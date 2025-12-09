ลุคใหม่ D-MAX 4x4 แต่งโหดสไตล์ทหาร TJM ลุยทุกสภาพถนน

ISUZU D-MAX SPARK 4x4 3.0 MAXFORCE เกรด S เกียร์ธรรมดา ถูกจับมาอัปเกรดสู่ลุค “รถภารกิจเชิงยุทธวิธี” แบบจัดเต็มด้วยชุดแต่ง TJM รอบคัน เปลี่ยนหน้าตาให้ทรงพลังขึ้นด้วยการปรับด้านหน้าเป็นสไตล์รุ่นท็อป ISUZU V-CROSS 4x4 เพิ่มความอเนกประสงค์ด้วย ตู้ท้ายกระบะแบบ Custom จาก TJM ที่ออกแบบให้ใช้งานได้หลายรูปแบบ ทั้งภารกิจบรรทุก อุปกรณ์ หรือการเดินทางแบบลุยหนัก
ด้านสมรรถนะเสริมความพร้อมด้วย ช่วงล่างยกสูง ชุดโช้กอัพ XGS RUGGED พร้อมสปริงหน้าและแหนบรุ่น XGS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทาง เพิ่มการปกป้องรอบคันด้วย กันชนหน้า Outback Bull Barผสานรอกไฟฟ้า TJM TORQ แรงฉุด 9,500 ปอนด์ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านข้างติดตั้ง ไซด์เรลกันกระแทกและบันไดข้าง Modular Side Step ส่วนด้านหลังเสริมด้วย กันชนรุ่น RB6 ครบเครื่องทั้งการป้องกันและการใช้งานจริง ปิดชุดแต่งให้ลุคเท่แบบ Tactical ด้วย ล้อ LENSO ESCOBAR ขนาด 17 นิ้ว คู่กับ ยาง TOYO OPEN COUNTRY R/T ขนาด 285/70R17 พร้อมลุยทุกสภาพถนน