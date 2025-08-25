ซีเจ มอร์ ปล่อยหมัดเด็ด! แคมเปญ “ซีเจ มอร์ ครบ ถูก คุ้ม ซูเปอร์แต้ม” สมาชิกสบายการ์ดแลกแต้มแทนเงินสดได้ทุกวัน พร้อมสินค้าอัพพลังแต้มสุดคุ้ม

ซีเจ มอร์ (CJ MORE) เปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด “ซีเจ มอร์ ครบ ถูก คุ้ม ซูเปอร์แต้ม” พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความคุ้มค่าแบบหาที่ไหนไม่ได้ ให้สมาชิกสบายการ์ดเปลี่ยนแต้มสะสมเป็นส่วนลดเงินสดได้ทุกวัน และ สะสมแต้มเพิ่มพิเศษจากสินค้าอัพพลังแต้ม ตลอดระยะเวลา 2 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568 – 24 ตุลาคม 2568
คุณผูกขวัญ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เผยถึงความตั้งใจของแคมเปญนี้ว่า “เราอยากให้ลูกค้าสัมผัสความ ‘คุ้ม’ ที่ตอบความต้องการของเขาได้อย่างแท้จริง ในแคมเปญ ‘ซูเปอร์แต้ม’ สมาชิกสบายการ์ดจึงสามารถใช้แต้มสบายการ์ดที่สะสมไว้ แลกเป็นส่วนลดเงินสดได้ทุกวัน พร้อมกับความสนุกในการช้อปสินค้าอัพพลังแต้มที่ให้แต้มมากกว่าปกติ ยิ่งช้อปก็ยิ่งคุ้ม และยิ่งทำให้ทุกแต้มมีคุณค่ามากขึ้น ที่สำคัญนี่คือการยืนยันว่า ซีเจ มอร์ มอบความคุ้มค่าผ่านสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน”
คุ้มมากกว่าเดิม! ใช้ 500 แต้ม แลกเป็นส่วนลด 50 บาท
แคมเปญนี้ให้สิทธิ์สุดว้าวกับสมาชิกสบายการ์ดสามารถใช้ 500 แต้ม แลกเป็นส่วนลดเงินสด 50 บาท ได้ทุกวัน ที่ซีเจ มอร์ และซีเจ เอ็กซ์ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 25 สิงหาคม – 24 ตุลาคม 2568 โดยกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 1,000 แต้มต่อวันต่อสมาชิก ทั้งนี้สมาชิกยังสามารถใช้สิทธิ์การแลกแต้มปกติคือ 200 แต้มแทนส่วนลดเงินสด 10 บาท ได้ทุกวันโดยไม่จำกัด เท่ากับว่ายิ่งมีแต้มมากก็ยิ่งนำมาใช้เป็นส่วนลดเงินสดได้คุ้มกว่าเดิม
สินค้าอัพพลังแต้ม ยิ่งช้อป แต้มยิ่งพุ่ง
อีกหนึ่งความมันส์ที่ลูกค้ารอคอย คือการช้อปสินค้าอัพพลังแต้มที่มอบแต้มเพิ่มขึ้นทันที 50 หรือ 100 แต้มต่อชิ้น นอกเหนือจากแต้มปกติที่ได้รับจากยอดซื้อทุก 25 บาท แคมเปญยังเพิ่มความสนุกด้วยการแบ่งสินค้าอัพพลังแต้มออกเป็น 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2568 ไปจนถึง 22 ตุลาคม 2568
“การอัพพลังแต้มจะสร้างประสบการณ์การช้อปที่สนุกขึ้น ลูกค้าไม่เพียงแค่ซื้อของที่ครบและราคาถูก แต่ยังได้แต้มพิเศษเพิ่มขึ้นอีก และแต้มนั้น ๆ ยังสามารถนำมาแลกเป็นส่วนลดได้อีกครั้ง เหมือนแต้มวิ่งวนกลับมาเพิ่มความคุ้มค่าให้ลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดแบบไม่รู้จบ” คุณผูกขวัญ กล่าวสรุป
