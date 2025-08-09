อุตสาหกรรม ส่งด่วน.. “เอกนัฏ” นำทัพ กระทรวงอุตฯ ร่วมแคมเปญ “แฟลช เอ็กซ์เพรส” ส่งด่วนความช่วยเหลือคนไทย-ทหารริมชายแดน

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภค-บริโภค ในถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวปรินทร์ทิพย์ อิสริยเมธา ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ร่วมด้วย ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6
นายเอกนัฏ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ร่วมกันบรรจุสิ่งของ ณ ศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร สปอ. โดยแบ่งเป็นสิ่งของอุปโภค-บริโภคในถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด และชุดทหารที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในจังหวัดลำปาง เนื้อผ้ามีความคงทน สีไม่ตก และระบายอากาศได้ดีจำนวน 100 ชุด เพื่อนำไปช่วยพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัย และได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจส่งด่วน“ “ลำเลียงน้ำใจส่งถึงมือผู้ประสบภัยชาวไทย” ซึ่งสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน อาทิ โจ๊กและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ขนม กาแฟ-โอวัลติน ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ยาสระผม แป้ง น้ำยาล้างจาน ผ้าอนามัย ผงซักฟอก นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของเครื่องนอน ผ้าห่ม หมอน มุ้ง ผ้าเช็ดตัว น้ำดื่ม ข้าวสาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพของไทยในการขนส่งถุงยังชีพถึงมือประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำให้มั่นใจได้ว่าความช่วยเหลือจะไปถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
“วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมมาทำหน้าที่ส่วนเล็ก ๆ ในการเปิดศูนย์รวบรวมความช่วยเหลือจากอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่รวมใจกัน เพื่อส่งมอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ศูนย์พักพิงและพี่น้องทหารไทย และขอย้ำว่า
“กองหลัง” คนนี้ พร้อมซัพพอร์ต และเป็นกำลังใจให้กองทัพแบบสุดซอย” นายเอกนัฏ กล่าว
ด้านเลขาฯ พงศ์พล กล่าวเสริมว่า ภารกิจในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกระทรวงอุตสาหกรรมในการช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ เราไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่พร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยในยามที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน