TQM คว้ารางวัลจากงาน “LINE Thailand Awards 2023” 2 ปีซ้อน

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด คว้ารางวัล Best Official Account In Insurance จากงาน LINE THAILAND AWARDS 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 การได้รับรางวัลในครั้งนี้ตอกย้ำว่า TQM เป็นสุดยอดแบรนด์ผู้นำในการใช้งาน LINE OA ในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้ยอดเยี่ยม ด้วยกลยุทธ์การตลาด การสื่อสาร และพัฒนาบริการผ่าน LINE OA ได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคไทย โดยวัดผลจากยอด Performance และการเติบโตของแบรนด์ผ่าน LINE OAซึ่งจัดโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อมอบรางวัลแห่งความสำเร็จของแบรนด์ และองค์กร ที่ใช้งานแพลตฟอร์มไลน์ในเชิงธุรกิจ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความสำเร็จเชิงการตลาดอันโดดเด่น ซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการจัดงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 โดยมีการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 40 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลสุดยอดแบรนด์ผู้สร้างสรรค์ผลงานการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 5 รางวัล และรางวัลการใช้งานบน LINE ยอดเยี่ยม ในแต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจอีก 35 รางวัล เมื่อเร็วๆนี้