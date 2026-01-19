“พาณิชย์”ผลักดันเกษตรกร ปลูกข้าวประณีต สอนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์

กรมการค้าภายใน (DIT) เดินหน้าสร้างทักษะใหม่ (UpSkill) และพัฒนาต่อยอดทักษะ (ReSkill) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ยกระดับการผลิตข้าวสู่ข้าวประณีต เจาะตลาดพรีเมียม และใช้การตลาดดิจิทัล สร้างคอนเทนต์ เล่าเรื่อง เพิ่มโอกาสขายสินค้า และเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ตั้งเป้าจัด 20 ครั้งทั่วประเทศ
น.ส.ญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดสินค้าเกษตร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ (UpSkill) และพัฒนาต่อยอดทักษะ (ReSkill) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าวสู่ข้าวประณีต เพื่อเพิ่มมูลค่า ขยายโอกาสทางการค้า และผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดพรีเมียมที่ให้ความสำคัญกับข้าวคุณภาพ
โดยการอบรม จะมีการ UpSkill ด้านการผลิตข้าวคุณภาพและการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จากการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาข้าวประณีต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรปรับกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งผลิตข้าวคุณภาพสูง รองรับตลาดพรีเมียม และยกระดับภาพลักษณ์ข้าวไทยให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และ ReSkill ด้านการตลาดดิจิทัล โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การทำตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การขายผ่าน TikTok และ Facebook เทคนิคการสร้างคอนเทนต์และการเล่าเรื่องสินค้าเกษตรผ่านคลิปสั้น รวมถึงเวิร์กชอปการขายจริง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง และสร้างโอกาสต่อรองทางการตลาดให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
”กรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในทุกมิติ ไม่เพียงดูแลเสถียรภาพด้านปริมาณและราคา แต่ยังมุ่งยกระดับตลาดข้าวไทยจากการแข่งขันเชิงปริมาณ สู่การแข่งขันด้านคุณภาพ มูลค่า และอัตลักษณ์สินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรให้ก้าวทันตลาด ไม่ใช่เพียงผลิตข้าวได้ แต่ต้องรู้จักสร้างคุณค่าให้กับผลผลิตของตนเอง ผ่านการยกระดับทักษะ การพัฒนาคุณภาพข้าวและการถ่ายทอดเรื่องราวจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ข้าวไทยสามารถเข้าสู่ตลาด มูลค่าสูง และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรในระยะยาว”น.ส.ญาณีกล่าว
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ตั้งเป้าจัดจำนวน 20 ครั้งทั่วประเทศ รุ่นละไม่น้อยกว่า 50 คน ใช้ระยะเวลา 2 วัน ปัจจุบันได้จัดอบรมไปแล้ว 4 รุ่น มีเกษตรกรและสหกรณ์เข้าร่วมรวม 313 ราย และมีแผนจัดอบรมครั้งถัดไปที่ จังหวัดนครราชสีมา โดยเกษตรกรและผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน โทร. 02-507-6183