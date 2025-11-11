CJ MORE ส่งแคมเปญ “ซีเจ มอร์ ครบ ถูก คุ้ม ช้อปสุขใจ ส่งท้ายปี” ยกขบวนโปรโมชันสุดคุ้มกับสินค้าลดสนั่นตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568

ซีเจ มอร์ (CJ MORE) เดินหน้าส่งต่อความสุขช่วงปลายปีด้วยแคมเปญ “ซีเจ มอร์ ครบ ถูก คุ้ม ช้อปสุขใจ ส่งท้ายปี” ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 เพื่อสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มให้ลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดทุกเพศทุกวัย และทุกคนในครอบครัว ผ่านโปรโมชันสินค้าหมุนเวียนรายสัปดาห์ และสินค้าแลกแต้มสุดคุ้ม ที่ตอบโจทย์ความสุขในทุกมิติ ไม่ว่าจะสุขเมื่อได้ออกเดินทางท่องเที่ยว สุขเมื่อได้กลับบ้านใช้เวลากับคนที่รัก สุขเมื่อได้รวมตัวปาร์ตี้กับเพื่อนฝูง หรือสุขเมื่อได้ให้ของขวัญแก่คนพิเศษ
คุณผูกขวัญ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ช่วงปลายปีคือช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน สังสรรค์ และการแบ่งปัน เราตั้งใจให้ทุกครอบครัวสมาชิกสบายการ์ดได้ ‘ช้อปกันอย่างสุขใจ’ ด้วยสินค้าดี ราคาคุ้มค่า ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ภายใต้แนวคิด ‘ครบ ถูก คุ้ม’ ที่เป็นหัวใจหลักของซีเจ มอร์ เราจึงคัดสรรสินค้าราคาโปรโมชันหมุนเวียนทุกสัปดาห์ตลอดแคมเปญ พร้อมเสริมความพิเศษของช่วงเทศกาลปลายปี ด้วยสินค้าแลกแต้มที่ใช้แต้มสบายการ์ดเริ่มต้น 50 แต้ม บวกเงินอีก 59 บาท ก็สามารถแลกและรับสินค้าได้ทันทีที่หน้าสาขา เพื่อให้ลูกค้าเลือกเติมเต็มความสุขในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะเตรียมของเดินทาง ของใช้ในบ้าน ของสำหรับงานปาร์ตี้ หรือของขวัญให้คนพิเศษ”
กลยุทธ์ “สุขใหม่ทุกสัปดาห์” กับโปรโมชันลดแรงส่งท้ายปี
ไฮไลต์แรกของแคมเปญ คือโปรโมชัน “ลดสนั่น ส่งท้ายปี” ที่คัดสรรสินค้าราคาสมาชิกมาจัดโปรโมชันแบบหมุนเวียน ทุก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้งหมด 9 รอบเต็มอิ่ม แนวคิดนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาความคุ้มค่าและความแปลกใหม่ในทุกสัปดาห์ ซีเจ มอร์ จึงออกแบบให้สินค้าหมุนเวียนตอบโจทย์ความต้องการในช่วงเทศกาล ทั้งของกิน ของใช้ และของขวัญ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ “เลือกช้อปได้ตรงใจ และคุ้มค่าทุกครั้งที่เข้าร้าน”
สินค้าแลกแต้มสุขใจ ใช้แต้ม + เงิน รับของทันที
อีกหนึ่งความ “คุ้มค่า” สำหรับสมาชิกสบายการ์ด กับสินค้าแลกแต้มสุดพิเศษที่สามารถแลกและรับสินค้าได้ทันทีที่หน้าร้าน เริ่มต้นเพียง 50 แต้ม ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด สินค้าแต่ละชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ “ความสุขที่เลือกได้” ของลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสายท่องเที่ยว สายภูมิลำเนา สายปาร์ตี้ หรือสายแชร์ของขวัญ ที่มองหาความคุ้มค่าและคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ โดยมีให้เลือกแลกทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่
•ผ้าห่มนาโน 3 ฟุต (50 แต้ม + เงิน 59 บาท)
•หมอนสุขภาพ (200 แต้ม + เงิน 159 บาท)
•ผ้าห่มออล์ซีซั่น (200 แต้ม + เงิน 159 บาท)
•กระเป๋าเดินทาง (300 แต้ม + เงิน 179 บาท)
•เก้าอี้ปิกนิก (400 แต้ม + เงิน 199 บาท)
•เตาแก๊สปิกนิก ออตโต (400 แต้ม + เงิน 199 บาท)
“ซีเจ มอร์ เชื่อว่า ความสุขเล็ก ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวัน และในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ แคมเปญนี้จึงถูกออกแบบเพื่อเชื่อมโยงความสุขเข้ากับทุกช่วงเวลาของผู้บริโภค ผ่านกลยุทธ์สินค้าราคาคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้ารู้สึกว่า ทุกครั้งที่มาช้อปที่ ซีเจ มอร์ คือช่วงเวลาแห่งความสุขที่เลือกได้ด้วยตัวเอง” คุณผูกขวัญ กล่าวทิ้งท้าย
สมัคร “สบายการ์ด” ฟรี! เพื่อความคุ้มทุกการช้อป
ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกสบายการ์ด ได้ฟรี ที่ซีเจ มอร์ และซีเจ เอ็กซ์ ทุกสาขา หรือสมัครออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่าน LINE @CJMORE หรือทางเว็บไซต์ https://tinyurl.com/5ev8xmz8 สมัครเพียงครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งส่วนลดสมาชิก โปรแลกแต้ม และกิจกรรมสุดคุ้มตลอดทั้งปี
