ใครพลาดระวังเสียใจ! URBOYTJ CONCERT ‘YOUR BOY’ คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกของ ‘URBOYTJ’ ขนมาหมดทุกเพลงฮิต ‘เล่นใหญ่’ กว่าครั้งไหนๆ 28 กันยายนนี้

อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วที่แฟนๆ จะได้ก้าวสู่งาน URBOYTJ CONCERT ‘YOUR BOY’ คอนเสิร์ตแรกในชีวิต URBOYTJ ที่เขาจะบอกเล่าชีวิตทุกแง่มุม ผ่านผลงานที่เขาตั้งใจทำเพื่อรันวงการทีป็อป จนได้กลายเป็นศิลปินแร็ปเปอร์ และโปรดิวเซอร์ที-ป็อปแห่งยุค ที่ได้รับความรักจากแฟนเพลงอย่างท่วนท้นURBOYTJ CONCERT ‘YOUR BOY’ คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของ URBOYTJ ศิลปินผู้ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามตลอดระยะเวลานานกว่า 10 ปี ทั้งในฐานะสมาชิกวงทรีโอ้ ที-ป็อป ก่อนผันตัวมาเป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัว ที่เรียกได้ว่าดังตั้งแต่เพลงแรกที่ปล่อย จนได้รับฉายา “แร็ปเปอร์วายร้าย” อีกทั้งยังฝากผลงานเบื้องหลังในฐานะโปรดิวเซอร์ไว้อีกจำนวนมากโดยในปี 2021 ได้สร้างปรากฏการณ์ ‘ฮิตยกอัลบั้ม’ จากผลงานชุด ‘SELFMADE’ อย่างเพลง ช่วยไม่ได้ (CAN'T HELP), ถามคำ (QUESTION?), กอดได้ไหม (ONE LAST TIME), ซุปเปอร์ไซย่า (SUPER SAIYAN) ฯลฯ จนคว้ารางวัล Best Hip Hop Of The Year และ Best Album Of The Year ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา มาตรฐานการทำงานเขาไม่เคยหยุดนิ่ง จนทำให้มีเพลงดังที่ต้องใช้คำว่า “ฮิตแทบทุกเพลง” ทั่วประเทศอย่าง “เค้าก่อน”, “วายร้าย”, “เป็นได้ทุกอย่าง (EVERYTHING)” และงานชุด ‘URMAN’ ที่เป็นการเติบโตไปอีกขั้นทั้งมุมมองชีวิตและการทำเพลง จนทำให้หลายเสียงพร้อมใจกันเรียกร้องว่า “ถึงเวลาแล้วที่ URBOYTJ ต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่!” และในปี 2024 ฝันของแฟนๆ ก็เป็นจริงแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ URBOYTJ พาทุกคนท่องอาณาจักรเพลงฮิต และสัมผัสตัวตน ‘YOUR BOY’ ของทุกคน กับโชว์สุดพิเศษที่ไม่ว่าคุณจะเคยดู URBOYTJ มาแล้วกี่ครั้ง คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้จะ ‘เล่นใหญ่’ ให้ มากกว่าที่ทุกคนเคยเห็นมา จนบัตร PRE SALE ขายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว!มาร่วมจับจองที่นั่งและร่วมสนุกและซึ้งไปกับทุกเรื่องราวของ URBOYTJ ได้ในคอนเสิร์ต URBOYTJ CONCERT ‘YOUR BOY’ ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567 เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ณ UOB LIVE BANGKOK (Floor 6, EmSphere) โดยบัตรราคา 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท (บัตรนั่งทั้งหมด) สามารถกดซื้อได้แล้วในวันนี้ทาง eventpop.me หรือทางลิงค์ https://www.eventpop.me/s/urboytjconcertใครที่รักและเติบโตมากับ URBOYTJ ห้ามพลาดครั้งนี้ เพราะเวทีนี้ URBOYTJ ศิลปินหนุ่มสุดคูลที่คุณรัก จะมาพร้อมความพิเศษแบบไม่ให้แฟนๆ ได้พักหายใจหายคอแน่นอน