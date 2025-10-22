"เวย์ & นานา" ตอกย้ำการันตีเทศกาลดนตรีดีๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล "LAND OF MUSIC 2025" 2วัน เต็มอิ่มกับความสุข ความสนุก เกินพิกัด 20-21 ธันวาคมนี้

“เวย์ & นานา อินทชัย” เปิดไร่พร้อมต้อนรับทุกคนเข้าร่วมงานเทสกาลดนตรีที่วิวสวยที่สุดในสวนผึ้งในงานคอนเสิร์ต “LAND OF MUSIC 2025(แลนด์ ออฟ มิวสิค2025)” ที่ปีนี้ถูกจัดขึ้นตามความเรียกร้องของแฟนๆที่อยากให้เติมความสุขสุดสนุกอย่างเต็มอิ่มถึงสองวัน 20-21 ธันวาคมนี้ และเหมือนเดิมเพียงแบกเป้สะพายกระเป๋ามาที่งาน ซึ่งถูกจัดเตรียมไว้แบบวันสต๊อปเซอร์วิสมีให้พร้อมทุกอย่างทั้งเต๊นท์ที่พักที่พร้อมให้เช่านอนฟังเพลงรับลมหนาวชมพระจันทร์ยามค่ำคืนซึ่งมีจำนวนจำกัด โดย เวย์ และ นานา ได้เล่าให้ฟังถึง LAND OF MUSIC 2025 นี้ว่า...
เวย์ เล่าว่า “...ประสบการณ์จากกระแสตอบรับจากปีที่แล้ว ผมและนานาต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคน และศิลปินทุกๆคนที่เชื่อในตัวผมและนานาว่าเราทำคอนเสิร์ตที่อากาศดีที่สุดและหนาวที่สุดในสวนผึ้งได้บอกเลยครับว่าไลน์อัพศิลปินในปีนี้พีคมากๆทั้งสองวันอย่างแน่นอน อาทิ THAITANIUM(ไทยเทเนี่ยม) / Moderndog(โมเดิร์นด็อก) / BODYSLAM(บอดี้สแลม) / JEFF SATUR(เจฟ ซาเตอร์) / PiXXiE(พิกซี่) / PUN(ปัน) / PAPER PLANES(เปเปอร์ เพลนส์)/ GETSUNOVA(เก็ตสึโนวา) / BANK PREETI(แบงค์ ปรีติ) / JSPKK(แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊ก กุ๊ก)/ URBOYTJ (ยัวร์บอยทีเจ) / NONT TANONT(นนท์ ธนนท์)/ MILLI X Flower.far X GALCHANIE(มิลลิ X ฟลาวเวอร์.ฟาร์ X แกลชานี) / OAT X POP(โอ๊ต ป๊อป) / TWOPEE(โต้ง ทูพี) และ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น(รัชนก สุวรรณเกตุ) ไลน์อัพแน่นขนาดนี้ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วมาสนุกไปด้วยกันนะขอบ คุณ ครับ...”
นานา เล่าให้ฟังต่อว่า “...บอกได้เลยค่ะว่า LAND OF MUSIC 2025 ในปีนี้ เวย์และนานาเราพร้อมมากๆในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ตปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ผ่านมาเราได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจากแฟนๆ ทุกคนซึ่งเรียกร้องกันเข้ามาว่าอยากให้เราจัดคอนเสิร์ตสองวัน เพราะการเดินทางมาถึง ณ Land of us Camp สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มาเจอกับอากาศหนาวขนาดนี้บวกกับคอนเสิร์ตก็เสิร์ฟกับแบบจุกๆ แค่คืนเดียวมันไม่พอน่าจะมีสักสองวันติดไปเลย ทางเวย์นานาและทีมงานฯก็เห็นพ้องต้องกันว่าปีนี้เราจะจัดกัน 2วันไปเลย เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างทั้งอาหารและที่พัก แต่ที่พักอาจมีจำนวนจำกัดสามารถติดต่อจองได้เลยที่ Line : @landofuscamp อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะ รับรองได้เลยว่าอากาศหนาวมีจริงที่นี่ที่เดียวในงานคอนเสิร์ต LAND OF MUSIC 2025 แล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ...”
20-21 ธันวาคมนี้ หนาวให้สุด-สนุกสุดพีคในเทศกาลดนตรีที่วิวดีที่สุดในสวนผึ้ง ในคอนเสิร์ต LAND OF MUSIC 2025 ณ Land of us camp สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สามารถซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และ https://www.allticket.com ราคาบัตรสำหรับเข้างาน 1วัน 1,300 บาท / สำหรับเข้างาน 2วัน 2,400 บาท และบัตร VIP สำหรับเข้างาน 1วัน 4,000 บาท / สำหรับเข้างาน 2วัน 7,500 บาท