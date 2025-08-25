xs
xsm
sm
md
lg

ซีเจ มอร์ ปล่อยหมัดเด็ด! แคมเปญ “ซีเจ มอร์ ครบ ถูก คุ้ม ซูเปอร์แต้ม” สมาชิกสบายการ์ดแลกแต้มแทนเงินสดได้ทุกวัน พร้อมสินค้าอัพพลังแต้มสุดคุ้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซีเจ มอร์ (CJ MORE) เปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด “ซีเจ มอร์ ครบ ถูก คุ้ม ซูเปอร์แต้ม” พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความคุ้มค่าแบบหาที่ไหนไม่ได้ ให้สมาชิกสบายการ์ดเปลี่ยนแต้มสะสมเป็นส่วนลดเงินสดได้ทุกวัน และ สะสมแต้มเพิ่มพิเศษจากสินค้าอัพพลังแต้ม ตลอดระยะเวลา 2 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568 – 24 ตุลาคม 2568

คุณผูกขวัญ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เผยถึงความตั้งใจของแคมเปญนี้ว่า “เราอยากให้ลูกค้าสัมผัสความ ‘คุ้ม’ ที่ตอบความต้องการของเขาได้อย่างแท้จริง ในแคมเปญ ‘ซูเปอร์แต้ม’ สมาชิกสบายการ์ดจึงสามารถใช้แต้มสบายการ์ดที่สะสมไว้ แลกเป็นส่วนลดเงินสดได้ทุกวัน พร้อมกับความสนุกในการช้อปสินค้าอัพพลังแต้มที่ให้แต้มมากกว่าปกติ ยิ่งช้อปก็ยิ่งคุ้ม และยิ่งทำให้ทุกแต้มมีคุณค่ามากขึ้น ที่สำคัญนี่คือการยืนยันว่า ซีเจ มอร์ มอบความคุ้มค่าผ่านสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน”

คุ้มมากกว่าเดิม! ใช้ 500 แต้ม แลกเป็นส่วนลด 50 บาท

แคมเปญนี้ให้สิทธิ์สุดว้าวกับสมาชิกสบายการ์ดสามารถใช้ 500 แต้ม แลกเป็นส่วนลดเงินสด 50 บาท ได้ทุกวัน ที่ซีเจ มอร์ และซีเจ เอ็กซ์ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 25 สิงหาคม – 24 ตุลาคม 2568 โดยกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 1,000 แต้มต่อวันต่อสมาชิก ทั้งนี้สมาชิกยังสามารถใช้สิทธิ์การแลกแต้มปกติคือ 200 แต้มแทนส่วนลดเงินสด 10 บาท ได้ทุกวันโดยไม่จำกัด เท่ากับว่ายิ่งมีแต้มมากก็ยิ่งนำมาใช้เป็นส่วนลดเงินสดได้คุ้มกว่าเดิม

สินค้าอัพพลังแต้ม ยิ่งช้อป แต้มยิ่งพุ่ง
อีกหนึ่งความมันส์ที่ลูกค้ารอคอย คือการช้อปสินค้าอัพพลังแต้มที่มอบแต้มเพิ่มขึ้นทันที 50 หรือ 100 แต้มต่อชิ้น นอกเหนือจากแต้มปกติที่ได้รับจากยอดซื้อทุก 25 บาท แคมเปญยังเพิ่มความสนุกด้วยการแบ่งสินค้าอัพพลังแต้มออกเป็น 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2568 ไปจนถึง 22 ตุลาคม 2568

“การอัพพลังแต้มจะสร้างประสบการณ์การช้อปที่สนุกขึ้น ลูกค้าไม่เพียงแค่ซื้อของที่ครบและราคาถูก แต่ยังได้แต้มพิเศษเพิ่มขึ้นอีก และแต้มนั้น ๆ ยังสามารถนำมาแลกเป็นส่วนลดได้อีกครั้ง เหมือนแต้มวิ่งวนกลับมาเพิ่มความคุ้มค่าให้ลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดแบบไม่รู้จบ” คุณผูกขวัญ กล่าวสรุป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ TikTok ของ CJ MORE หรือสมัครสมาชิกสบายการ์ดเพื่อรับสิทธิพิเศษ ได้ง่าย ๆ ผ่าน LINE @CJMORE หรือคลิก https://bit.ly/45DAXK0 แล้วเตรียมตัวให้พร้อม เพราะความครบ ถูก คุ้ม พร้อมแล้วที่จะให้ทุกคนทั่วประเทศได้มาสัมผัส ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 24 ตุลาคม 2568 ที่ซีเจ มอร์ และซีเจ เอ็กซ์ ทุกสาขา




ซีเจ มอร์ ปล่อยหมัดเด็ด! แคมเปญ “ซีเจ มอร์ ครบ ถูก คุ้ม ซูเปอร์แต้ม” สมาชิกสบายการ์ดแลกแต้มแทนเงินสดได้ทุกวัน พร้อมสินค้าอัพพลังแต้มสุดคุ้ม
ซีเจ มอร์ ปล่อยหมัดเด็ด! แคมเปญ “ซีเจ มอร์ ครบ ถูก คุ้ม ซูเปอร์แต้ม” สมาชิกสบายการ์ดแลกแต้มแทนเงินสดได้ทุกวัน พร้อมสินค้าอัพพลังแต้มสุดคุ้ม
กำลังโหลดความคิดเห็น