ไม่ได้กลิ่นแต่สัมผัสได้! “กระทิง” เปิดวาร์ปความหอม ‘กลิ่นกระทิง’

หลังจากกลับมาอยู่ในสถานะโสดได้สักพัก พระเอกหนุ่มมาดเข้ม “กระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” ก็ยิ่งฉายออร่าความหล่อเหลาจนทำลายล้างหัวใจแฟนคลับไปทั่วโซเชียล ด้วยส่วนสูงที่โดดเด่น ผิวพรรณขาวสะอาด และรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์ม ทำให้เจ้าตัวกลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมคนใหม่ในวงการทันที
นอกจากความหล่อที่กระแทกสายตาแล้ว สิ่งที่ทำให้แฟน ๆ ยิ่งใจละลายคือคลิปวิดีโอล่าสุดที่หนุ่มกระทิงโพสต์ลงอินสตาแกรม ซึ่งเผยให้เห็นถึงความหลงใหลในกลิ่นหอมเฉพาะตัวนั่นคือ “กลิ่นกระทิง” หรือน้ำหอมกลิ่น ‘Phrom Phong’ซึ่งเป็นน้ำหอมที่เจ้าตัวใช้เป็นประจำ
กระแสความฮอตของน้ำหอมแบรนด์นี้เริ่มขึ้นเมื่อกระทิงเปิดเผยว่าเขามีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ทำให้แฟน ๆ ที่ชื่นชอบหนุ่มตัวหอมต่างอยากลองใช้น้ำหอมกลิ่นเดียวกันกับพระเอกในดวงใจ จนหลายคนเข้าไปคอมเมมต์ว่า “น้ำหอมกลิ่นนี้ดีจริงมั้ย?, กรี๊ดอยากดมเลยคับ, กลิ่นที่ดีที่สุดคือ #กลิ่นกระทิง และ อยากติดกลิ่นกระทิงจัง ” บอกเลยว่างานนี้ตลาดน้ำหอมสั่นสะเทือนแน่นอน
การกลับมาเป็นโสดของกระทิง-ขุนณรงค์ครั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ความนิยมของเขาลดลงเลยแม้แต่น้อย แต่กลับยิ่งเพิ่มเสน่ห์และทำให้แฟน ๆ เข้าถึงตัวตนในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลุคสุดเท่หรือความใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างกลิ่นหอมประจำตัว และด้วยกระแสความร้อนแรงนี้ ทำให้เขาได้รับการพูดถึงในฐานะหนุ่มโสดที่ฮอตที่สุดคนหนึ่งในตอนนี้
จะโสดหรือไม่โสดก็ไม่มีอะไรมาต้านทานความฮอตของ “กระทิง-ขุนณรงค์” ได้จริง ๆ เพราะนอกจากความหล่อบาดใจแล้ว การที่เขาได้เผยตัวตนในมุมที่หลากหลาย ทั้งลุคเท่ ๆ และความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อย่างเรื่องกลิ่นกาย ก็ยิ่งทำให้เสน่ห์ของเขามันพุ่งปรี๊ดไปอีก บอกเลยว่านาทีนี้ยกตำแหน่งหนุ่มโสดที่ฮอตที่สุดให้ไปเลย