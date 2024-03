วิ่งโฮมโปร ปี 3 ตั้งเป้ามอบเงินเพื่อรักษามะเร็งเต้านม

โฮมโปร เดินหน้ารณรงค์สร้างสุขภาพ ชวนทุกคนใส่ใจสุขภาพในโครงการ “HomePro Fun Walk 2024 Walk To Give…Give For Life” โฮมโปร ฟัน วอล์ค 2024 วอล์ค ทู กิฟ กิฟ ฟอร์ ไลฟ์) ปี 3 พร้อมต่อยอดตอบแทนสังคม โดยการเปิดแอปพลิเคชั่น Wirtual นับก้าวเดิน-วิ่งผ่านโครงการฯ เพื่อแปลงเป็นเงินบริจาค มอบสมทบทุนให้กับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งเป้า 3,000,000,000 ก้าวต่อโครงการ มุ่งหวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ลดโอกาสการเจ็บป่วย สร้างพฤติกรรมรักสุขภาพและผลักดันให้ทุกคน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมนายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร (HomePro) เปิดเผยว่า “ทาง “โฮมโปร” ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “HomePro Fun Walk 2024 Walk To Give…Give For Life” (โฮมโปร ฟัน วอล์ค 2024 วอล์ค ทู กิฟ กิฟ ฟอร์ ไลฟ์) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับก้าววิ่งเป็นเงินสมทบทุน มอบให้กับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”“แนวคิดริเริ่มสำหรับโครงการ “HomePro Fun Walk 2024” (โฮมโปร ฟัน วอล์ค 2024) ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เกิดจากความตั้งใจส่งเสริมและรณรงค์พนักงานในองค์กรและบุคลากรคู่ค้าให้ตระหนักถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพ ด้วยการเดิน-วิ่ง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ลดอาการเจ็บป่วย ช่วยให้เกิดความพร้อมในการทำงาน อันเป็นจุดเริ่มของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเองและครอบครัวต่อยอดไปสู่สังคมที่มีคุณภาพต่อไป”“โดยโครงการครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมพนักงานโฮมโปรทั่วประเทศ รวมกว่า 8,700 คน ให้เกิดความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากขาดการออกกำลังกาย พร้อมมีส่วนร่วมในหน่วยงานที่ตนเองที่สังกัดรวมจำนวน 152 ทีม ร่วมเดิน-วิ่ง โดยใช้แอปพลิเคชัน Wirtual เป็นเครื่องมือในการนับก้าว พร้อมแปลงเป็นเงินบริจาคมอบให้ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องจากในประเทศไทยโรคมะเร็งเต้านม พบเป็นอันดับ 1 และเป็นสาเหตุต้นๆ ของการเสียชีวิต ในหญิงไทย ซึ่งปัจจุบันอัตราการพบโรคมะเร็งเต้านมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 1 ใน 10 ของผู้หญิง มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านม”“โครงการ HomePro Fun Walk 2024 Walk To Give...Give For Life (โฮมโปร ฟัน วอล์ค 2024 วอล์ค ทู กิฟ กิฟ ฟอร์ ไลฟ์) เราจะก้าวเพื่อสมทบทุน ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 และจะสิ้นสุดในวันที่ 20 เมษายน 2567 รวมระยะเวลากว่า 4 เดือน โดยตั้งเป้าหมายรวมพลัง 3,000,000,000 ก้าวตลอดโครงการ”“ในโอกาสนี้ โฮมโปรจึงจัดกิจกรรมงานวิ่งที่สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 นำทีมโดยผู้บริหาร คู่ค้า พนักงาน พร้อมด้วยบรรดานักวิ่งรวมกว่า 1,200 คน มาร่วมสร้างพลังบวกในแคมเปญ “HomePro Fun Walk 2024 Walk To Give...Give For Life” (โฮมโปร ฟัน วอล์ค 2024 วอล์ค ทู กิฟ กิฟ ฟอร์ ไลฟ์) ในครั้งนี้ด้วย”ด้าน นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจในแนวคิดและความตั้งใจส่งเสริมสุขภาพพนักงานของโฮมโปรอย่างมาก ที่ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทยมีแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ มุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ให้เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานระดับสากล เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทุกก้าวที่ถูกนับในโครงการครั้งนี้ จะถูกนำไปรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อไป”