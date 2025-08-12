xs
ปอร์เช่เผยโฉม “911 Cup” เจเนอเรชันใหม่ แรงขึ้น ควบคุมง่าย พร้อมลุยสนามปี 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ปอร์เช่ (Porsche) เปิดตัว 911 Cup รุ่นใหม่ล่าสุด รถแข่งวันเมครุ่นยอดนิยมที่ใช้ในการแข่งขัน Porsche Mobil 1 Supercup, Carrera Cup และรายการอื่น ๆ ทั่วโลก พร้อมลงสนามตั้งแต่ต้นฤดูกาล 2026 โดยยังคงผลิตที่โรงงานหลักเมืองซุฟเฟนเฮาเซน ประเทศเยอรมนี

รุ่นใหม่นี้พัฒนาจากความสำเร็จของ 911 GT3 Cup เจเนอเรชันก่อน เน้นเพิ่มสมรรถนะ ลดต้นทุนดูแล และปรับให้ควบคุมง่ายขึ้น ด้วยเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ 6 สูบ 4.0 ลิตร แบบไร้ระบบอัดอากาศ (NA) กำลังสูงสุด 382 กิโลวัตต์ (520 แรงม้า) เพิ่มขึ้น 10 แรงม้า พร้อมอัปเกรดชิ้นส่วนจากรุ่นถนน เช่น ลิ้นปีกผีเสื้อแยกแต่ละสูบและเพลาลูกเบี้ยวปรับระยะเปิดวาล์วใหม่ ทำให้เครื่องตอบสนองเร็วขึ้น และยังคงความทนทานใช้งานได้กว่า 100 ชั่วโมงก่อนซ่อมใหญ่


ภายนอกปรับใหม่ทั้งคันให้สอดคล้องกับเส้นสาย 911 GT3 รุ่น 992.2 สปอยเลอร์หน้าแบบ 3 ชิ้นถอดเปลี่ยนเฉพาะส่วน ลดค่าซ่อม ช่องระบายอากาศซุ้มล้อแบบบานเกล็ดช่วยเพิ่มแรงกดเพลาหน้า แผงใต้ท้องและตัวบังคับลม (turning vanes) จัดการการไหลของอากาศแม่นยำขึ้น ด้านหลังติดตั้งปีกแบบ swan-neck ปรับตำแหน่งง่ายขึ้น พร้อมใช้วัสดุคาร์บอนรีไซเคิลผสมเรซินชีวภาพเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ใช้คลัตช์แข่งโลหะ 4 แผ่น ส่งกำลังสู่เกียร์ 6 จังหวะ รองรับรอบเครื่องสูงขึ้นตอนออกตัว เสริมระบบสตาร์ทอัตโนมัติและไฟเบรกกระพริบเพื่อความปลอดภัย เบรกหน้าอัปเกรดเป็นจาน 380 มม. หนา 35 มม. ระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิม ผ้าเบรกกว้างขึ้น ใช้ทนนานขึ้น และติดตั้งระบบ ABS Bosch M5 เวอร์ชันแข่งจากโรงงาน


พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใหม่ ปุ่มปรับ ABS และ Traction Control ใช้งานง่ายขึ้น แผงควบคุมหลักเหลือ 8 ปุ่ม เพิ่มเมนูเสริมตั้งค่าระบบต่าง ๆ ได้จากในรถ เช่น Pit Lane Speed หรือ Exhaust Mapping เสริมโฟมป้องกันในคานประตูเพื่อความปลอดภัย ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มฟังก์ชัน TPMS แสดงแรงดัน-อุณหภูมิยางแบบเรียลไทม์ เสาอากาศ GPS ความแม่นยำสูง ฟีเจอร์ pre-kill ปิดเครื่องอัตโนมัติขณะเข้าพิต และระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ชุดดับเพลิง


การพัฒนา 911 Cup ใหม่นี้ ปอร์เช่ มอเตอร์สปอร์ต ร่วมกับมิชลินพัฒนายางแข่งรุ่นใหม่ ทดสอบในสนามมาตรฐานโลก เช่น มอนซา และเลาซิทซ์ริง โดยนักแข่งปอร์เช่ จูเนียร์ และมืออาชีพร่วมขับทดสอบ เพื่อให้ได้สมรรถนะสูงสุดทั้งความเร็ว เสถียรภาพ และความทนทาน

