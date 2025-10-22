xs
อีซูซุจับมือ nendo Design Studio จากญี่ปุ่น ปรับสนามภายใต้แนวคิด “ปลุกประสาทสัมผัสของผู้ขับ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อีซูซุ จับมือ nendo Design Studio จากญี่ปุ่น ปรับโฉมสนาม “ISUZU 4x4 LAND” สู่ “ISUZU 4x4 EXPERIENCE” ศูนย์ฝึกทักษะการขับขี่ออฟโรดครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ยกระดับประสบการณ์การขับขี่เหนือขีดจำกัด พร้อมสถานีทดสอบใหม่สุดท้าทายถึง 9 สถานี ในพื้นที่กว่า 30 ไร่


แนวคิดหลักของสนามใหม่นี้คือการ “ปลุกประสาทสัมผัสของผู้ขับ” ให้สัมผัสถึงพลัง ความสูงชัน และการทรงตัว ภายใต้องค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ เอียง (TILT), สูงชัน (HEIGHT) และ พลัง (POWER) ถ่ายทอดผ่านการจัดวางพื้นที่ เส้นสาย และโทนสีแบบ Full Spectrum เพื่อสร้างความเร้าใจและความทรงจำที่แตกต่างจากทุกสนาม


ความโดดเด่นของ “ISUZU 4x4 EXPERIENCE” อยู่ที่แนวคิดการออกแบบโดย นาย สึบาสะ ชินโด จาก nendo Design Studio สตูดิโอชื่อดังระดับโลกจากญี่ปุ่น ผู้อยู่เบื้องหลังงานออกแบบระดับโลก เช่น Japan Pavilion Expo 2025 Osaka และนิทรรศการ Escher x nendo | Between Two Worlds ที่ออสเตรเลีย


สนาม “ISUZU 4x4 EXPERIENCE” เปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบการขับขี่ออฟโรดได้สัมผัสสมรรถนะของ ISUZU V-CROSS 4x4 "THE ONE & ONLY" ผ่านสถานีทดสอบสุดท้าทาย 9 สถานี ที่จำลองอุปสรรคธรรมชาติสมจริง ได้แก่

1. V-Curve – ทดสอบความนุ่มนวลและช่วงล่างบนเนินสลับ
2. Rugged Route – เส้นทางขรุขระทดสอบแรงบีบอัดและความหนึบ
3. High Hill – เนินชันสูงกว่า 40 องศา ท้าทายแรงบิดเครื่องยนต์
4. Haunted Tunnel (ใหม่) – อุโมงค์เหมืองหินสุดลึกลับ ทดสอบการควบคุมพวงมาลัย
5. Rock Canal – ลำธารหินทดสอบการลุยน้ำลึก
6. Water Cliff – บันไดน้ำตกชันทดสอบการทรงตัว
7. Zigzag U-Shape – ทางแคบซิกแซก ทดสอบการควบคุมทิศทาง
8. Mystery Road (ใหม่) – เส้นทางปริศนาพร้อมกล้องรอบคัน 360°
9.Side Slope – ทางลาดเอียง 40 องศา ทดสอบขีดจำกัดทั้งรถและผู้ขับ


สนามแห่งนี้ ผู้ร่วมทดสอบจะได้สัมผัสสมรรถนะของ ISUZU V-CROSS 4x4 ที่มาพร้อมเทคโนโลยีออฟโรดใหม่ล่าสุด เช่น
• ระบบ Terrain Command ปรับโหมดขับเคลื่อน 2H / 4H / 4L ได้ทันใจ
• ระบบ Rough Terrain Mode และ Electronic Diff-Lock ช่วยควบคุมแรงบิดทุกสภาพถนน
• กล้องมองรอบคัน 360° Surround View พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ
• พวงมาลัยไฟฟ้า EPS ตอบสนองไว
• เครื่องยนต์ 3.0 Ddi MAXFORCE แรงม้า 190 ตัว แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน–เมตร


นับจากปี 2535 ที่อีซูซุเปิดสนามขับเคลื่อนสี่ล้อแห่งแรกที่พัทยา เพื่ออบรมหน่วยงานและลูกค้าทั่วโลก จนถึงปี 2561 ที่สร้าง “ISUZU 4x4 LAND” แห่งใหม่ที่ปทุมธานี มาถึงวันนี้ ปี 2568 อีซูซุได้ยกระดับสนามสู่ “ISUZU 4x4 EXPERIENCE” อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสืบสานตำนานความเป็นผู้นำด้านรถขับเคลื่อนสี่ล้อ และมอบประสบการณ์ออฟโรดสุดเร้าใจในแบบฉบับอีซูซุ



