“มีเดีย แรพ” สานต่อปรากฏการณ์ Overcoat Music Festival สู่ปีที่ 15 ชูจุดขายบรรยากาศ-การจัดการคุณภาพ สู่เทศกาลดนตรีฤดูหนาวระดับไอคอน

บริษัท มีเดีย แรพ จำกัด ประกาศการกลับมาของเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ Chang Music Connection Presents Overcoat Music Festival 2025 ครั้งที่ 15 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 ณ Jolly Land Starlight Amphitheater เขาค้อ เพชรบูรณ์ ทริปประจำปีของชาวแกะ จะกลับมาสร้างความอบอุ่นใจอีกครั้ง พร้อมชวนทุกคนออกเดินทางไปทิ้งท้ายความเหนื่อยล้า เติมพลังให้เต็มถัง ส่งท้ายปีด้วยเสียงดนตรีท่ามกลางลมหนาว บรรยากาศสุดชิลล์ และ Vibe ดีๆ ที่ทุกคนต่างรอคอย เสียงเพลงเพราะๆ จากศิลปินชื่อดังจะถักทอเป็นความทรงจำใหม่ ที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มบนขุนเขา
กว่า 15 ปีที่งาน Overcoat Music Festival จัดขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นงานนี้ไม่เคยทำให้แฟนๆ ผิดหวัง ทั้งการดูแล การจัดการ และบรรยากาศสุดประทับใจที่กลายเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของใครหลายคน อีกทั้งยังคงเป็นเทศกาลดนตรีที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ในทุกปลายปีครั้งใหญ่เนื่องจากมีคนเข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนต่อปี โดยที่ปีนี้ Overcoat music festival กลับมาพร้อมความพิเศษยิ่งกว่าเดิม เพื่อมอบทริปแห่งความสุขส่งท้ายปีให้กับทุกคน กับไลน์อัพศิลปินสุดพิเศษ ที่จะสร้างเวทีให้อบอวลไปด้วย พลังของเสียงดนตรี นำโดย JEFF SATUR, 4EVE, BOWKYLION, FELLOW FELLOW, ATLAS, ETC, MUSKETEERS, MEAN, KT KRATAE, THAITANIUM, TWO POPETORN, JSPKK, LANDOKMAI, PURPEECH และ DJAY BUDDAH และศิลปินอีกมากมาย
จันทร์ศรีษร มณีฉาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดีย แรพ จำกัด กล่าวถึงความพิเศษของการจัดงาน ในปีนี้ว่า “Overcoat Music Festival ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลดนตรี แต่เป็น ทริปประจำปี ที่ทุกคนเฝ้ารอ เราภูมิใจที่ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างพื้นที่แห่งความสุขที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรี ความทรงจำของลมหนาว มิตรภาพ และรอยยิ้ม ปีนี้เราตั้งใจให้ชาวแกะทุกคนได้ร่วมเฉลิมฉลองการเดินทางครั้งสำคัญไปด้วยกันอีกครั้ง”
ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Counter Service 7-Eleven ทุกสาขา หรือ Line: @overcoatmusic หรือสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ทาง Social Media Overcoat Music Festival
รายละเอียดงาน
●วันที่จัดงาน: เสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568
●สถานที่: Jolly Land Starlight Amphitheater, เขาค้อ เพชรบูรณ์
ช่องทางจำหน่ายบัตร
●Line: @overcoatmusic
●Counter Service 7-Eleven ทุกสาขา
●ออนไลน์: https://www.allticket.com/event/OVERCOATmusicfest1