ยามาฮ่า ควงแขนสื่อมวลชน-อินฟลูฯ ร่วมเปิดตัวและทดสอบ PG-1 รถไลฟ์สไตล์เอาท์ดอร์

นายพลัฏฐ์ ประวีร์ชานนท์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถสปอร์ต และรถครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับสื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำของประเทศไทย ในการเปิดตัว ALL NEW YAMAHA PG-1 Live Playful Ride ใจมันส์ได้...ไปกันได้ รถไลฟ์สไตล์เอาท์ดอร์ที่เชิญชวนทุกคนออกไปค้นหาชีวิตในทุกเส้นทาง อย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมทดสอบรถในรูปแบบแรลลี่สุดมันโดยการเปิดตัวและทดสอบในครั้งนีัมีขึ้น ณ สนาม MAX-Offroad จ.สระบุรี พร้อมประกาศราคา ALL NEW YAMAHA PG-1 พร้อมกันในงาน มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 40 พร้อมโปรโมชันเด็ดสำหรับ 100 คันแรกที่จองผ่านระบบออนไลน์#AllNewYamahaPG1 #ใจมันส์ได้ไปกันได้ ##LivePlayfulRide #YAMAHA #RevsYourHeart