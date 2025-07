“เจนเย่” แชร์ประสบการณ์ช้อปปิ้ง พร้อมเผยเคล็ดลับการใช้จ่ายที่คุ้มค่ากับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โฉมใหม่

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เปิดตัวภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมเผยโฉมโฉมใหม่ ที่มาพร้อมดีไซน์เรียบเท่ และทันสมัย สะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย โดยเฉพาะสายช้อปที่มองหาความคุ้มค่าและประสบการณ์เหนือระดับ และยกระดับสิทธิประโยชน์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “Everything has a Point – มีพอยท์ใช้อะไรก็มีเหตุผล” ถ่ายทอดแนวคิดของการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล เพราะทุกยอดใช้จ่ายจะได้รับคะแนนเดอะวันแบบคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับชื่อดัง ที่ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยมุมมองร่วมสมัย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอวัน www.centralthe1card.com หรือ https://www.facebook.com/CentralThe1CreditCard“ชีวิน ปราชญานุพร” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า “บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผู้นำตลาดบัตรเครดิตร่วม ได้ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ โดยเน้นดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่น ทันสมัย และสะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งสร้างการรับรู้ถึงจุดยืนของแบรนด์ ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ในทุกมิติของชีวิต โดยที่เรามีพันธมิตรหลัก Central Group และ The 1 ซึ่งเป็น Loyalty Platform อันดับต้นของประเทศ มาสร้างสรรค์ฟีเจอร์ใหม่ “T1 Dynamic Points พอยท์แบบใหม่ที่ให้มากกว่า” มอบคะแนนเดอะวันมากกว่าที่เคย ทุกวันที่ 15 ของเดือน บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน นับเป็นบัตรเครดิตใบแรกในประเทศไทยที่สามารถให้คะแนนในลักษณะนี้ โดยออกแบบให้สามารถให้คะแนนพิเศษในแต่ละหมวดสินค้าหรือแบรนด์ที่เราคัดสรรมาว่ากำลังเป็นนิยมในช่วงนั้นๆ เพื่อตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์การใช้จ่ายที่ดียิ่งขึ้นเพื่อสมาชิกบัตร ภายใต้แคมเปญสื่อสารแบรนด์ “Everything has a Point – มีพอยท์ใช้อะไรก็มีเหตุผล” ถ่ายทอดเรื่องราวของบัตรโฉมใหม่ ที่ให้คุณใช้ชีวิตครบทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าใช้จ่ายอะไรก็มีเหตุผล เพราะได้พอยท์แบบใหม่ที่มากกว่าและคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมภายในงานยังได้รับเกียรติจากนักแสดงรุ่นใหม่ ร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายในยุคปัจจุบันว่า “เรื่องช้อปกับผู้หญิงเป็นของคู่กันอยู่แล้วค่ะ ไม่ว่าจะช้อปหน้าร้านหรือช้อปออนไลน์ ทุกอย่างจะต้องง่ายและสะดวก ยิ่งถ้ามีบัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์ดี ๆ และคุ้มค่า ก็ยิ่งทำให้สนุกกับการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะ อย่างบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โฉมใหม่นี้ ได้รวมสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ ทั้งส่วนลด และยังมอบคะแนนเดอะวันที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ T1 Dynamic Points พอยท์แบบใหม่ให้ได้มากกว่า ทุกวันที่ 15 ของเดือน เรียกได้ว่าคุ้มสุด ๆ ช่วยให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่คุ้มค่า แต่ยังอินเทรนด์และตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มาก ๆ ค่ะ”“บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน” โฉมใหม่ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์ทันสมัย ชูสิทธิประโยชน์เหนือระดับ มอบคะแนนเดอะวัน สูงสุด 4 เท่า, ส่วนลดสูงสุด 10% ทั้งกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ “T1 Dynamic Points พอยท์แบบใหม่ ให้ได้มากกว่า” มอบคะแนนเดอะวันมากกว่าที่เคย ทุกวันที่ 15 ของเดือน กับหมวดสินค้าหรือแบรนด์สุดพิเศษที่ร่วมรายการในแต่ละเดือน เพิ่มความคุ้มแบบอินเทรนด์โดนใจนักช้อป พบกับ โปรโมชันพิเศษ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 มอบคะแนนเดอะวันถึง 20 เท่า ไม่จำกัดสิทธิ์ สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ตามเงื่อนไขช้อปได้ทุกแบรนด์ที่แผนก Luxe Galerie ที่เซ็นทรัลชิดลม และ ร้านค้าในแผนก Contemporary Fashion ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาที่ร่วมรายการ เป็นต้น โดยสมาชิกบัตรสามารถติดตามสินค้าที่ร่วมรายการในทุกวันที่ 15 ของเดือนจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ติดตามได้จาก www.centralthe1card.com โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัตรใหม่ได้ทั้งทางแอป UCHOOSE และ The 1 App ทั้งนี้ บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี