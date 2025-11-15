Mitsubishi Pajero Sport GT รุ่นเริ่มต้นฟังก์ชันครบคุ้ม ราคาทางการ 1,139,000 บาท

เปิดตัว Mitsubishi Pajero Sport GT ใหม่ รุ่นเริ่มต้นฟังก์ชันครบครัน เน้นราคาจำหน่ายคุ้มค่าเข้าถึงง่าย ขุมพลังดีเซล 2.4 ลิตร 184 แรงม้า เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เคาะราคาทางการ 1,139,000 บาท
Mitsubishi Pajero Sport GT ถูกวางตำแหน่งเป็นรุ่นเริ่มต้นของตระกูล Pajero Sport จำหน่ายควบคู่ไปกับอีก 3 รุ่นย่อย ได้แก่ 2.4 Prime ราคา 1,389,000 บาท รุ่น 2.4 Elite Edition 2WD ราคา 1,579,000 บาท และรุ่น 2.4 Elite Edition 4WD ราคา 1,689,000 บาท
Mitsubishi Pajero Sport GT ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานภายนอก ประกอบด้วย ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Bi-LED ไฟตัดหมอกหน้าและไฟส่องสว่างขณะเลี้ยว LED ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ กระจกมองข้างปรับ-พับด้วยไฟฟ้า แผงตกแต่งใต้กันชนหน้า-หลัง และล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว
ห้องโดยสารติดตั้งเบาะหนังปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางเฉพาะฝั่งคนขับ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 2 โซน และระบบปรับอากาศแบบแยกพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง พวงมาลัยหุ้มหนัง กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว Smartphone-Link Display Audio รองรับ Apple CarPlay / Android Auto ลำโพง 6 ตำแหน่ง และช่องจ่ายไฟ AC 220 โวลต์ เป็นต้น
ระบบความปลอดภัย Pajero Sport GT ประกอบด้วย ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมช่วยชะลอความเร็ว (FCM), ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อม Brake Auto Hold, ระบบ Cruise Control, สัญญาณกะระยะจอดด้านหลัง, ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ฯลฯ
Mitsubishi Pajero Sport GT ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 4 สูบ Hyper Power ความจุ 2.4 ลิตร กำลังสูงสุด 184 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 430 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sport Mode และ Paddle Shift ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ตัวถังมีให้เลือกทั้งหมด 2 สี ได้แก่ สีเทา Graphite Grey และสีขาว White Diamond (เพิ่มเงิน 15,000 บาท) พร้อมข้อเสนอพิเศษประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี และรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 100,000 กม. พร้อมฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี