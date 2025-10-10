“Rock Mountain 2026” ชวนผจญภัยครั้งใหม่ สู่ “เกาะลับแห่งยักษ์” พร้อมเปิดทุกโสตสัมผัสความมันขั้นสุด ท่ามกลางขุนเขาเพื่อชาวร็อก!!!

เตรียมตัวออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งความมันส์ครั้งใหม่! GFest ผู้นำด้านการจัดคอนเสิร์ตและ เฟสติวัลสุดพรีเมียม ภายใต้หน่วยงาน GMM SHOW ประกาศจัดงานสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับต้นปี เชิญชวนชาวร็อกทั่วประเทศไปปลดปล่อยพลังงานและค้นหาความลับในเทศกาลดนตรีร็อกฤดูหนาวที่ทุกคนรอคอย “Chang Music Connection presents Rock Mountain 2026” เทศกาลดนตรีร็อกบนพื้นที่อัฒจันทร์ธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ณ Jolly Land เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สร้างปรากฏการณ์ความประทับใจไม่เคยซ้ำในแต่ละปี!!
สำหรับปีนี้ Rock Mountain 2026 กลับมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ “เกาะลับแห่งยักษ์” ที่จะเปลี่ยนบรรยากาศกลางขุนเขาให้กลายเป็นเกาะลับแห่งการผจญภัยอันลึกลับ น่าตื่นเต้น และจะมีเพียงผู้ที่ได้ยินเสียงเรียกของยักษ์เท่านั้น ที่จะก้าวเข้ามาค้นพบไปด้วยกัน พร้อมจัดเต็มด้วยโปรดักชันอลังการมาตรฐานเทศกาลดนตรีระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นเวที ที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญในทุกปี และแสง สี เสียง ระดับประเทศ รวมทั้งหมดนี้ยกมาไว้กลางขุนเขาให้ได้สัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีที่มันที่สุด พร้อมโชว์สุดเซอร์ไพรส์จากกองทัพศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทย ถึง 10 วง นำโดย BIG ASS / BODYSLAM / JOEY PHUWASIT / KLEAR / ONLY MONDAY / POTATO / TAITOSMITH / THREE MAN DOWN / SILLY FOOLS / SWEET MULLET ถึงแม้ว่าตามธรรมเนียมการจัดงาน ไม่เปิดเผย “Showtime” เพื่อสร้างความตื่นเต้นและให้ทุกโชว์เป็นของขวัญสุดเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนที่เดินทางมา แต่มั่นใจได้เลยว่าจะได้พบโชว์จากสุดยอดศิลปินตัวจริงที่พร้อมจะมาสร้างความเดือดแบบไม่มีสะดุด ได้สนุกกันอย่างต่อเนื่องแน่นอน
นอกจากดนตรีร็อกที่ทรงพลังแล้ว ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมที่หลากหลาย ร้านค้า และอาหารเครื่องดื่มที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การผจญภัยในเกาะลับแห่งนี้ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นที่พร้อมจะพาคุณออกเดินทางสุดลึกลับ และสัมผัสความมันขั้นสุดยอดท่ามกลางขุนเขาอันงดงามมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานบทใหม่ ที่กำลังจะถูกจารึก พร้อมออกเดินทางบนเกาะลับแห่งยักษ์ไปด้วยกัน ในงาน Chang Music Connection presents Rock Mountain 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ณ Jolly Land เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ เริ่มจำหน่ายบัตร Early bird ราคา 2,000 บาท จากปกติ 2,500 บาท จำหน่ายบัตรวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2569 ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ www.allticket.com และแอปพลิเคชั่น Ticketier หรือ https://ticketier.events/6dQAF ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, IG, TIKTOK : GFESTTH
#RockMountain2026 #GFest #GMMShow
#ChangMusicConnection #Changเติมเต็มคำว่าเพื่อน