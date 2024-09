ORผนึกBEDOทำตลาดสินค้าชีวภาพ ผ่านโครงการไทยเด็ด

OR จับมือ BEDO ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพิ่มรายได้ชุมชน ผ่าน “โครงการไทยเด็ด”นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และนางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ระหว่างบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยมีนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ OR และ นายธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ BEDO ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารซีนายดิษทัต เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ BEDO ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยของไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด OR SDG โดยเฉพาะในมิติ S : SMALL ที่มุ่งสร้างโอกาสให้คนตัวเล็ก ซึ่ง OR ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะ "โครงการไทยเด็ด" ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เติบโตทางธุรกิจความสำเร็จของโครงการไทยเด็ดที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย โดยเราสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการกว่า 441 ราย คิดเป็นมูลค่าถึง 61.90 ล้านบาท ทั้งนี้ BEDO จะช่วยต่อยอดความสำเร็จของโครงการไทยเด็ดให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ด้วยการเสริมศักยภาพของโครงการในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ ๆ จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น การยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน OR จะนำความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและเครือข่ายช่องทางจัดจำหน่ายมาเสริมพลังให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำให้สินค้าไทยเด็ดสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางยิ่งขึ้นนางสุวรรณา กล่าวว่า BEDO เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม และ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพภายในชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนการร่วมมือกับ OR ในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และ การสร้างโอกาสให้ชุมชนได้มีช่องทางการขายที่กว้างขึ้น ส่งผลให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรายได้เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้ในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นต่อไป ซึ่งถือเป็นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับชุมชน โดยการผนวกรวมเอาความเชี่ยวชาญด้านการตลาดของ OR เข้ากับการมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของ BEDO ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 150 ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้เราร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพต่อไปความร่วมมือครั้งนี้ จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับโครงการไทยเด็ด สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ OR คือ 'Empowering All toward Inclusive Growth' หรือ 'เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน'