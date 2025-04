"อิ๊งค์" เปิดงาน "Maha Songkran World Water Festival 2025" ยกระดับเป็นเทศกาลระดับโลก

วันนี้(12 เม.ย.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมเปิดงาน "Maha Songkran World Water Festival 2025" ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2568 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร นำเสนอชมไฮไลต์สำคัญอย่างขบวนพาเหรดมหาสงกรานต์ในรูปแบบคานิวัลสะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทย จำนวน 8 ขบวน ไฮไลต์ ขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์ ในรูปแบบขบวนแห่คานิวัล Soft Power ตามแนวคิด T H A I N E S S I C O N I C มี 8 ขบวน พร้อมนักแสดงกว่า 500 ชีวิตร่วมขบวน ได้แก่ ขบวนสายน้ำบันดาลสุข ขบวนสีสันแห่งฤดูกาล ขบวนสมบูรณ์พูนแซ่บ ขบวนช้างไทยแสนรู้ ขบวนเชิดชูค่าปลากัดไทย ขบวนมหรสพวิถี ลีลาสยาม ขบวนตุ๊กตุ๊ก รถแห่หมอลำซิ่ง และขบวนสงกรานต์วัยใส ที่ได้แห่ขบวนนำส่งความสุขในวันนี้ เส้นทางจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สู่ถนนราชดำเนินและไปสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวงโดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวนับเป็นหนึ่งในเสาหลักของ�การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี ผ่านการดำเนินโครงการ Thailand Summer Festival เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน โดยมีงาน “Maha Songkran World Water Festival 2025” เป็น Grand Festivity อีเวนต์สำคัญที่จะเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ หนึ่งในความภาคภูมิใจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ซึ่งงานมหาสงกรานต์ในปีนี้จะยกระดับเทศกาลสงกรานต์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเพณีไทย และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งยังสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ และน่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยว รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการจัดงานจะส่งผลเชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย ทั้งในด้านรายได้และการกระจายโอกาสไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ประเทศไทยที่สามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม (ช่วง Thailand Summer Festivals) ตลอดจนตอกย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวของภูมิภาค (Tourism Hub) อย่างมั่นคงนอกจากไฮไลต์ขบวนพาเหรดแล้ว ททท. ยังเสิร์ฟความสุขเต็มพื้นที่ท้องสนามหลวง ตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่เวลา 15.00-23.00 น. ประกอบด้วย โซนเวทีใหญ่ ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัย รวมถึง การแสดงโดรนแปรอักษร 3 มิติ จำนวน 1,200 ลำ ในเวลา 20.30 น. โดยประมาณ และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ Polycat, Joey Boy, Zeal, Jeff Satur, The Toys, 4EVE, Paper Planes, Paradox, Tilly Birds, Musketeers, Ink Waruntorn, จ๊ะ นงผณี, ลำไย ไหทองคำ, Lazyloxy, ต้าอู๋ห์, กระแต อาร์สยาม, Slapkiss , Yourmood, คาราบาว, Bodyslamขณะเดียวกัน ยังมีมหรสพงานวัดไทย ลานเล่นน้ำ โซนสินค้าท้องถิ่นของดี 5 ภาค ตอกย้ำคุณค่าแห่งมรดกไทยที่พร้อมผลักดันสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยติด 1 ใน 10 สุดยอดประเทศเฟสติวัลระดับโลก คาดว่า จะสร้างรายได้ทั้งนี้ ททท.คาดว่า ในช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2568 การเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า 26,500 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 476,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 สร้างรายได้ 7,324 ล้านบาท และจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 4,418,500 คน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 19,240 ล้านบาท และททท. คาดการณ์ว่ากิจกรรมบริเวณท้องสนามหลวงจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 8 แสนคน สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 3,200 ล้านบาท