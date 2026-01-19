LINE x Merz Aesthetics ยกระดับธุรกิจคลินิกความงามไทย เตรียมสัมมนาเจาะเทรนด์

LINE ประเทศไทย ร่วมกับ Merz Aesthetics Thailand ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับโลก เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและคลินิกความงามไทย ผ่านการใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลบน LINE เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ผ่านเวที Merz Aesthetics Injectables Roadshow ที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการในภูมิภาคอย่างล้นหลาม พร้อมต่อยอดความสำเร็จ สู่เวทีงานสัมมนาส่งท้ายครั้งใหญ่ “Thailand Aesthetics Business Forum 2026” ณ กรุงเทพฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 โดยสงวนสิทธิ์สำหรับพันธมิตรของ Merz Aesthetics เท่านั้น
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ LINE for Business ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หลัก ถอดรหัสเทรนด์ธุรกิจคลินิกความงามในไทย ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมทักษะผู้ประกอบการ ปั้นกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LINE for Business และ LINE Certified Coach ครอบคลุมตั้งแต่การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ มัดใจลูกค้าประจำด้วย LINE Official Account (LINE OA) ไปจนถึงการสร้างยอดขาย และขยายฐานลูกค้าผ่าน LINE Ads เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน