กลุ่มเซ็นทรัล คว้ารางวัลห้างสรรพสินค้าโลก “เซลฟริดเจส- เซ็นทรัลชิดลม- บราวน์ โธมัส”

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มเซ็นทรัล คว้า 3 รางวัลอันทรงเกียรติบนเวทีห้างสรรพสินค้าระดับโลกอีกครั้ง เมื่อห้างสรรพสินค้าลักชัวรีในเครือ 3 แห่งจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ประเทศไทย, ห้างเซลฟริดเจส ประเทศอังกฤษ และ ห้างบราวน์ โธมัส ประเทศไอร์แลนด์ คว้า 3 รางวัลอันทรงเกียรติจากเวที IGDS World Department Store Awards 2025 สะท้อนบทบาทความเป็นผู้นำแห่งวงการห้างสรรพสินค้าระดับสากลอย่างแท้จริงเวที IGDS WDSS จัดโดย Intercontinental Group of Department Stores (IGDS) ร่วมกับ Lotte Department Store ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งนับเป็นเวทีสูงสุดของห้างสรรพสินค้าจากทั่วโลก โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติร่วมตัดสินในแต่ละสาขา โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ กลุ่มเซ็นทรัล นำโดย ยุวดี จิราธิวัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝั่งไทย ได้แก่ สุทธิภัค จิราธิวัฒน์, ณัฐธีรา บุญศรี, ธาพิดา นรพัลลภ และ รวิศรา จิราธิวัฒน์ รวมถึงผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลในยุโรป นำโดย อังเดร เมเดอร์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของกลุ่มเซ็นทรัลในฐานะผู้นำค้าปลีกและบริการระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainability) พร้อมเชื่อมโยงจุดแข็งของแต่ละประเทศเข้ากับวิสัยทัศน์ระดับสากล สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการค้าปลีก ผ่านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และบริการที่เข้าถึงใจลูกค้าในทุกมิติ โดย ไม่หยุดยั้งในการพัฒนา เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน3 รางวัลระดับโลกที่ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการบริการ ได้แก่• ห้างเซ็นทรัลชิดลม ประเทศไทย ในเครือเซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัลชนะเลิศ “The Most Innovative Department Store in the World” จากจุดเด่นในการผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ช้อปปิ้งเข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างกลมกลืน ตอกย้ำบทบาทในฐานะ “The Store of Bangkok” ห้างลักชัวรีที่ครองใจนักช้อปใจกลางกรุงเทพฯ และถือเป็น ห้างสรรพสินค้าไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยมี คุณณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ขึ้นรับรางวัลในนามเซ็นทรัล ชิดลม• ห้างเซลฟริดเจส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ภายใต้การบริหารโดยกลุ่มเซ็นทรัล ได้รับการคัดเลือกเป็น Finalist ในสาขาเดียวกัน ท่ามกลางเวทีที่มีการแข่งขันกันสูงระดับโลก ด้วยแนวคิดอันโดดเด่นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาผสานกับโลกแห่งแฟชั่น ศิลปะ และความยั่งยืนได้อย่างลงตัว เพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างสร้างสรรค์ โดย ห้างเซลฟริดเจสได้รับรางวัลในสาขานี้ต่อเนื่องถึง 5 ปีซ้อน ถือเป็นอีกหนึ่งตำนานแห่งห้างสรรพสินค้าลักชัวรีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก• ห้างบราวน์ โธมัส เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การบริหารโดยกลุ่มเซ็นทรัล สร้างความภูมิใจให้กับพนักงานห้างบราวน์ โธมัสทั้งองค์กร เมื่อ มิเชล เคอร์ทิน (Michelle Curtin) Head of Personal Shopping ได้รับรางวัล “World’s Best Sales Associate at a Department Store” จากความโดดเด่นด้านการให้บริการอย่างพิถีพิถันและจริงใจ ซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงมาตรฐานระดับมืออาชีพในงานบริการ แต่ยัง สะท้อนถึงมาตรฐานขององค์กรที่หล่อหลอมความเป็นเลิศผ่าน “หัวใจแห่งการบริการ” อย่างแท้จริงยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร เซ็นทรัล รีเทล บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ห้างสรรพสินค้าทั้ง 3 แห่งในเครือ ได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลกของ IGDS รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงศักยภาพของทีมงานในแต่ละประเทศ ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล และมีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เราจะเดินหน้าพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั่วโลก และส่งต่อความภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนของคนไทยบนเวทีระดับโลก”อังเดร เมเดอร์ CEO Central Group Europe และ CEO of Selfridges Group กล่าวเสริมว่า “ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือของกลุ่มเซ็นทรัลที่เชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้ากับแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่สร้างการเติบโต พร้อมกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมค้าปลีกไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน”กลุ่มเซ็นทรัลยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจห้างสรรพสินค้าในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด Central of Life เพื่อสร้างจุดหมายปลายทางแห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้คนในทุกมุมโลก.