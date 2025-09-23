“คมสันต์ ลี” ย้ำ ธุรกิจใหม่ ดันแบรนด์ไทยไปตลาดโลก

นายคมสันต์ ลี ผู้ก่อตั้ง แฟลช เอ็กซ์เพรส กล่าวว่า เป้าหมายของการก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ไม่ใช่โฟกัสเรื่องสินค้าจีนในไทย แต่คือการเปิดทางให้สินค้าไทยได้ก้าวออกไปสู่ตลาดโลก ผ่านระบบนิเวศที่คนไทยสร้างขึ้น เพื่อสนับสนุนคนไทยอย่างแท้จริง ทิศทางใหม่นี้สะท้อนความตั้งใจในการขยายขอบเขตของคุณคมสันต์ จากการเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในประเทศ ไปสู่การเป็นแรงผลักดันให้แบรนด์ และผู้ประกอบการไทยมีเวทีในระดับสากล โดยใช้ศักยภาพของ Flash และเครือข่ายธุรกิจใน ecosystem เดียวกัน เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
“เราไม่ได้ต้องการสร้างแพลตฟอร์มค้าปลีกเพื่อขายของจีน แต่สร้างขึ้นเพื่อให้แบรนด์ไทยได้ไปต่อ แพลตฟอร์มนี้จะเป็นเวทีของสินค้าคนไทย แบรนด์ไทย ที่อยากเติบโตในเวทีโลก ส่งออกแบรนด์-แนวคิดไทย ผ่าน Ecosystem ที่คนไทยสร้างเอง ธุรกิจใหม่ที่กำลังพัฒนานั้นจะใช้ Ecosystem ที่สร้างจาก Flash Express และพันธมิตรในสายโลจิสติกส์ไทยเป็นฐานหลัก พร้อมต่อยอดด้วยธุรกิจ Mad Unicorn ที่จะช่วยสร้างเครื่องมือและเทคโนโลยีสนับสนุนแบรนด์ไทยในการแข่งขันระดับสากล”
หากย้อนกลับไปมองจุดเริ่มต้นของ Flash Express จะเห็นได้ชัดว่าผู้ก่อตั้งอย่างคมสันต์ ลี และ co-founder ไม่ได้เพียงแค่ตั้งใจสร้างบริษัทขนส่งทั่วไป แต่ต้องการปักธงให้ Flash กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในยุค COVID-19 ที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่ต้นทุนการขนส่งกลับพุ่งสูงขึ้นจนกลายเป็นภาระหนักของผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ ในวันที่ SME ไทยไร้ทางเลือก Flash คือผู้กล้าที่ลุกขึ้นมาลดต้นทุนการขนส่ง เพื่อให้ผู้ค้าออนไลน์ยังสามารถแข่งขัน และอยู่รอดได้ นี่ไม่ใช่แค่การทำธุรกิจ แต่คือพันธกิจในการยืนเคียงข้างคนไทยในช่วงเวลาที่ยากที่สุด
นายคมสันต์ ย้ำว่า พยายามปั้นธุรกิจใหม่ที่เป็นเวทีผลักดัน “ของไทย ให้ไปไกลระดับโลก” อย่างแท้จริง หากทุกคนมองเทรนด์ E-commerce อย่างเข้าใจ และใช้มันให้เป็นพลัง E-commerce ไม่ได้เป็นศัตรูของธุรกิจท้องถิ่น แต่เป็น "โอกาสใหม่" สำหรับแบรนด์ไทยในการขยายตลาดได้แบบไร้พรมแดน โดยเฉพาะเมื่อมีเครื่องมือโลจิสติกส์ และแพลตฟอร์มที่สนับสนุนจากคนไทยด้วยกันเอง “ยุคนี้ไม่ใช่แค่แข่งขันกันในประเทศ แต่คือการแข่งขันในระดับโลก ใครที่สามารถสร้างแบรนด์ได้จริง สร้างคุณค่าได้จริง จะไปได้ไกลกว่าที่เคยคิด” ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป การซื้อขายผ่านออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติ ธุรกิจที่ปรับตัวเร็ว มีคุณภาพจริง และเข้าใจตลาดโลก จะมีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะแบรนด์ไทยที่มีจุดเด่นด้านคุณภาพ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์
"เป้าหมายต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของ CEO Flash Express หรือธุรกิจใหม่ใดๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ยังคงยึดมั่นในความมุ่งมั่นเดิม คือการขับเคลื่อนการเติบโตที่ไม่หยุดอยู่แค่ในประเทศ แต่เดินหน้าสนับสนุนคนไทย, ธุรกิจไทย และสินค้าไทย ให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน"