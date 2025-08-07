ฟิตซ์ คลับ ผู้นำด้านสุขภาพและกีฬาในพัทยา คว้ารางวัล Tripadvisor Travellers’ Choice 3 ปีซ้อน พร้อมคะแนนเต็ม 100%

ฟิตซ์ คลับ – แร็กเก็ต, เฮ้ลท์ แอนด์ ฟิตเนส มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Tripadvisor Travellers’ Choice ประจำปี 2025 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน พร้อมคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการถึง 100% ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอันสมบูรณ์แบบ โดยฟิตซ์ คลับเป็นสปอร์ตคลับและฟิตเนสเพียงแห่งเดียวในพัทยา ที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน สะท้อนถึงมาตรฐานอันยอดเยี่ยมและการยอมรับในระดับโลก
รางวัล Tripadvisor Travellers’ Choice ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ธุรกิจที่สามารถมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมแก่ผู้เดินทางและผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับรางวัลจะอยู่ในกลุ่ม 10% แรกของรายชื่อธุรกิจทั้งหมดบน Tripadvisor ซึ่งพิจารณาจากความคิดเห็นจริงและรีวิวเชิงบวกของผู้ใช้บริการภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
“ผมและทีมงานรู้สึกภูมิใจ และขอบคุณสมาชิกและผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างมากที่ฟิตซ์ คลับได้รับรางวัล Tripadvisor Travellers’ Choice เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน พร้อมคะแนนเต็ม 100% รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการมอบบริการอย่างมีคุณภาพ และความทุ่มเทของทีมงานทุกคนที่ตั้งใจดูแลทุกท่านให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด พวกเราจะยังคงพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้ฟิตซ์ คลับยืนหยัดในฐานะผู้นำด้านสุขภาพ ฟิตเนส และกีฬาประเภทแร็กเกตในเมืองพัทยา” กล่าวโดยคุณวิทนาถ วรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป
ฟิตซ์ คลับมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครัน สตูดิโอฟิตเนสที่ทันสมัย สนามเทนนิสมาตรฐานแกรนด์สแลม สนามสควอช ห้องซาวน่าและห้องอบไอน้ำที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ พร้อมเทคโนโลยีอินฟราเรดล่าสุด รวมถึงสนามอเนกประสงค์สำหรับกีฬาพิคเคิลบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน และฟุตซอล ฟิตซ์ คลับได้รับการยกย่องด้านการบริการที่ยอดเยี่ยม ทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพ และทำเลที่ตั้งอันแสนสะดวกสบายภายในรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป
คุณคริสเตน ดอลตัน ประธานของ Tripadvisor กล่าว “ขอแสดงความยินดีกับฟิตซ์ คลับที่ได้รับรางวัล Tripadvisor Travellers’ Choice เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน การที่ศูนย์ออกกำลังกายของคุณติดอันดับต้น ๆ ของโลก แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถสร้างความประทับใจได้อย่างดีเยี่ยม จึงทำให้ผู้ใช้บริการหลายคนยินดีแบ่งปันประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของตนผ่านการรีวิวออนไลน์ เราหวังว่ารางวัลนี้จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จของคุณในปี 2025 และต่อไปในอนาคต”
ท่านสามารถอ่านรีวิวเพิ่มเติม และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิตซ์ คลับได้ที่:
• https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293919-d12516145-Reviews-Fitz_Club_Racquets_Health_Fitness-Pattaya_Chonburi_Province.html
• www.royalcliff.com/facilities/fitz-club
• www.facebook.com/fitzclub