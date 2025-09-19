"ทักษิณ" นอนน้อยทำความดันสูง กิจวัตรประจำวันอ่านหนังสือ-ดูทีวี

MGR Online - "รองโฆษกราชทัณฑ์" เผย "ทักษิณ" ความดันสูงเล็กน้อยผลจากการนอนหลับไม่พอ กิจวัตรประจำวันอ่านหนังสือ-ดูทีวี ส่วนมวลชนเสื้อแดงให้กำลังใจหน้าเรือนจำฯ ประสานตำรวจดูแล
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี จากนั้นเตรียมพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ ครอบครัว "ชินวัตร" ได้เดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณ สองครั้งแล้ว เมื่อวันที่ 15 และ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยครั้งล่าสุด น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อุ๊งอิ๊ง" บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ ระบุว่า คุณพ่อนอนหลับไม่ค่อยดี มีอาการเพลีย และผมร่วงแม้ตัดผมสั้นก็ตาม รวมถึงมีความดันขึ้นบ้าง
วันนี้ (19 ก.ย.) นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (18 ก.ย.) ภายหลังจากที่นายทักษิณได้พบญาติและครอบครัวเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ก็ได้พานายทักษิณไปตรวจวัดความดัน โดยพบว่ามีความดันสูงเล็กน้อย ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการนอนน้อย ส่วนกรณีที่ต้องพบนักจิตวิทยาเมื่อวานนี้ก็ได้เลื่อนนัดพบมาเป็นวันนี้แทน ซึ่งผลการตรวจไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวก่อนเท่านั้น นอกจากนี้ อย่างอื่นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
นางกนกวรรณ เผยว่า การใช้ชีวิตประจำวัน นายทักษิณ ยังคงตื่นนอนประมาณ เวลา 06.00 น. และเข้านอนประมาณ 21.30 น. โดยมื้อเช้ายังรับประทานไข่ต้มไข่ลวกเช่นเดิม ส่วนระหว่างวันจะทำกิจกรรมอ่านหนังสือ ดูทีวี และเดินแกว่งแขนเพื่อเป็นการออกกำลังกาย อย่างไรก็ตาม ในวันเสาร์ที่ 20 ก.ย. และวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย.นี้ ทราบว่าจะมีมวลชนคนเสื้อแดงรวมตัวมาทำกิจกรรมหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนั้น ที่ผ่านมาเรือนจำฯ มีมวลชนเป็นประจำอยู่แล้ว จึงต้องมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของพื้นที่เป็นปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วันนี้ทนายวิญญัติและสมาชิกครอบครัว "ชินวัตร" จะไม่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณภายในเรือนจำฯ แต่มีกำหนดการเข้าเยี่ยมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 22 ก.ย. ส่วนกำหนดการนัดรวมตัวของมวลชนคนเสื้อแดง มีดังนี้ วันเสาร์ที่ 20 ก.ย. เวลา 15.00 น. คนเสื้อแดงจะมารวมตัวกันด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อให้กำลังใจนายทักษิณ และ วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย. เวลา 10.00 น. คนเสื้อแดง 20 จังหวัด จะมารวมตัวให้กำลังใจนายทักษิณที่เรือนจำกลางคลองเปรม