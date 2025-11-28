Smarthome อัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายโค้งสุดท้ายของปี

สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป เดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อโค้งสุดท้ายของปี 2568 ด้วยแคมเปญลดราคาครั้งใหญ่ ส่งท้ายปี พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มหลายรายการ หวังดึงความต้องการซื้อในช่วงปลายปีที่มีแนวโน้มคึกคักเป็นพิเศษ ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์คนไทยที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในประเทศ พร้อมยกระดับแบรนด์ Smarthome สู่การเป็นผู้นำในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างเต็มรูปแบบ
นายธวัช มานะวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ "Smarthome" (สมาร์ทโฮม) ที่ตอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่ เปิดเผยว่า บริษัทฯเดินหน้าขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอัด “สมาร์ทโฮม จัดใหญ่ ส่งท้ายปี” พร้อมเดินเกมรุกเชิงกลยุทธ์ทั้งด้านการตลาดและช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อเร่งยอดขายและตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์คนไทยที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ
ภายใต้แคมเปญดังกล่าว สมาร์ทโฮมเตรียมส่งโปรโมชั่นแรงต่อเนื่องทั้งในหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ พร้อมจับมือพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopee, Lazada และ TikTok Shop จัดกิจกรรม “ลดแรงส่งท้ายปี” มอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับสินค้าไฮไลต์ เช่น หม้อทอดไร้น้ำมัน เครื่องทำน้ำแข็ง เตาอบไฟฟ้า เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มวางจำหน่ายสินค้าผ่านโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) โดยร่วมมือกับ Power Buy, HomePro และ Mega Home เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าให้กับผู้บริโภค พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรักบ้านในยุคปัจจุบัน และพบว่ากระแสตอบรับจากผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางที่ดี
การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของแบรนด์ Smarthome ในปีนี้ เนื่องจากช่องทางดังกล่าวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ตอบสนองการใช้งานในบ้านได้อย่างครบครัน
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ออกแบบดิสเพลย์จัดจำหน่ายสินค้าให้โดดเด่นและเข้ากับบรรยากาศภายในร้าน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของแบรนด์ในจุดขายที่ใกล้บ้าน
กลุ่มสินค้าที่นำเข้าจัดจำหน่ายประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ายอดนิยม เช่น หม้อทอดไร้น้ำมัน เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องปั่น เครื่องดูดฝุ่น และอุปกรณ์สำหรับการดูแลบ้าน ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยเน้นฟังก์ชันที่ครบครันในราคาที่เข้าถึงได้
คุณภาพของสินค้า Smarthome ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และรับประกันสินค้าระยะเวลา 3 ปี และได้รับมาตรฐาน มอก. รวมถึงมีบริการหลังการขายที่ดี สินค้ามีความทนทาน ดีไซน์ที่ทันสมัย และบริการหลังการขายที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นายธวัช กล่าวเสริมว่า กลยุทธ์ของสมาร์ทโฮมในปีนี้ คือ การเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ในฐานะ เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์คนไทยที่เข้าถึงง่าย ราคาเหมาะสม และคุณภาพคุ้มค่า ผ่านการพัฒนาโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่ พร้อมขยายช่องทางจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มมากที่สุด ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงเพิ่มกิจกรรมการตลาดที่สร้างการรับรู้และประสบการณ์ตรงกับแบรนด์
สำหรับช่วงปลายปีถือเป็นฤดูกาลสำคัญของการจับจ่าย สมาร์ทโฮมจึงใช้จังหวะนี้ขับเคลื่อนทั้งยอดขายและภาพลักษณ์องค์กรควบคู่กัน และบริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันให้แบรนด์ไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ