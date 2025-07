จัด วิ่ง โฮมโปร ฟัน วอล์ค 2025 “ทุกก้าวที่เดิน ก้าวเพื่อหัวใจ” ปีที่ 4

“โฮมโปร” ผนึกกำลังกับทาง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กทม., คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมปลุกพลังคนไทย ในงานเดิน-วิ่ง “HomePro Fun Walk 2025 - Walk For Heart” (โฮมโปร ฟัน วอล์ค 2025 - วอล์ค ฟอร์ ฮาร์ท) “ทุกก้าวที่เดิน ก้าวเพื่อหัวใจ” ปีที่ 4 นำรายได้มอบให้กับศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยนายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ร่วมกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมเปิดโครงการ “HomePro Fun Walk 2025 - Walk For Heart” (โฮมโปร ฟัน วอล์ค 2025 - วอล์ค ฟอร์ ฮาร์ท) “ทุกก้าวที่เดิน ก้าวเพื่อหัวใจ” ปีที่ 4 และ กิจกรรมวิ่ง “HomePro Fun Walk Outdoor 2025” (โฮมโปร ฟัน วอล์ค เอาท์ดอร์) ที่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)สำหรับกิจกรรม ครั้งนี้ มี 2 กิจกรรม เริ่มจากกิจกรรม “HomePro Fun Walk 2025 - Walk For Heart” (โฮมโปร ฟัน วอล์ค 2025 - วอล์ค ฟอร์ ฮาร์ท) “ทุกก้าวที่เดิน ก้าวเพื่อหัวใจ” เป็นการ ร่วมเดิน-วิ่งผ่านแอปพลิเคชัน Wirtual (วิร์ทวล)สะสมก้าวแปลงเป็นเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 รวมระยะเวลากว่า 4 เดือน โดยมีเป้าหมายรวมพลังสะสมก้าวให้ได้ 4,004,000,000 ก้าว เพื่อส่งมอบพลังการให้กลับคืนสู่สังคมส่วน กิจกรรมวิ่ง “HomePro Fun Walk Outdoor 2025” (โฮมโปร ฟัน วอล์ค เอาท์ดอร์) ที่ใช้เส้นทางวิ่งภายใน สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีนักวิ่งกว่า 1,300 คน เข้าร่วมนายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร (HomePro) เปิดเผยว่า แนวคิดริเริ่มของโครงการนี้ที่ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปลี่ยนทุกก้าวเดิน-วิ่ง กลายเป็นเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หน่วยงานสำคัญที่ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศ“โครงการนี้ เกิดจากความตั้งใจที่ต้องการสร้างสิ่งดีๆ แก่สังคม ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่ง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความพร้อมในการทำงาน และเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งต่อตนเองและครอบครัวอีกด้วย สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาใส่ใจสุขภาพตัวเอง พร้อมต่อยอดสู่การส่งเสริมสุขภาพดี ในองค์กร ชุมชน และสังคมไทย”นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า “ทาง กรุงเทพมหานครฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างการเดินและการวิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมง่ายแต่ได้ผลจริง”รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “โรคหัวใจสามารถป้องกันได้หากเริ่มต้นดูแลตัวเอง การออกกำลังกายที่สม่ำเสมอจึงเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่สุด ส่วนเงินบริจาคจากโครงการนี้จะถูกนำไปต่อยอดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไป”