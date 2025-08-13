“เซ็นทรัล รีเทล” เผยผลQ2/68 รายได้ 6.2 หมื่นล. - กำไรลด 16%

ผู้จัดการรายวัน 360 -เซ็นทรัล รีเทล สรุปรายได้รวมครึ่งปีแรก 131,924 ล้านบาท โต 1% กำไรลดลง 8% ส่วนไตรมาสสอง สร้างรายได้ 62,644 ล้านบาท ลดลง1% กำไรสุทธิ ลดลง 16%
นายปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เปิดเผยว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน และปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้างความกังวลในการจับจ่ายใช้สอย และทำให้กำลังซื้อชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม เซ็นทรัล รีเทล ปิดรายได้รวมครึ่งปีแรก 2568 อยู่ที่ 131,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% และมีกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุง 3,813 ล้านบาท ลดลง 8% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีก่อน ส่วนไตรมาสที่ 2/2568 สร้างรายได้ 62,644 ล้านบาท ลดลง1% และมีกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงอยู่ที่ 1,349 ล้านบาท ลดลง 16% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปีที่แล้ว
ทั้งนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังมุ่งมั่นรักษาเสถียรภาพของธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและเน้นการลงทุนอย่างมีวินัย เดินหน้าสร้างการเติบโตครึ่งปีหลัง ด้วยกลยุทธ์ “New Heights, Next Growth” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว เน้นการควบคุมต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน
สำหรับไฮไลท์ธุรกิจของ เซ็นทรัล รีเทล ในช่วงไตรมาส 2/2568 ประกอบด้วย
1. กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซ็นทรัล ชิดลม ยั’เติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย เดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า จัดงาน Central Chidlom Luxe Night Out เพื่อฉลองโซนแฟชั่นโฉมใหม่, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน มีการเพิ่มแบรนด์แฟชั่นใหม่ๆ มากกว่า 80 แบรนด์ ส่วนแพลตฟอร์ม Central App ยังคงเติบโตแข็งแกร่ง โดยมียอดขายสุทธิผ่านช่องทางออนไลน์ของห้าง เพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
2. ซูเปอร์สปอร์ต เปิดตัวแบรนด์เทนนิสระดับโลก “HEAD” ซึ่งเป็นแบรนด์ที่นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกในปัจจุบัน Jannik Sinner (ยานนิค ซินเนอร์) เลือกใช้ พร้อมเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
3. ท็อปส์ ได้เปิดท็อปส์ 3 สาขาใหม่ พร้อมรีโนเวท TOPS FOOD HALL 2 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล พระราม 9 และ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, มีการขยายสาขาในรูปแบบ TOPS DAILY ไฮบริด ร่วมกับ TOPS WINE CELLAR และ The Baker รวม 4 สาขา และ TOPS DAILY x LOOKS ที่เจาะกลุ่มลูกค้า Young & Mainstream อีก 2 สาขา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า โดยโมเดล TOPS DAILY ไฮบริด สามารถสร้างยอดขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่าถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับโมเดล TOPS DAILY ทั่วไป
4. GO WHOLESALE เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “HoReCa GO MORE” มุ่งเน้นการมอบสิทธิประโยชน์ทั้งในด้านสินค้า วัตถุดิบ ในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดต้นทุนแก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ HoReCa
5. เพาเวอร์บาย เปิดตัวร้านโฉมใหม่ที่สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และแฟชั่นไอซ์แลนด์ ภายใต้คอนเซปต์ “ศูนย์รวมเทคโนโลยีเพื่อชีวิต”
6. โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เปิดตัว “เซฟวัน โก ศรีสมาน” ต้นแบบโมเดลใหม่ที่ผสานระหว่าง “ไลฟ์สไตล์มอลล์” และ “ตลาดกลางคืน” เข้าด้วยกันอ ภายใต้คอนเซปต์ “ตลาดนัดสู่ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ครบวงจร” เพื่อสร้างประสบการณ์ ช้อป ชิม ชิล ให้กับลูกค้าในเมือง
7. เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ขยายสาขาศูนย์การค้า GO! อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวสาขาฮึงเอียน (Hung Yen) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เช่าและลูกค้า ตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 ด้าน Family Mall ในเวียดนาม
"สำหรับครึ่งปีหลัง 2568 เซ็นทรัล รีเทล จะเดินหน้าธุรกิจด้วยความรอบคอบและมีวินัยทางการเงิน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจหลัก ควบคู่กับการปรับลำดับความสำคัญของการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและโอกาสทางการตลาด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้วยการได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA- แนวโน้มคงที่ ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ” นายปเนต กล่าว