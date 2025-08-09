บัตรเครดิตโลตัส ปรับสิทธิประโยชน์ใหม่ พร้อมเปิดตัว “พีพี ปุญญ์ปรีดี” นั่งแท่นแบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด

บัตรเครดิตโลตัส ปรับสิทธิประโยชน์บัตร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “คอยน์ที่ไม่ต้องคอย” กิน เที่ยว ช้อป รับ ‘โลตัสมันนี่คอยน์' สูงสุด 6 เท่า โปรแกรมสะสมคะแนนรูปแบบใหม่ที่คุ้มค่า สะสมง่าย แลกคะแนนได้ไวยิ่งขึ้น แลกเป็นคูปองเงินสดใช้ได้ที่โลตัสทุกสาขา เพื่อให้สมาชิกบัตรฯ ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากทุกการใช้จ่าย พร้อมเปิดตัวแบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ ‘พีพี ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์’ เป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่มีความสดใส ทันสมัย และมั่นใจ
มร.นิค สมาร์ท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแบรนด์บัตรเครดิตโลตัส กล่าวว่า “บัตรเครดิตโลตัส ต้องการยกระดับการบริการลูกค้า จึงได้ปรับสิทธิประโยชน์บัตรใหม่ โดยมอบโลตัสมันนี่คอยน์ สูงสุด 6 เท่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข เพื่อเพิ่มความคุ้มค่ายิ่งขึ้นในการใช้จ่าย ‘โลตัสมันนี่คอยน์’ นี้สามารถสะสมได้ง่าย แลกสิทธิพิเศษได้ไวและคุ้มค่ายิ่งขึ้น ทั้งยังใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วผ่านแอป UCHOOSE โดยสมาชิกบัตรจะได้รับ ‘โลตัสมันนี่คอยน์' จากรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข
โดยเมื่อสะสมครบ 25 คอยน์ สามารถกดแลกคูปองเงินสดเพื่อนำไปใช้แทนเงินสดและนำไปใช้ที่แคชเชียร์โลตัสผ่านแอป UCHOOSE ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารสิทธิประโยชน์บัตรและภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น เราจึงได้ดึงคนรุ่นใหม่อย่าง ‘พีพี ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์’ มารับหน้าที่แบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของบัตรเครดิตโลตัส เพราะมีภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่สดใส ทันสมัย อบอุ่น และจริงใจ สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตโลตัสที่เป็นบัตรเครดิตที่ไว้ใจได้ ใช้ได้จริง และตอบโจทย์ทุกการใช้จ่าย พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “คอยน์ที่ไม่ต้องคอย” กิน เที่ยว ช้อป รับ ‘โลตัสมันนี่คอยน์' สูงสุด 6 เท่า เพื่อบอกเล่าสิทธิประโยชน์บัตรใหม่ผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์ที่พีพีได้ร่วมแสดงด้วย”
ด้านนางเอกสาว พีพี ปุญญ์ปรีดี เล่าถึงบรรยากาศในการถ่ายทำโฆษณาว่า เนื้อเรื่องในภาพยนตร์โฆษณาเล่าถึงความสะดวกและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโลตัส และการได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบพลัสความคุ้มค่าจาก ‘โลตัสมันนี่คอยน์’ ทันทีแบบที่ไม่ต้องคอยนาน สำหรับตัวพีพีแล้ว มองว่าบัตรเครดิตโลตัสเป็นบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพีพีได้เป็นอย่างดี เข้าใจว่าคนเจเนอเรชันนี้ต้องการใช้จ่ายอย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน และต้องการความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่ายด้วย พีพีจึงอยากจะชวนทุกคนมาร่วมติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาของแคมเปญ “คอยน์ที่ไม่ต้องคอย” กิน เที่ยว ช้อป รับ ‘โลตัสมันนี่คอยน์' สูงสุด 6 เท่า ผ่านทางช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียของบัตรเครดิตโลตัสได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ”
บัตรเครดิตโลตัสมอบโลตัสมันนี่คอยน์ สูงสุด 6 เท่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข พร้อมสิทธิพิเศษอื่น ๆ เช่น ผ่อนสินค้า 0% ในห้างโลตัส, เติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) เป็นต้น ผู้ที่สนใจสมัครบัตร สามารถติดต่อเคาน์เตอร์บริการโลตัส มันนี่ พลัส ในห้างโลตัสทั่วประเทศ หรือสมัครผ่านแอป UCHOOSE พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตโลตัส ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2568 – 31 สิงหาคม 2568 และได้รับอนุมัติบัตร พร้อมสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขภายใน 60 วัน รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง Caggioni รุ่น Ruby ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,950 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม www.lotussmoney.com หรือโทร 1712 ทั้งนี้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
เกี่ยวกับโลตัส มันนี่ พลัส และบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
โลตัส มันนี่ พลัส เป็นผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิต, สินเชื่อส่วนบุคคล และธุรกิจโบรคเกอร์ประกัน (ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดย บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และให้บริการนายหน้าประกันชีวิตโดย บริษัท โลตัสส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด) ที่เน้นให้บริการผ่านช่องทางค้าปลีกในห้างโลตัสซึ่งเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจเคียงคู่สังคมไทยมายาวนาน ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อของโลตัส มันนี่ พลัส ได้แก่ บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์, บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด และบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ ที่ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด