บัตรเซ็นทรัลปรับโฉมดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่-ตั้งเป้าบัตร1แสนบัญชี-ยอดใช้จ่ายโต10%

เปิดเผยว่า ปี 2568 นับเป็นก้าวสำคัญของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ในฐานะผู้นำตลาดบัตรเครดิตร่วม ซึ่งการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่และการเปิดตัวบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันโฉมใหม่ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ เพื่อสร้างสรรค์เพย์เมนต์ โซลูชั่นซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของลูกค้าได้ตรงใจยิ่งขึ้น และสร้างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับพันธมิตรหลักของเรา ทั้งนี้ ปัจจุบันบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันมีจำนวนผู้ถือบัตรกว่า 900,000 ใบ และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ กว่า 125,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 ซึ่งบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เป็นมากกว่าบัตรเครดิตร่วม โดยส่วนแบ่งตลาดของเราในปัจจุบันสูงถึง 5.5% ของตลาดบัตรเครดิต และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่เติบโต 3 เท่า เทียบกับพ.ศ. 2560กล่าวเสริมว่า การปรับภาพลักษณ์ใหม่ของ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ในครั้งนี้ เน้นดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่น ทันสมัย สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ยิ่งขึ้น โดยการนำจุดแข็งจากการที่เรามีพันธมิตรหลักอย่าง Central Group และ The 1 ซึ่งเป็น Loyalty Platform อันดับต้นของประเทศ มาสร้างสรรค์ฟีเจอร์ใหม่ “T1 Dynamic Points พอยท์แบบใหม่ที่ให้มากกว่า” มอบคะแนนเดอะวันมากกว่าที่เคย ทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อามสิทธิประโยชน์หลักเช่นเดิม เช่น คะแนน The 1 สูงสุด 4 เท่า, ส่วนลดสูงสุด 10% ทั้งกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล พร้อมเพิ่มสิทธิพิเศษที่โรงแรมในเครือ Centara และ SALA ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ได้ออกแคมเปญสื่อสารแบรนด์และโฆษณาชุดใหม่ Everything has a Point – มีพอยท์ใช้อะไรก็มีเหตุผล ถ่ายทอดเรื่องราวของบัตรโฉมใหม่ ที่ให้คุณใช้ชีวิตครบทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าใช้จ่ายอะไรก็มีเหตุผล เพราะได้พอยท์ที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม"บริษัท คาดว่า ภาพลักษณ์แบรนด์และสิทธิประโยชน์ที่โดดเด่นของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โฉมใหม่ ช่วยเพิ่มยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ให้สมาชิกใช้บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ในฐานะบัตรเครดิตหลักที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยขยายฐานลูกค้าของเราให้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มที่เริ่มมีเครดิตและกำลังมองหาบัตรแรกในชีวิต โดยตั้งเป้าภายในปี 2568 จะมียอดสมัครบัตรใหม่ 100,000 บัญชี ขณะที่ภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปีนี้ นับว่าเติบโตเป็นที่น่าพอใจ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2568 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 62,400 ล้านบาทหรือเติบโต 5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หมวดใช้จ่ายผ่านบัตรที่มียอดเติบโตสูงสุด 3 อันดับแรกในช่วงครึ่งปีแรกในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ได้แก่ 1.เซ็นทรัลออนไลน์ , 2.ร้านอาหารในเครือ CRG, 3.ไทวัสดุ สำหรับหมวดใช้จ่ายผ่านบัตรอื่นๆนอกเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่เติบโตสูงสุด ได้แก่ 1.การเงินการลงทุน, 2.แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์, 3. ประกันภัย ทั้งนี้ ภายในปี 2568 บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 137,000 ล้านบาทเติบโต 10% เทียบกับปีที่ผ่านมา"