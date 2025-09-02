“แม็คโคร-โลตัส” พลิกธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ผนึกเทนเซ็นต์ คลาวด์ ลุยค้าปลีกด้วย AI

ผู้จัดการรายวัน360 – บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีก “แม็คโคร-โลตัส” เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ สะท้อนความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำค้าปลีกอัจฉริยะ (Smart Retail) ด้วยการยกระดับระบบปฏิบัติการ AI เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ช่วยให้ทีมงานสามารถมุ่งเน้นงานเชิงกลยุทธ์ที่สร้างคุณค่า พร้อมขับเคลื่อนยอดขายออนไลน์ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ เทนเซ็นต์ คลาวด์ (Tencent Cloud) บริษัทเทคโนโลยีคลาวน์ชั้นนำระดับโลก โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) อย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี 2568 เพื่อผสานความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า เข้ากับโซลูชันเทคโนโลยีอัจฉริยะจากเทนเซ็นต์ คลาวด์ พร้อมยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมค้าปลีกในระดับเอเชียและสากล
ภายใต้ความร่วมมือนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้นำโซลูชันคลาวด์แบบครบวงจรจาก เทนเซ็นต์ คลาวด์ มาประยุกต์ใช้ โดยครอบคลุมตั้งแต่ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) โซลูชันด้าน AI ที่ผสานการจัดการ Big Data และฐานข้อมูล ไปจนถึงระบบจัดการคอนเทนเนอร์ขั้นสูงอย่าง Tencent Kubernetes Engine (TKE) เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของร้านค้ากว่า 2,600 สาขาทั่วประเทศ รองรับการเติบโตด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำหรับ Tencent Kubernetes Engine ถือเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนผ่านนี้ ช่วยให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้โซลูชัน AI ยังช่วยยกระดับการบริหารจัดการคลังสินค้า เพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ยอดขาย และวางรากฐานการค้าปลีกอัจฉริยะที่พร้อมตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
นอกจากนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยังได้เปิดตัว Mini-Program บนแพลตฟอร์มยอดนิยม Weixin หรือ WeChat อย่างเป็นทางการ เพื่อมอบประสบการณ์ช็อปปิงแบบไร้รอยต่อ ให้กับผู้บริโภคที่ใช้ภาษาจีนทั่วเอเชีย โดยลูกค้าสามารถเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าไทยที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ผ่านสมาร์ทโฟน เสมือน “ยกสินค้าไทยมาไว้ในมือ” ครอบคลุมสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน หรือของฝากท้องถิ่น พร้อมรับประกันคุณภาพการขนส่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการสร้างประสบการณ์การช็อปปิงแบบไร้พรมแดน (Cross-border Lifestyle Shopping) ที่ผสานคุณภาพของสินค้าไทยเข้ากับความรวดเร็วและความสะดวกสบาย ตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้บริโภคยุคใหม่ในจีนและทั่วเอเชีย
นาย Chen Rui รองประธานกรรมการ ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ และกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เทนเซ็นต์ คลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ขับเคลื่อนสู่ธุรกิจค้าปลีกอัจฉริยะ โดยผสานโซลูชัน AI และโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของ เทนเซ็นต์ คลาวด์ เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ผ่านความท้าทายทางธุรกิจที่ซับซ้อน พร้อมสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ ด้วยโซลูชันของเรา เช่น Tencent Kubernetes Engine (TKE) ที่ช่วยให้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ขยายระบบได้ตามต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดต้นทุนในสาขาหลายพันแห่งทั่วประเทศ ความร่วมมือนี้ นับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านนวัตกรรมดิจิทัลในอุตสาหกรรมค้าปลีก สะท้อนศักยภาพของเทคโนโลยีคลาวด์ในการขับเคลื่อนความสำเร็จที่ยั่งยืน”
นายธรินทร์ ธนียวัน ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานอีคอมเมิร์ซ และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานเทคโนโลยีและข้อมูล บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งพลิกโฉมอนาคตของธุรกิจค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก โดยแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ไม่ได้เป็นเพียงการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมศักยภาพบุคลากร และสร้างกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาด คล่องตัว เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและทีมงานอย่างแท้จริง
ด้วยประสิทธิภาพของ AI และความร่วมมือกับ เทนเซ็นต์ คลาวด์ เราสามารถลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เปิดโอกาสให้ทีมงานได้มุ่งเน้นงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น และตั้งเป้าการเติบโตออนไลน์ในระดับสูงสุด สะท้อนความมุ่งมั่นของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำค้าปลีกอัจฉริยะ หรือ ‘Retail Tech’ ในระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง”
ความร่วมมือระหว่าง ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ในครั้งนี้ ไม่เพียงยกระดับระบบเทคโนโลยี แต่ยังพลิกโฉมประสบการณ์ของลูกค้า ยกระดับนวัตกรรมค้าปลีกในทุกมิติ ตอบโจทย์ความท้าทายด้านการขยายตัวทางธุรกิจ การผสานโซลูชัน AI และการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมเสริมความแข็งแกร่งของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในฐานะผู้นำ Retail Tech ระดับภูมิภาค ในขณะเดียวกัน เทนเซ็นต์ คลาวด์ ซึ่งให้บริการลูกค้ากว่า 10,000 รายในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ยังคงตอกย้ำบทบาทในฐานะพันธมิตรระบบคลาวด์ที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกให้ความไว้วางใจ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืน
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้แบรนด์ “แม็คโคร” และ “โลตัส” มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ รวม 10 ประเทศ ปัจจุบัน ซีพี แอ็กซ์ตร้า มีสาขาประมาณ 2,600 แห่ง ทั่วประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย พร้อมด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง