CICC สานสัมพันธ์จุฬาฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนจีน-ไทย ชุด “พลังแห่งคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ไร้พรมแดน”

สำนักงานสื่อสารระหว่างทวีปแห่งประเทศจีน (CICC) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนจีน-ไทย ภายใต้ชื่อ “พลังแห่งคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ไร้พรมแดน” ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 โดยมีผู้แทนจากแวดวงศิลปะ งานหัตถศิลป์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สื่อมวลชน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยและจีนเข้าร่วมกว่า 200 คน
โดย "หลี่ เหมี่ยน" ผู้อำนวยการศูนย์การประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานสื่อสารระหว่างทวีป สำนักสารสนเทศคณะรัฐมนตรีสาธารณรัฐจีน "ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร" อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "หยาง เสี่ยวหลง" อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย "เสริมกิจ ชัยมงคล" ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม "รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด
ภายในงานยังมีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งฝ่ายไทยและจีน อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักนายกรัฐมนตรี, กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (โครงการ OTOP “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”), สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ตลอดจนศิลปินชาวจีน, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่จากเว็ปไซต์ CCTV, หัวหน้าผู้วางแผนเนื้อหาโครงการแกนกลางดิจิทัล (Digital Central Axis) บริษัทเทนเซ็นต์, บรรณาธิการบริหาร ศูนย์การสื่อสารนานาชาติ “Daxiang” สถานีวิทยุโทรทัศน์เหอหนาน, กลุ่มบริษัทเทนเซ็นต์ (Tencent) และ มินิโซ (MINISO) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรม การพัฒนาวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ และความร่วมมือด้านสื่อระหว่างประเทศและมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานสื่อสารระหว่างทวีปแห่งประเทศจีน(CICC) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการพัฒนาโครงการในอนาคตร่วมกัน
ภายในกิจกรรม ยังมีการแสดงศิลปะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจีนและไทย โดยนักแสดงงิ้วอู๋จวู (婺剧) จากมณฑล เจ้อเจียง ประเทศจีน และคณะโขนของศิลปินโขนระดับศิลปินแห่งชาติของไทย นายพิเชษฐ กลั่นชื่น ซึ่งได้นำศิลปะดั้งเดิมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถ่ายทอดพลังชีวิตของมรดกวัฒนธรรมดั้งเดิมในบริบทร่วมสมัยได้อย่างงดงาม ในช่วงระยะเวลาการจัดงาน จะมีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “การเดินทางของศิลปินรุ่นใหม่จากจีนสู่เวทีโลก” โดยประเทศไทยเป็นสถานที่แรกเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จัดแสดง ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์การค้าสยามสแควร์ วัน (Siam Square One) โดยจะมีการจัดแสดงประติมากรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม อาทิ สามก๊ก และผลงานของกิมย้ง
ภายในงานยังได้มีการจัดตลาดนัดสร้างสรรค์วัฒนธรรมภายใต้แนวคิด “มิตรภาพจีน-ไทย 50 ปีทอง” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากเยาวชนไทย ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและผลงาน สร้างสรรค์ครอบคลุมโครงการมรดกวัฒนธรรมไทย–จีน ทรัพย์สินทางปัญญาและวรรณกรรมออนไลน์ และเกมออนไลน์กว่า 100 รายการ โดยตลาดนัดสร้างสรรค์ระดับชาติของไทยได้ร่วมจัดกิจกรรมกับตลาด “U Panda” เพื่อเชื่อมโยงศิลปะและความคิดสร้างสรรค์มาผสานเข้ากับผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าชม
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพเยาวชนไทย–จีน ภายใต้ชื่อ “U Panda · ก้าวสู่อนาคตร่วมกัน” โดยมีนักศึกษาจากทั้งสองประเทศร่วมเป็นผู้นำขบวน เส้นทางปั่นเชื่อมโยงสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานคร อาทิ พระบรมมหาราชวัง และพื้นที่สำคัญทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างเยาวชนผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการกีฬา
ช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีการจัดการแสดงโดรนแปรอักษร "ไทย-จีน : ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" ณ สยามสแควร์ โดยใช้โดรนกว่าหนึ่งพันลำร่วมสร้างสรรค์ภาพสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ อาทิ ละครงิ้วปักกิ่ง, หน้ากากโขน, กำแพงเมืองจีน และวัดอรุณราชวราราม ถ่ายทอดความงดงามของวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนจีน-ไทย ชุด “พลังแห่งคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ไร้พรมแดน” จัดโดยสำนักงานสื่อสารระหว่างทวีปแห่งประเทศจีน (CICC) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี CCTV.Com และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (THAI PBS) เป็นพันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการ
อนึ่ง สำนักงานสื่อสารระหว่างทวีปแห่งประเทศจีน (CICC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 มีภารกิจหลักในการถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศจีนสู่เวทีโลก พร้อมทั้งนำเสนอวัฒนธรรมอันโดดเด่นของประเทศต่างๆ ให้แก่ประชาชนจีน ปัจจุบันสำนักงานสื่อสารระหว่างทวีปแห่งประเทศจีนเป็นองค์กรสื่อสารวัฒนธรรมนานาชาติแบบบูรณาการ ที่มีผู้รับชมครอบคลุมกว่า 200 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก รวมประชากรกว่า 4.8 พันล้านคน