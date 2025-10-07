"อาคีรา แบค เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์" คว้ารางวัล Travelers’ Choice “Best of the Best” ต่อเนื่องปีที่ 4

"ห้องอาหารอาคีรา แบค เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์" คว้ารางวัล Travelers’ Choice “Best of the Best” จาก Tripadvisor ประจำปี 2568 ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
อาคีรา แบค เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ (Akira Back Bangkok) ห้องอาหารญี่ปุ่นและเกาหลีร่วมสมัยที่ผสมผสานกลิ่นอายตะวันตกอย่างสร้างสรรค์ บนชั้น 37 ของโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Travelers’ Choice® “Best of the Best” จาก Tripadvisor® ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน สะท้อนถึงมาตรฐานระดับโลกและความเป็นหนึ่งในห้องอาหารชั้นนำของประเทศไทย
Tripadvisor ในฐานะแพลตฟอร์มแนะนำการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก มอบรางวัลนี้จากเสียงตอบรับจริงของนักท่องเที่ยวและนักชิมที่เคยมาเยือนและแบ่งปันประสบการณ์ผ่านรีวิวภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา รางวัลนี้จึงสะท้อนถึงความนิยมและความประทับใจอย่างแท้จริงจากผู้มาเยือน
ในปีนี้ ห้องอาหารอาคีรา แบค ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 12 ในหมวด “Fine Dining – Thailand” โดยมีคะแนนรีวิวเฉลี่ยสูงถึง 4.9 จาก 5 คะแนน จากรีวิวมากกว่า 1,500 รายการ สะท้อนถึงคุณภาพของอาหาร การบริการ และประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง
หนึ่งในรีวิวจาก Tripadvisor เขียนว่า:
“ด้วยวิวเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ ห้องอาหารอาคีรา แบค คือจุดหมายสำหรับผู้ที่มองหาอาหารเอเชียสุดสร้างสรรค์ ที่นี่มีเมนูตั้งแต่ทาโก้ ซูชิ ข้าวผัด และอีกมากมายที่ห้ามพลาด โดยเฉพาะเมนูเรียกน้ำย่อยที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากลูกค้า”
ห้องอาหารอาคีรา แบค ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสำหรับการสนับสนุนและคำชื่นชมที่อบอุ่น รางวัลนี้คือภาพสะท้อนคุณภาพการบริการและรสชาติอาหารอันยอดเยี่ยมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการเฉลิมฉลองประสบการณ์การรับประทานอาหารอันน่าประทับใจร่วมกัน
Kristen Dalton ประธาน Tripadvisor กล่าวแสดงความยินดีว่า:
“ขอแสดงความยินดีกับห้องอาหารอาคีรา แบค ที่ได้รับการยกย่องในรางวัล Travelers’ Choice Awards ประจำปี 2568 การติดอันดับในกลุ่มธุรกิจห้องอาหารชั้นนำ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างความประทับใจอย่างแท้จริงให้กับผู้มาเยือน จนลูกค้าจำนวนมากเลือกแบ่งปันประสบการณ์ผ่านรีวิวเชิงบวกบนแพลตฟอร์มของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับการยอมรับในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จของห้องอาหารให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง”
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราได้ที่: www.tripadvisor.com
เกี่ยวกับ Akira Back Bangkok
ห้องอาหารแห่งนี้นำเสนออาหารญี่ปุ่นและเกาหลีร่วมสมัย ผสมผสานกลิ่นอายตะวันตกอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ชีวิตของเชฟชื่อดังระดับโลก Akira Back อดีตนักกีฬาโปรสโนว์บอร์ดที่ผันตัวมาเป็นเชฟระดับมิชลินสตาร์ โดยเน้นการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและการนำเสนอที่สะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของเขา
เกี่ยวกับรางวัล TripAdvisor Travelers’ Choice
รางวัล Travelers’ Choice – Best of the Best เป็นรางวัลสูงสุดจาก TripAdvisor ซึ่งมอบให้แก่สถานประกอบการที่ได้รับรีวิวและคะแนนยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้งานทั่วโลกในช่วงเวลา 12 เดือน โดยจากสถานที่กว่า 8 ล้านแห่งบน TripAdvisor มีเพียง ไม่ถึง 1% เท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและความพึงพอใจจากนักเดินทางทั่วโลก
