รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป คว้ารางวัล Tripadvisor Travellers’ Choice Awards ประจำปี 2025

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า โรงแรมในเครือทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ รอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล, รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล และ รอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Tripadvisor Travellers’ Choice Awards ประจำปี 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น รีสอร์ทอันดับ 1 ในเมืองพัทยา ประเทศไทย ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับโรงแรมที่ติดอันดับสูงสุด โดยคิดเป็น 10% จากทั่วโลกบนเว็บไซต์ Tripadvisor
ในฐานะแพลตฟอร์มแนะนำด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก Tripadvisor มีความน่าเชื่อถือและอิทธิพลอย่างมากในหมู่นักเดินทางและนักชิม รางวัลนี้อ้างอิงจากความคิดเห็นจริงของผู้เข้าพักที่มอบประสบการณ์โดยตรงผ่านการรีวิวบน Tripadvisor ตลอดระยะเวลา 12 เดือน จึงเป็นเครื่องสะท้อนความพึงพอใจและความประทับใจจากผู้เข้าพักที่แท้จริง
"ผมและทีมงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Tripadvisor Travellers’ Choice Awards ประจำปี 2025 สำหรับโรงแรมทั้ง 3 แห่งในเครือของเรา ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของทีมงานทุกคน ที่ตั้งใจมอบบริการที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับแขกผู้เข้าพัก โดยเฉพาะรอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นรีสอร์ทอันดับ 1 ในพัทยา เราขอขอบคุณแขกทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและคำชมเชยที่มีค่า ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนามาตรฐานการบริการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง" กล่าวโดยคุณวิทนาถ วรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป
คริสเตน ดอลตัน ประธานของ Tripadvisor กล่าว "ขอแสดงความยินดีกับรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล, รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล และรอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา ที่ได้รับการยกย่องใน Tripadvisor Travellers’ Choice Awards ประจำปี 2025 การที่โรงแรมของคุณติดอันดับต้น ๆ ของโลก แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถสร้างความประทับใจได้ดีเยี่ยม จึงทำให้แขกหลายคนยินดีแบ่งปันประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของตนผ่านการรีวิวออนไลน์ เราหวังว่ารางวัลนี้จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จของคุณในปี 2025 และต่อไปในอนาคต"
ท่านสามารถอ่านรีวิวเพิ่มเติมและดูข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมในเครือรอยัล คลิฟ ได้ที่:
• รอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล: https://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293919-d305821-Reviews-Royal_Cliff_Beach_Hotel_Pattaya-Pattaya_Chonburi_Province.html
• รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล: https://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293919-d307266-Reviews-Royal_Cliff_Grand_Hotel_Pattaya-Pattaya_Chonburi_Province.html
• รอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา: https://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293919-d307270-Reviews-Royal_Wing_Suites_Spa_Pattaya-Pattaya_Chonburi_Province.html
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปมีพื้นที่ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ พร้อมวิวทะเลสีครามอันงดงามของอ่าวไทยแบบพาโนรามา ที่จะทำให้ประสบการณ์ของท่านน่าจดจำ และพิเศษสุด จองโดยตรงกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป รับประกันราคาที่ดีที่สุด คุ้มค่ากับแพ็คเกจ และโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ที่ www.royalcliff.com หรือติดต่อแผนกสำรองห้องพัก (+66) 38 250 421 ต่อ 2732 หรือ reservations@royalcliff.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com, www.facebook.com/royalcliff และ www.instagram.com/royalcliff
