STP เปิดสาขาใหม่ “ท่าอิฐ” จ.นนทบุรี รวมพันธมิตรแบรนด์ดัง โปรแรง ลดค่าอะไหล่สูงสุด 50% ลดค่าบริการทุกรายการสูงสุด 30% พร้อมตรวจเช็กรถฟรี 40 รายการ

บริษัท ซิสเท็ม พาร์สท์ จำกัด (SYSTEM PARTS – STP) ผู้นำด้านอะไหล่และศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร
เดินหน้าขยายสาขาใหม่ “STP สาขาท่าอิฐ” เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่นนทบุรีและปริมณฑล ภายใต้แนวคิด “ซ่อมตรงจุด จบทุกปัญหา ราคาประทับใจ และ One-Stop Service” ด้วยบริการตรวจเช็ก-ติดตั้ง–พร้อมจำหน่ายอะไหล่ราคาส่งคุณภาพมาตรฐาน
ภายในงาน Grand Opening มีพิธีทำบุญเปิดอู่และพิธีตัดริบบิ้นอย่างเป็นทางการ โดยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำในวงการยานยนต์ ได้แก่ Liqui Moly, Runstop, Top Performance, DTM, New Air, EEP, NIBD, S&H และ Super Wiper ที่มาร่วมแสดงสินค้าและจัดกิจกรรมสุดพิเศษในงาน
นายประพจน์ ขจรปรัชญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิสเท็ม พาร์สท์ จำกัด กล่าวว่า “System Parts เกิดจากความตั้งใจ ที่จะให้ลูกค้าเข้าถึงบริการที่โปร่งใส ยุติธรรม และได้มาตรฐาน เราเชื่อว่างานบริการด้านรถยนต์ไม่ควรเป็นเรื่องวัดดวง ลูกค้าทุกคนควรได้รับความอุ่นใจ เข้าใจงานติดตั้ง และจ่ายในราคาที่สมเหตุสมผล เรามีจุดแข็งด้านการจัดการอะไหล่และต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถให้บริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม เพราะเราให้ความสำคัญกับ ‘คุณค่าที่มอบให้ลูกค้าในระยะยาว’ มากกว่าการได้รับกำไรในระยะสั้น
วันนี้ SYSTEM PARTS เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท่าอิฐ ไทรม้า เพื่อยกระดับงานบริการรถยนต์ให้ครอบคลุมและได้มาตรฐานมากที่สุด เราหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงในการพัฒนาชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในพื้นที่นี้ หัวใจของเรายังคงเหมือนเดิม ‘ซ่อมตรงจุด จบทุกปัญหา ราคาประทับใจ’ ครับ”
ภายในงานได้มีการจัดพิธีทำบุญเปิดอู่และพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเช้า บรรยากาศเต็มไปด้วยกิจกรรมจากบูธแบรนด์พันธมิตร รวมถึงมุมกิจกรรม “สะสมแต้ม–จับฉลาก” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งวัน สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับแขกผู้มาร่วมงานและสื่อมวลชน ไฮไลต์สำคัญของงาน คือ “โปรโมชั่นแรงแห่งปี” ลดอะไหล่สูงสุด 50% ลดค่าแรง 30% ทุกรายการ ตั้งศูนย์ล้อ ลด 50% รวมถึงบริการตรวจเช็กรถฟรี 40 รายการ, ถ่ายน้ำมันเครื่อง ฟรีค่าแรง! ซื้อครบ 3,000 บาท รับฟรี! ใบปัดน้ำฝนมูลค่า 300 บาท พร้อมจับฉลากลุ้นของพรีเมียมและคูปองส่วนลดอีกมากมาย!
ต่อด้วยกิจกรรมเปิดตัวแบรนด์พันธมิตรชั้นนำร่วมแสดงอะไหล่รถยนต์ครบวงจร ครอบคลุมไปทั้ง ช่วงล่าง เครื่องยนต์ระบบเบรก สินค้าเช็กระยะสำหรับรถญี่ปุ่น และรถยุโรปอย่าง Mercedes-Benz, BMW พร้อมกับการแสดงสินค้าและโปรโมชั่นพิเศษ จากแบรนด์พันธมิตรด้านยานยนต์ชั้นนำ ที่นำสินค้าคุณภาพมาให้สัมผัสจริง ไม่ว่าจะเป็น EEP Thailand แบรนด์อะไหล่ช่วงล่างจากญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อด้านความทนทานและความคุ้มค่า พร้อมไฮไลต์ “หม้อน้ำ EEP รุ่นใหม่ (Coming Soon)” ที่เตรียมเปิดตัวในประเทศไทย, NIBD แบรนด์อะไหล่รถยุโรประดับพรีเมียมภายใต้คอนเซ็ปต์ European Precision Zone ที่นำอะไหล่ช่วงล่างมาตรฐานยุโรปสำหรับ Mercedes-Benz และ BMW มาแสดง, Handyman Auto ผู้เชี่ยวชาญด้านอะไหล่รถยนต์ครบวงจรที่ตอบโจทย์ศูนย์บริการและอู่ซ่อมรถยนต์, Runstop ผ้าเบรกสมรรถนะสูงสัญชาติไทยที่ได้รับความนิยมในวงการมอเตอร์สปอร์ต, Top Performance ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ ครอบคลุมทั้งงานซ่อมและงานบำรุงรักษา, Liqui Moly จากเยอรมนี ผู้นำด้านน้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก, และ DTM น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีจากอเมริกาที่โดดเด่นด้านความลื่น ลดการสึกหรอ และความทนทานในการใช้งาน พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษรวมถึงไลฟ์สดจากบูธแบรนด์ดังตลอดช่วงบ่าย จากทุกบูธเฉพาะในงานนี้เท่านั้น ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “Flash Sale” จาก SYSTEM PARTS
SYSTEM PARTS ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายเครือข่ายอู่ซ่อมมาตรฐาน เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอะไหล่และงานซ่อมที่ลูกค้าไว้วางใจได้ในทุกพื้นที่ โดยให้บริการครบวงจรทั้งงานตรวจเช็กสภาพรถ งานซ่อมบำรุงตามระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบเบรก ช่วงล่าง เครื่องยนต์ รวมถึงบริการจำหน่ายอะไหล่คุณภาพมาตรฐานที่ผ่านการคัดสรรอย่างเข้มงวด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่า โปร่งใส และมั่นใจในทุกขั้นตอนการให้บริการ
บริษัท ซิสเท็ม พาร์สท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานอู่ซ่อมรถยนต์ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ซ่อมตรงจุด จบทุกปัญหา ราคาประทับใจ และ One-Stop Service” โดยเน้นคุณภาพอะไหล่ มาตรฐานงานซ่อม และบริการโปร่งใส ปัจจุบัน STP มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่
- สาขา 0001 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
- สาขา 0002 นวลจันทร์ กรุงเทพฯ
- สาขา 0003 ท่าอิฐ นนทบุรี (เปิดใหม่ล่าสุด)
SYSTEM PARTS – ซ่อมตรงจุด จบทุกปัญหา ราคาประทับใจ และ One-Stop Service