จัดใหญ่ “เทศกาลดีวาลี” ใน 2 พื้นที่ “คลองโอ่งอ่าง-พาหุรัด” 16-31 ตุลาคมนี้

ททท. จุดแสงแห่งศรัทธา สว่างไสวรับเทศกาลดีวาลี 2025 กับงาน “Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2025” ฉลองยิ่งใหญ่ 2 พื้นที่ “คลองโอ่งอ่าง-พาหุรัด” 16-31 ตุลาคมนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เตรียมเฉลิมฉลองเทศกาล Diwali นอกประเทศอินเดียที่ใหญ่ที่สุด กับงาน “Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2025” ระหว่างวันที่ 16–31 ตุลาคม 2568 ณ คลองโอ่งอ่างและพาหุรัด โดยได้รับเกียรติจากนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. พลตำรวจตรีกฤษณ์ วาฤทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นางสาวรุจิรา อารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 ททท. อาคารสำนักงานใหญ่ ปีนี้ ททท. เนรมิตความสุขสนุกสนานสไตล์แดนภารตะด้วยแนวคิด “Light Unites Us” ใช้แสงเป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิต ความหวัง ขจัดความมืดมน พร้อมถ่ายทอดมิตรภาพอันงดงามของ ไทย–อินเดีย ชวนผู้คนดื่มด่ำมนต์เสน่ห์แห่งแสงผ่านการประดับไฟสุดวิจิตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย–อินเดีย ขบวนแห่สไตล์ Bollywood และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง พร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมายแก่นักท่องเที่ยวภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand Grand Diwali Privilege 2025 หนุนเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้าไทยให้ครบ 2.5 ล้านคนตลอดปี
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการททท. กล่าวว่า ททท. ขอร่วมเฉลิมฉลองแสงแห่งศรัทธาครั้งสำคัญไปพร้อมพี่น้องชาวอินเดียกับเทศกาล Diwali หรือ “เทศกาลแห่งแสงสว่าง” หนึ่งในเทศกาลสำคัญระดับโลกที่มีต้นกำเนิดมาจากประเพณีอันยาวนานของชาวอินเดีย เพื่อเฉลิมฉลองการขจัดความมืดสู่ความสว่าง ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ปีนี้ ททท. ยกระดับการจัดงาน Diwali ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในชื่อ “Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2025” ระหว่างวันที่ 16–31 ตุลาคม 2568 บริเวณ คลองโอ่งอ่างและพาหุรัด ซึ่งเป็นจุดเชื่อมสำคัญด้านการทูตและการค้าไทย–อินเดีย พร้อมส่งเสริมให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็น แลนด์มาร์ควัฒนธรรมไทย–อินเดียแห่งแรกของประเทศไทย โดยงานนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาล Diwali นอกประเทศอินเดียที่ใหญ่ที่สุด ตอกย้ำเป้าหมายในการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลก (World Event Hub Destination)
งาน “Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2025” ชวนทุกคนร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ แห่งเทศกาลดีวาลี ภายใต้แนวคิด “Light UnitesUs – แสงเชื่อมสัมพันธ์” ที่ใช้ “แสง” เป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิต ความหวัง และการเฉลิมฉลอง พร้อมถ่ายทอดมิตรภาพระหว่างสองวัฒนธรรม ไทย–อินเดีย ผ่านงานศิลป์ แสง สี เทคโนโลยีสื่อผสมที่ทันสมัย ปีนี้พื้นที่จัดงานแบ่งออกเป็น 2 โซนหลัก ได้แก่ พื้นที่ถนนพาหุรัด วันที่ 16–31 ตุลาคม 2568 จะเนรมิตถนนทั้งสายให้สว่างไสวด้วยการประดับไฟอันวิจิตรและเทคโนโลยีสื่อผสมสุดล้ำ ตั้งแต่เวลา 16.00–22.00 น. และในวันที่ 18-20 ตุลาคม ชมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–อินเดียถึงวันละ 4 รอบ อาทิ ระบำโคมอัจจะกัป ระบำโคมบัวนาฏยศิลป์ร่วมสมัย การแสดงผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์คลาสสิก (Bharatanatyam) และนาฏศิลป์พื้นบ้าน (Bihu – อัสสัม) India Contemporary dance and Bollywood dance และพิเศษสุดวันที่ 19 ตุลาคม พิธีเปิดงานและพบกับขบวน “Happiness Troop” ที่จะสร้างความสุขและสีสันสุดคึกคัก ทั้งขบวนแห่พระแม่ลักษมี พระพิฆเนศ และขบวนสไตล์ Bollywood ก่อนจะสนุกต่อเนื่องกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ จ๊ะ นงผณี, Musketeers, ปราง ปรางทิพย์, Mirrr, มีนตรา อินทิรา และ ZANI ที่จะมามอบเสียงเพลงและพลังแห่งความสุขให้ตลอดค่ำคืนนอกจากเสียงดนตรีและแสงไฟแล้ว พาหุรัดยังจะกลายเป็นพื้นที่ศิลปะแห่งชีวิต ผ่านผลงานศิลปะบนกำแพง (Art Wall) และศิลปะบนพื้น ( Art Street) ในพื้นที่พาหุรัดและคลองโอ่งอ่าง จำนวน 8 ตำแหน่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนการการสร้างสรรค์ศิลปะจากบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงกิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทย-อินเดีย อาทิ การสาธิตการเพ้นท์เฮนน่า การเพ้นท์โคมไฟ การร้อยลูกปัด การทำพัดสาน การแสดงเชิงวัฒนธรรมบอลลีวูด การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าสไตล์อินเดีย และเชิญผู้ร่วมงานสัมผัสแก่นแท้ของดิวาลีผ่านการบูชาพระลักษมีและพระพิฆคเณศ ปลุกพลังศรัทธา ต้อนรับแสงใหมในชีวิตอย่างงดงาม เสริมความสำเร็จและโชคลาภ
อีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดคือบริเวณ คลองโอ่งอ่าง ที่จะถูกแต่งแต้มด้วยแสงไฟหลากสีฉายสะท้อนผืนน้ำงดงาม ตกแต่งด้วยศิลปะรังโกลี (Rangoli) และตะเกียง Diyas นับร้อย ที่จะถูกจุดขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับแสงใหม่ในชีวิต ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม เวลา 16.00-22.00 น. และในวันที่ 16-20 ตุลาคม 2568 ผู้ร่วมงานยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงเชิงวัฒนธรรมบนเวทีย่อยริมคลอง เติมสีสันให้ค่ำคืนแห่งแสงให้งดงามยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรที่ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดีวาลีในพื้นที่อื่น ๆ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ICONSIAM ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100,000 คน ตลอดระยะจัดงาน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 203ล้านบาท
ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังมอบประสบการณ์เหนือระดับแก่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียและผู้ร่วมงานผ่านกิจกรรม “Amazing Thailand Grand Diwali Privilege 2025” ส่งต่อความสุขให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รับเทียนที่ระลึกและสิทธิพิเศษส่วนลดในการใช้บริการด้านการท่องเที่ยวจากพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ King Power, Big C, One Bangkok, Erb,ซื่อสัตย์ iSnack, Jula’s herb และอีกมากมาย โดยเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ภายในงาน Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2025 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2568 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งภายในงาน Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2025 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2568 ณ พื้นที่คลองโอ่งอ่าง และวันที่ 18-20 ตุลาคม 2568 ณ พื้นที่พาหุรัด เพื่อให้ทุกการมาเยือนในช่วงเทศกาลดีวาลีครั้งนี้ เต็มไปด้วยแสงแห่งความสุข ความโชคดี และประสบการณ์ที่น่าจดจำที่สุดในประเทศไทย
ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียยังคงเป็นหนึ่งในตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเติบโตต่อเนื่อง ทั้งด้านจำนวนและรายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2567 โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –7 ตุลาคม 2568 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียแล้วกว่า 1,821,962 คน ครองอันดับ 1 ใน 3 ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยสูงที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวชาวอินเดียได้ดี ประกอบกับเที่ยวบินตรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมาตรการยกเว้นวีซ่า 60 วันทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น ส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่าง กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันเริ่มขยายการเดินทางไปยังพื้นที่หมู่เกาะ ได้แก่เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน ซึ่งมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 36,704 บาท/คน/ทริป จำนวนวันพักเฉลี่ย 6.60 คืน ทั้งนี้ ททท. ยังเดินหน้าขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ Family, Incentive, Wedding & Celebrations, Lady Travelers, Active Senior, Millennials, Luxury Leisure และ Golf พร้อมตั้งเป้าหมายกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียให้ได้ 2.5 ล้านคนภายในสิ้นปี 2568
