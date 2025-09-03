“จีน” สร้างแลนด์บริดจ์ทางรางกลายเป็น "คลองซูเอสใหม่" เพื่อเชื่อมยุโรป-เอเชีย หนีทรัมป์

เอเจนซีส์ – ปักกิ่งกำลังซุ่มเงียบเพื่อสร้างเส้นทางการค้าสายใหม่เพื่อช่วยการส่งออกของตัวเองไปยุโรปที่จะกลายเป็น "คลองซูเอสใหม่" โดยไม่ต้องผ่านทะเลจีนใต้ของตัวเองเพื่อเลี่ยงความตรึงเครียดกับสหรัฐฯและพันธมิตรในภูมิภาค
ยูโรนิวส์รายงานวันอังคาร(2 ก.ย)ว่า "เมืองฉงชิ่ง" ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกลายเป็นฮับใหญ่สำหรับ เส้นการค้าทางบกที่มีหลายเสียงกล่าวว่ามันอาจกลายเป็น “คลองซูเอสใหม่”
เส้นทางใหม่นี้จะเป็นเส้นทางรางที่คาดว่าจะกลายเป็นฮับโลจิสติกที่สำคัญที่สุดของทวีปเอเชีย
หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์รายงานว่า เมืองฉงชิ่งถูกปั้นให้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเครือข่ายทางการค้าของปักกิ่งและรวมถึงโมเดลนครฉงชิ่งเอง ซึ่งยูโรนิวส์ชี้ว่าหากว่ามันยังประสบความสำเร็จ คาดจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้รัฐบาลกลางจีนเดินหน้าลงทุนในลักษณะที่คล้ายกันในทางภาคตะวันตกของจีน
ในแต่ละวัน เมืองฉงชิ่งต้องจัดการการขนส่งร่วมหลายเที่ยว เชื่อมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่น “เวียดนาม” และ “สิงคโปร์” เข้าสู่ยุโรปรวม เยอรมัน และ โปแลนด์ ใช้การขนส่งแลนด์บริดจ์ทางบนด้วยระบบรถไฟความเร็วสูงเป็นเส้นทางการค้า
การขนส่งทางบกใช้เวลา 10 วัน – 20 วัน เร็วกว่าการขนส่งโดยเส้นทางทะเลตามปกติคาดจะมีการแก้ปัญหาทางศุลกากร การเปิดรถไฟหัวกระสุนอาเซียนในปี 2023 สามารถลดระยะเวลาการขนส่งระหว่างกรุงฮานอยและเมืองฉงชิ่งได้เหลือแค่ 5 วันที่สินค้าส่งออกเดินทางถึงยุโรปได้ไม่ถึง 2 สัปดาห์
นอกจากพิกัดที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ฉงชิ่งเป็นเมืองที่ผลิตโน้ตบุ๊ก 1 ใน 3 ของโลก และเป็นฐานใหญ่การผลิตรถยนต์อีวี และยังเป็นศูนย์การส่งออกรถไฟฟ้าจีนถึง 1 ใน 4
ยูโรนิวส์รายงานว่า มีผู้สังเกตบางส่วนเชื่อว่า แรงจูงใจของปักกิ่งในการใช้เมืองฉงชิ่งยังเป็นในเรื่องมิติทางการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ สงครามการค้ากับสหรัฐฯภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้แสดงให้เห็นถึงอันตรายต่อปักกิ่งในการต้องพึ่งพาเส้นทางการค้าทางทะเลภายใต้อิทธิพลตะวันตกเป็นต้นว่า คลองซูเอส ช่องแคบฮอร์มูซ และช่องแคบมะละกา
วิกฤตการระบาดไวรัสโคโรนาหรือ โควิด-19 ที่พบครั้งแรกในตลาดสดเมืองอู่ฮั่นเมื่อปี 2019 ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและแสดงให้เห็นถึงระบบสายส่งซัพพลายทางทะเลที่บอบบาง
สงครามที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนและการขนส่งจีนเกิดปัญหาการโดนยึดในปี 2023 เมื่อผ่านไปทางรัสเซียกลายเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าความสัมพันธ์การค้าระดับทวิภาคีระหว่างกันจะแตะ 240 พันล้านยูโรในปี 2024 ก็ตาม
และเป็นเหตุผลที่ปักกิ่งเดินหน้าผลักดันการพัฒนาเส้นทาง Middle Corridor ผ่าน "คาซัคสถาน" และทะเลแคสเปียนเพื่อเลี่ยงรัสเซียและช่องแคบทางทะเลต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ปักกิ่งกำลังเผชิญหน้าความท้าทายมากมายในแง่ความล่าช้าทางศุลกากร ต้นทุนสูง ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่ำ และความมั่นคงทางการเงิน
มีหลายเส้นทางโดยเฉพาะในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง BRI ของจีนต้องพึ่งเงินสนับสนุนจากรัฐบาลปักกิ่งเพื่อทำให้ง่ายมากขึ้นสำหรับผู้ส่งออก