ซูเปอร์สปอร์ตปรับลุคสโตร์รูปโฉมใหม่ จบ ครบ ทุกสายสปอร์ต ใจกลางกรุงเทพฯตะวันออก Supersports Fashion Island เดินหน้ารุกสร้าง New Experience ให้กลุ่มลูกค้าสายแอคทีฟทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ – 4 กรกฎาคม 2568 Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา เดินหน้าปรับลุคสโตร์รูปโฉมใหม่ต่อเนื่อง เปิดฉลองกลางปี กับงาน ฉลองโฉมใหม่ Grand Opening Supersports Fashion Island โดยมีคุณอเล็กซองด์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคุณพินิจ ค่ายสงคราม ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ชูโมเดล Supersports 3.0 อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์ทดลองสินค้าจริงก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด มาพร้อมกับแบรนด์สินค้าชั้นนำที่ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา พร้อมไอเท็มฮิตมากกว่า 20,000 รายการให้เลือกสรรตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ บนพื้นที่สโตร์ขนาดใหญ่กว่า 2,500 ตารางเมตร นับเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดใจในย่านนี้ บนทำเลศูนย์กลางกรุงเทพตะวันออก ซึ่งถือเป็นย่านที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของจำนวนประชากรที่อยู่อาศัย การขยายตัวรวมไปถึงฐานลูกค้าทั้งกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อและแวดล้อมด้วยคอมมูนิตี้ของคนรักการออกกำลังกายที่มีไลฟ์สไตล์แอ็คทีฟคุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “ซูเปอร์สปอร์ตยังคงยึดไดเรคชั่นแบรนด์ Move you, Move sports เดินหน้ามุ่งมั่นสร้างสังคม และส่งเสริมให้ทุกคนขับเคลื่อนพลังการใช้ชีวิตด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างประสบการณ์การช้อปรูปแบบใหม่ให้สอดรับกับความต้องการตามพฤติกรรมรูปแบบใหม่ของกลุ่มลูกค้าสายแอ็คทีฟทั่วประเทศ ซึ่งเรามีแผนปรับโฉมร้านค้าให้ทันสมัยทั่วประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ซึ่งในสาขาล่าสุด ซูเปอร์สปอร์ต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ หนึ่งในท็อปสโตร์ของซูเปอร์สปอร์ตที่เราให้ความสำคัญ บนทำเลฮับสำคัญของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก รายล้อมด้วยโรงเรียน สถานศึกษา และชุมชนกีฬา เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาและนำเสนอรูปแบบร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาที่ครบครัน โดยเราได้มีการขยายพื้นที่ของร้านเพื่อรองรับอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท พร้อมปรับรูปโฉมให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และเพิ่มสินค้าให้หลากหลายครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าในทุกเจเนเรชัน ดีไซน์ของร้านได้แบ่งโซนตามประเภทของกีฬา ให้ลูกค้าได้สามารถเข้ามาเลือกซื้อสิ้นค้าได้ตามต้องการ พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามโมเดล Supersports 3.0 ซึ่งเรามุ่งหวังว่าสาขานี้จะครองใจเป็นจุดศูนย์รวมอุปกรณ์กีฬาแห่งที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ซูเปอร์สปอร์ต สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ มีพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร โดยปรับโฉมใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม จบ ครบ ทุกสายสปอร์ต ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา ประกอบด้วยโซน Running , Football, Golf, Swim, Racket, Outdoor, Basketball, Exercise, Kids, Lifestyle และ Exercise พิเศษกับโปรโมชันสุดพิเศษฉลองรูปโฉมใหม่ Grand Opening Supersports Fashion Island เอาใจนักช้อปคนรักกีฬา เฉพาะวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 รับฟรี! Supersports Gym Sack มูลค่า 380 บาท* จำนวน 1 ใบ สำหรับ 77 ท่านแรก เมื่อช้อปอะไร เท่าไหร่ก็ได้ และรับส่วนลดเพิ่ม 500 บาท เมื่อช้อปครบ 3,000 บาท (ต่อ 1 ใบเสร็จ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 68 นอกจากนี้ยังจะได้รับฟรีกระเป๋า MCKINLEY มูลค่า 150 บาท เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ / ขอสงวนลิทธิ์ในการเลือกสี / จำกัด 600 ใบตลอดรายการ) ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 กรกฎาคม 68 ที่ร้าน Supersports สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสินค้าซูเปอร์สปอร์ต สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชันพิเศษสุดได้ทาง www.supersports.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจของ Supersports เพื่อไม่ให้พลาดดีลพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งปีบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัล รีเทล”) เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งธุรกิจค้าส่ง สินค้าหลากหลายประเภท ผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-Format Multi-Category Omnichannel Retail และ Wholesale Platform) ในประเทศไทย ประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งทั้งหมด 3,844 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฟู้ด มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค วัตถุดิบอาหาร รวมถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ดฮอลล์ ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ท็อปส์ เดลี่ ท็อปส์แคร์ และโก โฮลเซลล์ ในประเทศไทย ส่วนประเทศเวียดนาม ได้แก่ บิ๊กซี/ โก (GO!) ท็อปส์ มาร์เก็ต มินิ โก (go!) และ ลานชี มาร์ท (2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (3) กลุ่มแฟชั่น มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ มุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่ สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 62 จังหวัด ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 43 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ