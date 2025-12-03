เปิดตัว ‘HONOR X9d 5G’ สมาร์ตโฟนสุดแกร่ง แบตฯ ใหญ่สุดในตลาด เริ่มวางขาย 4 ธ.ค.68 เป็นต้นไป คุ้มค่าในราคา 11,990 บาท พร้อมตอบแทนลูกค้าส่งท้ายปี! มอบสิทธิ์เป็นผู้โชคดีรับ Mercedes-Benz C 350e AMG Dynamic
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568, กรุงเทพฯ – ออเนอร์ (HONOR) ผู้ให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก เดินหน้ารุกตลาดสมาร์ตโฟนไทย ส่งท้ายปีด้วยการเปิดตัว HONOR X9d 5G อย่างเป็นทางการ ภายใต้สโลแกน “ทนนน...จัด!” โดยสมาร์ตโฟนรุ่นนี้สร้างมาตรฐานใหม่ให้เป็นสมาร์ตโฟนระดับกลางที่ทรงพลังที่สุดในตลาด โดดเด่นด้วยโครงสร้างสุดแข็งแกร่ง รองรับการตกกระแทกสูงสุด 2.5 เมตร พร้อมผ่านมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับสูงสุดครอบคลุมทั้ง IP69K, IP69, IP68 และ IP66 ผสานสมรรถนะด้านการใช้งานเหนือชั้นด้วยแบตเตอรี่ขนาด 8,300mAh ซึ่งเป็นความจุที่ใหญ่ที่สุดในตลาดสมาร์ตโฟนปัจจุบัน ขณะที่ด้านการถ่ายภาพมาพร้อมกล้อง AI Camera อัจฉริยะ ความละเอียด 108MP เสริมด้วยระบบกันสั่นคู่ OIS + EIS ช่วยให้ผู้ใช้เก็บภาพได้คมชัดทุกสภาพแสง ด้วยการออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้รุ่นใหม่ ทั้งความทนทาน ประสิทธิภาพ และประสบการณ์การถ่ายภาพที่ครบเครื่อง HONOR X9d 5G จึงนับเป็นหนึ่งในสมาร์ตโฟนระดับกลางที่คุ้มค่าที่สุดในตลาด เปิดตัวในราคา 11,990 บาท นอกจากนี้ ยังสร้างสีสันด้วยการดึงศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง ‘ก้อง ห้วยไร่’ กลับมาเป็นพรีเซนเตอร์ และ HONOR’s Friend เป็นปีที่สอง เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ความแกร่ง คุ้มค่า และเข้าถึงผู้ใช้ทุกกลุ่มได้อย่างลงตัว
ที่สุดแห่งความทนทานพร้อมการปกป้องรอบทิศทาง
HONOR X9d 5G ก้าวข้ามมาตรฐานความทนทานของสมาร์ตโฟนระดับกลาง ด้วยโครงสร้างระดับเรือธงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม SGS Triple Resistant Premium Performance Certification เป็นรุ่นแรกของตลาด ตอกย้ำความแข็งแกร่งทั้งด้านการกันกระแทก กันน้ำ และกันฝุ่น เพื่อรองรับการใช้งานหนักในทุกสถานการณ์
รุ่นนี้มาพร้อมโครงสร้างกันกระแทก 6 ชั้น ผสานเทคโนโลยี HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop รุ่นใหม่ ที่ช่วยกระจายแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถทนต่อการตกกระแทกจากความสูงสูงสุด 2.5 เมตร บนพื้นผิวหลากชนิด ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน หินอ่อน ยางมะตอย หรือแผ่นพื้นนำทาง ซึ่งผ่านการทดสอบบนพื้นผิวที่ท้าทายกว่า 10 ประเภทส่วนหน้าจอเสริมความแข็งแกร่งด้วยกระจกนิรภัยรุ่นใหม่ที่เพิ่มความลึกการเทมเปอร์ขึ้น 31% ช่วยลดโอกาสจอแตกร้าว พร้อมการป้องกันรอยขีดข่วนระดับสูงจากของมีคม ทั้งยังเพิ่มชั้นวัสดุ Non-Newtonian Fluid ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับแรงกระแทกเฉียบพลัน ทำให้ตัวเครื่องรับแรงตกกระแทกได้ดีกว่าวัสดุปกติอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ ยังถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่ต้องการความทนทานระดับสูงสุดในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง งานภาคสนาม หรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเศษผง ด้วยมาตรฐานกันฝุ่น IP6X และการกันน้ำ ยกระดับขึ้นเทียบชั้นสมาร์ตโฟนเรือธง ด้วยชุดมาตรฐาน IP69K, IP69, IP68 และ IP66 สามารถรับมือกับสภาพน้ำสุดท้าทาย ทั้งการฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำกระเด็น น้ำโคลน หรือแม้กระทั่ง น้ำอุ่นอุณหภูมิสูงถึง 85°C เป็นเวลาไม่เกิน 10 วินาที และยังสามารถแช่น้ำลึก 1.5 เมตร นานสูงสุด 30 นาที โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานของตัวเครื่อง
HONOR X9d 5G ยังมาพร้อมฟีเจอร์ AI Heavy Rain Touch และ AI Glove Touch ที่ช่วยให้หน้าจอสัมผัสตอบสนองได้อย่างแม่นยำ แม้พื้นผิวจะเปียก น้ำขุ่น หรือผู้ใช้กำลังสวมถุงมือ ทำให้การใช้งานไม่สะดุด ไม่ว่าจะเป็นขณะฝนตก ล้างคราบสกปรกหลังทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือทำงานในโรงงาน คลอดจนตัวเครื่องยังผ่านการทดสอบ การแช่น้ำมากกว่า 10,000 รอบ เพื่อยืนยันความทนทานระยะยาว ด้วยการผสานดีไซน์เชิงวิศวกรรมและวัสดุระดับพรีเมียม HONOR X9d 5G จึงถูกยกระดับให้เป็นหนึ่งในสมาร์ตโฟนที่ทนทานที่สุดในตลาด เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความอึดจริง ใช้งานหนักจริง และต้องการความมั่นใจในทุกสภาพการใช้งาน
แบตเตอรี่สุดอึด HONOR Silicon-Carbon 8,300mAh ใหญ่ที่สุดในตลาดสมาร์ตโฟน พร้อมชาร์จไว 66W
HONOR X9d 5G ยกระดับขีดจำกัดพลังงานสมาร์ตโฟนด้วยแบตเตอรี่ออเนอร์ซิลิคอนคาร์บอน (HONOR Silicon-Carbon) ขนาดใหญ่ที่สุดในตลาด 8,300mAh ให้พลังงานใช้งานได้ยาวนาน รองรับทั้งการทำงาน สตรีมเกม หรือสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จบ่อย ตัวเครื่องมาพร้อมเทคโนโลยีจัดการพลังงานอัจฉริยะ และอัลกอริธึมต้านการเสื่อมสภาพแบตเตอรี่ ที่พัฒนาโดย HONOR สามารถควบคุมรอบการชาร์จและกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาสมรรถนะของแบตเตอรี่ให้อยู่ได้นานสูงสุดถึง 6 ปี
การชาร์จเพียงครั้งเดียว รองรับการใช้งานได้ยาวนานสูงสุด อาทิ สตรีมเพลงได้นาน 52.5 ชั่วโมง, ดูวิดีโอออนไลน์ 23.8 ชั่วโมง, เล่นเกม 16.8 ชั่วโมง หรือวิดีโอแชทได้นาน 12.3 ชั่วโมง นอกจากนี้ แบตเตอรี่ยังรองรับการทำงานในช่วงอุณหภูมิ -30°C ถึง 55°C ด้วยระบบตรวจวัดอุณหภูมิหลายจุด ช่วยให้ตัวเครื่องทำงานได้เสถียรแม้ในสภาพอากาศสุดขั้ว อีกทั้งเมื่อแบตเตอรี่เหลือเพียง 2% ฟีเจอร์ Ultra Power Saving Mode จะช่วยให้โทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาที และด้วยเทคโนโลยี 66W HONOR SuperCharge ผู้ใช้สามารถชาร์จพลังกลับมาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้งานต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
ประสบการณ์การถ่ายภาพด้วย AI ความละเอียด 108MP พร้อมระบบกันสั่น OIS + EIS
HONOR X9d 5G มาพร้อมกล้องหลักความละเอียดสูง 108MP Ultra-sensing Camera พร้อมเซนเซอร์ขนาดใหญ่ 1/1.67 นิ้ว และรูรับแสงกว้าง f/1.75 ให้ภาพคมชัดและสว่างทุกสถานการณ์ ทั้งกลางวันและกลางคืน รองรับซูมดิจิทัลสูงสุด 10 เท่า และกล้องหน้าความละเอียด 16MP f/2.45 พร้อมรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K
เพื่อให้ภาพนิ่งและวิดีโอมีความเสถียร กล้องหลักของรุ่นนี้ มาพร้อมระบบกันสั่นคู่ OIS + EIS ลดการสั่นไหวจากมือหรือการเคลื่อนไหว ทำให้ทุกช็อตและทุกเฟรมคมชัด ลื่นไหล และสวยงามสมบูรณ์ โดย HONOR X9d 5G รองรับฟีเจอร์สร้างสรรค์ขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น Live Photos ความละเอียดสูง พร้อมโอนถ่ายไปยัง iOS ผ่าน HONOR Connect และ 4K HD Moving Photo Collage สำหรับวิดีโอคอลลาจคุณภาพสูง รวมถึง AI Editing ครบเครื่อง ทั้ง
AI Eraser, AI Cutout, AI Outpainting, AI Upscale และ AI Remove Reflection ช่วยปรับแต่งภาพให้สมบูรณ์แบบในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ รุ่นนี้ยังมาพร้อมฟีเจอร์ Moving Photo Collage ช่วยรวมภาพถ่ายเคลื่อนไหวหลายภาพเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างช่วงเวลาที่มีชีวิต โดยผู้ใช้สามารถปรับเสียง ความยาวของวิดีโอ แก้ไขภาพ พลิกภาพ หรือจัดตำแหน่งใหม่ เพิ่มความโดดเด่นด้วยฟิลเตอร์ ข้อความ หรือเทมเพลตหลากหลายรูปแบบ ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์สามารถบันทึกเป็น Live Photo หรือวิดีโอ เปลี่ยนภาพถ่ายในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นเรื่องราวเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวา ด้วยชุดกล้องและฟีเจอร์อัจฉริยะนี้ HONOR X9d 5G จึงตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการทั้งภาพคมชัด วิดีโอเสถียร และเครื่องมือแต่งภาพครบครันในเครื่องเดียว
HONOR X9d 5G ยังมาพร้อมไฮไลต์เด่นอีกมากมาย โดยรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอ Eye-Comfort OLED ขนาด 6.79 นิ้ว ความละเอียด 1.5K รองรับการแสดงผลสีมากถึง 1.07 พันล้านสี โดดเด่นด้วยดีไซน์ขอบบางพิเศษเพียง 1.3 มม. ทำให้ได้พื้นที่การมองเห็นที่เต็มตายิ่งขึ้น พร้อมอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องสูงถึง 94.6% ให้ประสบการณ์การรับชมภาพที่สมจริง คมชัด และสวยงามยิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้ หน้าจอของรุ่นนี้ใช้วัสดุเรืองแสงรุ่นใหม่ที่ให้ความสว่างสูงสุดระดับ HDR 6000nits ผสานกับรีเฟรชเรท 120Hz จึงแสดงภาพเคลื่อนไหวได้อย่างลื่นไหล เหมาะทั้งสำหรับการเล่นโซเชียล ดูคอนเทนต์ความละเอียดสูง หรือเล่นเกมที่ต้องการความต่อเนื่อง
ด้านประสิทธิภาพ HONOR X9d 5G ขับเคลื่อนด้วย Snapdragon 6 Gen 4 ที่ได้รับการอัปเกรด เสริมความแรงด้วย GPU เพิ่มขึ้น 29% และ CPU เร็วขึ้น 11% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน อีกทั้งยังมี HONOR RAM Turbo ที่ขยายหน่วยความจำเสมือนให้ใช้งานได้เทียบเท่า RAM 24GB (12GB+12GB) ช่วยให้สลับแอป เปิดหลายหน้าต่าง หรือทำงานแบบมัลติทาสก์ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด พร้อมกันนี้ยังให้พื้นที่จัดเก็บภายในสูงสุด 256GB รองรับไฟล์งาน ภาพถ่าย วิดีโอ และแอปต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันทุกรูปแบบอย่างแท้จริง
HONOR X9d 5G วางจำหน่ายในประเทศไทยกับความจุเดียว 12GB + 256GB พร้อม 3 เฉดสีพรีเมียม ได้แก่ Reddish Brown (สีน้ำตาลแดง), Sunrise Gold (สีทองประกาย) และ Midnight Black (สีดำยามค่ำคืน) ในราคาคุ้มค่า 11,990 บาท มาพร้อมโปรสุดคุ้ม 3 ต่อ โดยต่อที่ 1 รับฟรี! HONOR Choice Watch 2i มูลค่ารวม 2,999 บาท ต่อที่ 2 อุ่นใจด้วยประกันจัดเต็มด้วยประกันศูนย์นาน 2 ปี รับประกันหน้าจอแตก 2 ปี เปลี่ยนเครื่องได้ 2 ครั้ง
และประกันแบตเตอรี่ระยะเวลา 2 ปี เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ 1 ครั้ง เมื่อประสิทธิภาพแบตเตอรี่ต่ำกว่า 80% และต่อที่ 3 พิเศษสุด! รับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีรับรางวัลใหญ่รถ Mercedes-Benz C 350e AMG Dynamic จำนวน 1 รางวัล หรือ ทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 10 รางวัล โปรโมชั่นและสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ เปิดให้ร่วมตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 ถึง 11 มกราคม 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ Shopee: https://url.in.th/CniYY, Lazada: https://url.in.th/oLgkp, TikTok: https://url.in.th/aAVAJ หรือ HONOR Experience Store ทุกสาขา และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
นอกจากการเปิดตัว HONOR X9d 5G อย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้ว HONOR ยังเตรียมขยายไลน์อัปผลิตภัณฑ์ด้วยการเปิดตัวโปรดักส์ใหม่ที่น่าจับตามอง ได้แก่ HONOR Watch 5 Ultra ราคาเริ่มต้นเพียง 8,999 บาท และ HONOR Watch Fit ราคาเริ่มต้นเพียง 2,999 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.honor.com/th หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจได้ที่เฟซบุ๊ก HONOR Thailand