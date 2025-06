LINE ตั้งซีอีโอใหม่ จากอดีต CCO - COO ขึ้นดูธุรกิจทั้งหมด

ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้ง นรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) คนใหม่ ขณะที่พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา จะดำรงตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร LINE Plus และ LINE ประเทศไทย (Executive Advisor to LINE Plus and LINE Thailand) การปรับทัพผู้บริหารในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวางโครงสร้างการบริหารที่แข็งแกร่ง เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและความสำเร็จในระยะยาว โดยมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปสำหรับ “นรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร” ในฐานะ ซีอีโอคนใหม่ของ LINE ประเทศไทย จะมุ่งพาธุรกิจในประเทศไปสู่การเติบโตขั้นต่อไป รวมถึงการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ให้แก่อีโคซิสเต็มของ LINE ทั้งในเชิงผู้ใช้ ธุรกิจ และพันธมิตร ภายใต้พันธกิจใหม่ของบริษัทอย่าง Create an amazing life platform that brings WOW! to our users ด้วยวิสัยทัศน์และความเข้าใจในธุรกิจแพลตฟอร์มผ่านการบริหารจัดการงานในหลายภาคส่วนอย่างลึกซึ้งนรสิทธิ์ เริ่มทำงานที่ LINE ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและสื่อโฆษณา ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (Chief Commercial Officer) และ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ก่อนหน้านี้ขณะที่ “พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา” จะดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร LINE Plus และ LINE ประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การเป็นซีอีโอของ LINE ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2562 พร้อมแนะนำความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์แก่คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ในไทยและผู้บริหารของ LINE Plus ซึ่งครอบคลุมถึงด้านรัฐกิจสัมพันธ์ โดยพิเชษฐ เริ่มทำงานที่ LINE ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนหน้านี้