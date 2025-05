OR คว้าอันดับ 1 ระดับโลกด้านความยั่งยืนจาก S&P Global CSA Score 2024 เป็นปีที่ 2

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก หลังได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 (CSA) Score ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับการบรรจุในทำเนียบ "The Sustainability Yearbook 2025"นางสาววรรณวิสาข์ สู่ศุภอรรถ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน และคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นตัวแทนรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณในงาน S&P Global Sustainability Yearbook 2025 Distinction Ceremony ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ OR ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนระดับสากล จากการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีดาวโจนส์ กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ด้วยคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของโลก ซึ่งดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ เป็นมาตรฐานสากลที่สะท้อนถึงความสามารถขององค์กรในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ช่วยตอกย้ำความมั่นใจกับนักลงทุนและผู้ส่วนได้เสียถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) และมิติการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ (Governance and Economic) หรือ ESG ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ OR ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 1% จาก S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 (CSA) Score โดย S&P Global ซึ่งเป็นบริษัทเดียวจาก 253 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก (Retailing) ทั่วโลก จากการประเมินที่มีบริษัทเข้าร่วมกว่า 7,690 แห่งใน 62 กลุ่ม อีกด้วยภายใต้วิสัยทัศน์ "เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน" (Empowering All Toward Inclusive Growth) OR มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมตั้งเป้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ภายในปี 2050 โดย OR ได้ดำเนินโครงการสำคัญที่เป็นรูปธรรมหลายโครงการ อาทิ "โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน" ที่สนับสนุนเกษตรกรไทยให้ปลูกกาแฟโดยไม่ทำลายป่า ช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเสริมความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้กับร้าน Café Amazon และอีกหนึ่งโครงการสำคัญคือ "โครงการไทยเด็ด" ที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้นผ่านสถานีบริการ PTT Station และร้าน Café Amazon สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน พร้อมมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้ผู้บริโภคด้วยสินค้าคุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น