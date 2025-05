‘ก้านตอง มานิตา - คอมแบท ภาณุมาศ’ คว้าแชมป์ BMG Project 2025 Flock into Be My Gangstar ก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงหน้าใหม่

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2568 ณ MCC Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ค่ายน้องใหม่ไฟแรง Flock into โดยเจ้าของแบรนด์ไพ่อินเดียและผู้จัดซีรีส์วาย ได้เฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่ กับโปรเจกต์คุณคือรายต่อไป ที่จะโดนหมายหัว การคัดเลือกให้เป็นตัวท็อปสายบันเทิงเจนใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแก๊งสตาร์ ซ่าส์ไปกับความสนุก โชว์ความสามารถ เติมเต็มความฝันของคุณ ในวงการบันเทิง พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์ภาพยนตร์ ซีรีส์ ร้อง เต้น เล่น ดนตรี ไปกับชาว Gangstarโดยมีเหล่าคณะกรรมการ ได้แก่รองนายกสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน (กสสท.) ,Managing Director บริษัท เพลย์ เอส คอนเน็ก จำกัด ,ศิลปิน นักแสดง และผู้จัดซีรีส์ ,กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูอินเนอร์ จำกัด ,โค้ชด้านการสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร (Confidence Communication Coach) สถาบัน Communucation Expert ,พิธีกร และ ครูสอนการแสดง TO BE NUMBER ONE และผู้ชนะเลิศ GYB idol project season 1 ประเภทร้องเพลง และ ครูสอนร้องเพลงนอกจากนี้ยังมีนักแสดงรุ่นพี่ จากซีรีส์วาย “อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอ..” (Lottery Doctor) ได้แก่และนักร้องรับเชิญศิลปินจากค่าย เพลย์ เอส คอนเน็ก มาร่วมงานพร้อมโชว์มินิคอนเสิร์ต โดยมี ศกัญ แก้วประจันทร รับหน้าที่พิธีกรรางวัลสำหรับผู้ชนะ Casting โปรเจกต์ BMG Flock into Be My Gangstarผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฝ่ายชาย ได้แก่ น้องไอซ์ ธนคุณ ไวโรจนานันต์ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฝ่ายหญิง ได้แก่จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฝ่ายชาย ได้แก่จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฝ่ายหญิง ได้แก่จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทและตำแหน่งพิเศษอีกมากมาย รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท และสำหรับผู้ที่ผ่านการออดิชั่น ในโปรเจกติ์ BMG Flock into Be My Gangstar-ได้ร่วมแสดงซีรีส์วาย เรื่อง “อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอ..” (Lottery Doctor)-ได้ร่วมแสดงซีรีส์วาย เรื่อง "Culture of love"-ได้ร่วมแสดงซีรีส์ยูริ เรื่อง “Sweet Spell ชุลมุนวุ่นรัก” ได้แก่ น้องไอติม ก้องกิดากร บ่าวแช่มช้อย และ น้องมิริน ภูวดล ยามใส-ได้ร่วมแสดงซีรีส์ยูริ เรื่อง “กิมจูจริงใจ”-ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์-ได้ร่วมโปรเจกต์ ไทย-Bollywood-ได้ร่วมโปรเจกต์ ไทย-จีน-ตำแหน่ง Brand Ambassador ผลิตภัณฑ์ Maxi B ได้แก่ น้องก้านตอง มานิตา เคหาวิตร และ น้องคอมแบท ภาณุมาศ แข็งแรงดี-ตำแหน่ง Rising star โดย Maya Shakti ได้แก่ น้องมิริน ภูวดล ยามใส และ น้องมินนี่ ธมลวรรณ แก้วแจ่มศรี- ได้เป็นศิลปิน และ ได้ร่วมคอนเทนต์ รายการอีกมากมายสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่LINE : yatthasitIG : flock_intohttps://www.instagram.com/p/DJOdcXEz77x/?utm_source=ig_web_copy_linkFB : flock into : https://www.facebook.com/share/p/192xqa7ieA/Tiktok : flock into : https://www.tiktok.com/@flockinto?_t=ZS-8w4aPWqAhbr&_r=1Email : flockinto@gmail.comTel : 0899497362