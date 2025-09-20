ชายชาวจีนลืมปิดแก๊สก่อนบิน ร้องขอลูกเรือช่วยด้วย โชคดีนิติฯ รีบปิดทันก่อนไฟไหม้

เกิดเรื่องวุ่นวายบนเที่ยวบินเซี่ยงไฮ้-สิงคโปร์ ผู้โดยสารร้อนรน นึกขึ้นได้ว่าลืมปิดเตาแก๊สก่อนออกเดินทาง ลูกเรือและกัปตันเร่งประสานทีมบริการลูกค้า ช่วยแจ้งนิติบุคคลบุกตรวจห้อง พบเตายังเปิดจริง ไข่ต้มไหม้เกรียม ควันเต็มบ้าน โชคดีที่ปิดแก๊สทัน ไม่อย่างนั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้แน่
วันนี้ (20 ก.ย.) เว็บไซต์ CQRB.CN ของ Chongqing Daily ที่ตั้งอยู่ในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน รายงานเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ว่า เมื่อไม่นานมานี้ สายการบินสปริงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 9C8549 ออกจากท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (PVG) ประเทศจีน ปลายทางท่าอากาศยานชางฮี (SIN) ประเทศสิงคโปร์ ปรากฎว่าระหว่างทำการบินเกือบ 3 ชั่วโมง ผู้โดยสารรายหนึ่งตะโกนขอความช่วยเหลือจากลูกเรือ แจ้งว่าตนเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า ขณะจัดกระเป๋าอย่างเร่งรีบก่อนออกเดินทาง ปรากฎว่าลืมปิดเตาแก๊สที่กำลังต้มไข่อยู่ จึงรู้สึกวิตกกังวลว่า อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่พักอาศัยของตน
เมื่อลูกเรือทราบเรื่อง จึงได้สอบถามข้อมูลที่พักอาศัย รวมถึงรหัสประตูสมาร์ทล็อก ก่อนทำการแจ้งกัปตัน จากนั้นกัปตันได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังศูนย์บริการลูกค้าทันที โดยมี เฟิงจวินลี่ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า ได้โทรศัพท์ไปยังนิติบุคคลของที่พักอาศัยของผู้โดยสาร แต่ก็ไม่ราบรื่น เพราะฝ่ายนิติบุคคลของที่พักแสดงความกังขา
แต่ เฟิงจวินลี่ ก็ไม่ย่อท้อ โทรศัพท์อธิบายอย่างอดทน ถึงความเร่งด่วนและความจริงของเหตุการณ์ที่้เกิดขึ้น พร้อมแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล และคำขอเร่งด่วนของผู้โดยสารด้วยน้ำเสียงจริงจัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบุคคลของที่พัก จึงได้จดหมายเลขห้อง และรหัสเข้าออกประตูสมาร์ทล็อกของเจ้าของห้องไว้ สัญญาว่าจะส่งคนไปตรวจสอบโดยทันที
10 นาทีต่อมา เฟิงจวินลี่ โทร.กลับอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้า ปลายสายแจ้งข่าวดีว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบุคคลของที่พักอาศัย ได้เข้าไปในบ้านผู้โดยสาร ยืนยันว่าเตาแก๊สยังเปิดอยู่ ไข่ต้มในหม้อไหม้เกรียมแห้งแล้ว มีควันหนาทึบพวยพุ่งออกมา จึงรีบปิดวาล์วแก๊สและเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ เพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้สำเร็จ
หลังจากเฟิงจวินลี่ถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าปลอดภัยจริง จึงแจ้งข่าวนี้กลับไปยังลูกเรือทันที ภายในห้องโดยสาร เมื่อผู้โดยสารทราบว่าบ้านของพวกเขาปลอดภัย จึงกล่าวขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ขอบคุณที่ช่วย (ป้องกัน) บ้านของฉันไว้