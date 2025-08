เทศกาลดนตรีรับลมหนาวที่ทุกคนรอคอย Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 15 ฟินยันเช้ากับ 14 ศิลปิน กลางหุบเขาเวเนโต้ สวนผึ้ง

เทศกาลดนตรีที่อบอวลด้วยความรัก ความสนุก และบทเพลงสุดโรแมนติกท่ามกลางหุบเขา กลับมาอีกครั้งในเทศกาลดนตรี Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 15 ปีนี้ CI SHOWBIZ ผู้จัดมากประสบการณ์ พร้อมสร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง ภายใต้ธีมใหม่ “Fantastic Circus” เวทีคอนเสิร์ตกลางธรรมชาติที่จะถูกเนรมิตให้กลายเป็น คานิวัลแห่งเสียงดนตรี พร้อมโชว์ต่อเนื่องยาวที่สุดในประเทศไทย 15 ชั่วโมงเต็ม ฟินยันเช้า โดยมี 14 ศิลปินคุณภาพ จากหลากหลายแนว ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ เวเนโต้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 1 สิงหาคมนี้ นุ้งแกะในงานฝากกระซิบว่า ชวนแก๊งเพื่อนมาซื้อบัตร 4 ใบ จ่ายเพียง 4,500 บาทก้าวสู่ปีที่ 15 ของเทศกาลดนตรียืนหนึ่งแห่งสวนผึ้งใน Season of Love Song ที่จะพาทุกคนอินไปกับเสียงเพลงตลอดข้ามคืน จัดเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆ แบบไม่มีสะดุด จากผู้จัด CI SHOWBIZ พร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่สุดครีเอทีฟ “Fantastic Circus” ที่จะเปลี่ยนให้สวนผึ้ง กลายเป็นดินแดนแห่งเสียงเพลงเหนือจินตนาการ พร้อมเนรมิตเวทีเดียวแบบ Non-Stop Show กับ 14 ศิลปิน ทั้งแนวป็อป ร็อก และฮิปฮอป มาร่วมถ่ายทอดพลังผ่านเสียงเพลงแบบจัดเต็มตลอดคืนจนถึงเช้าโดย NONT TANONT / TILLY BIRDS / TATTOO COLOUR / LIPTA / 4EVE / PUN / FLURE / MODERNDOG / DA ENDORPHINE / SERIOUS BACON / MUSKETEERS / D GERRARD / TWOPEE และ AIM WITTHAWATนอกจากนี้ภายในงานยังมี โซนกิจกรรมแจกของ ให้เดินเล่น ถ่ายรูป อาจทำให้เมโมรี่ของคุณเต็มได้ และไฮไลท์สำคัญอย่างนุ้งแกะภายในงาน ที่ออกแบบให้เหมือนหลุดเข้าไปในโลกแฟนตาซี และมีร้านอาหารเด็ดๆ ทั้งเมนูท้องถิ่นและอาหารหลากหลายสไตล์ ทั้งหมดนี้จะถูกรวมเข้าด้วยกันท่ามกลางเสียงดนตรีในบรรยากาศลมหนาว วิวภูเขา ให้คุณได้เต็มอิ่มกับทุกประสบการณ์แบบที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว คานิวัลแห่งเสียงดนตรีและความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกับเทศกาลดนตรีที่เล่นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในไทย ปักหมุดแลนด์มาร์ค Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 15 วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2025 ณ เวเนโต้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีสามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายนนี้ ทางเว็บไซต์ All Ticket : https://www.allticket.com/event/SoLS15 หรือ Counter Service All Ticket 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาสุดพิเศษจาก Chang Music Connection จัดให้ 4Ever 4 ใบ จ่ายเพียง 4,500 บาท หรือใครมาคนเดียว Lonely 1 ใบ 1,200 บาท / Buddy 2 ใบ 2,300 บาท และโปรโมชั่น VIP Sheep Lonely 1 ใบ 5,000 บาท / Buddy 2 ใบ 9,000 บาท / 4Ever 4 ใบ 16,000 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : Season of Love Song หรือ https://www.facebook.com/Seasonoflovesong#SoLS15#Seasonoflovesong15#ChangMusicConnection#Changเติมเต็มคำว่าเพื่อน#CIShowbiz