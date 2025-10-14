KEX ทรานส์ฟอร์มเชิงกลยุทธ์ ย้ำไทยสำคัญแม้ออกจากตลาดหุ้น

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ย้ำชัด! หลังออกจากตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจยังคงดำเนินการตามปกติ ไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าและคู่ค้า พร้อมมุ่งทรานส์ฟอร์มเชิงกลยุทธ์ รุกสร้างมาตรฐานใหม่ในบริการจัดส่งพัสดุด่วน ปักธงตลาดไทยยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในฐานะบริษัทลูกของ SF Group ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายเจียเหว่ย จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX เปิดเผยว่า “KEX ขอเน้นย้ำว่า การออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 (โดยวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้น KEX ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการให้บริการแก่ผู้บริโภคและคู่ค้าทางธุรกิจ โดยบริษัทฯยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดยั้ง ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และกำหนดมาตรฐานใหม่ของวงการขนส่งพัสดุในประเทศไทย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พร้อมที่จะเป็นพันธมิตรด้านการขนส่งของทุกคนต่อไป”
การออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯของ KEX สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทำให้บริษัทฯมีความคล่องตัวในการดำเนินงานและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายสูง และการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตโดยไม่ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์และแรงกดดันของตลาดทุน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาว
โดยปัจจุบัน SF International Holding (Thailand) Co., Ltd. ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วน 98.9% ซึ่งจะช่วยให้ KEX ได้รับการสนับสนุนโดยตรง และสามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายโลจิสติกส์ เทคโนโลยี แหล่งเงินทุน และความเชี่ยวชาญของกลุ่ม SF ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ KEX มุ่งเดินหน้าพลิกโฉมองค์กรตามแผนการทรานส์ฟอร์มธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำโลจิสติกส์ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบพร้อมทั้งดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกให้ตอบรับกับบริบทตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับพอร์ตลูกค้ามุ่งเน้นการให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน
พร้อมกันนี้ KEX ได้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกให้ตอบรับกับบริบทตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามการให้บริการจัดส่งแบบมาตรฐาน ไปสู่โซลูชันด้านโลจิสติกส์ระดับพรีเมียมที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการลูกค้า โดยล่าสุดเปิดให้บริการ KEX SAMEDAY บริการจัดส่งพัสดุด่วนภายในวัน เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการจัดส่งพัสดุด่วนเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นพัสดุที่มีมูลค่าสูง หรือมีความสำคัญต่อธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยตอกย้ำจุดยืนของ KEX ในฐานะพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่น่าเชื่อถือ ทั้งในตลาดแมสที่เน้นความสะดวก และตลาดพรีเมียมที่เน้นคุณภาพและความเป็นเลิศในการให้บริการ
“KEX อยู่เคียงข้างคนไทยมาตั้งแต่วันแรก อยู่ในทุกช่วงเวลา และพร้อมเดินหน้าต่อไป ทั้งในชีวิตประจำวันและทุกก้าวสำคัญของการทำธุรกิจ และยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายการดำเนินงานในประเทศไทย เพื่อการเติบโตระยะยาวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า KEX จะยังยึดมั่นในพันธกิจที่จะส่งมอบบริการขนส่งที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม รวดเร็ว และเป็นที่ไว้วางใจที่สุดต่อไป” นายเจียเหว่ย จาง กล่าว