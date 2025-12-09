“เบนิฟิตต์ ไฮโปรตีน แลคโตสฟรี” ร่วมกับ “RIDE WITH ME” นำทีมนักปั่นจักรยานดื่มด่ำธรรมชาติ พิชิตเส้นทาง 80 กม. กรุงเทพกรีฑา-หนองจอก

ปิดงานอย่างสวยงามและประทับใจเหล่านักปั่น สุดๆ กับกิจกรรมงานปั่นจักรยานสุดยิ่งใหญ่ “RIDE WITH ME x BENEFITT” ที่ทาง “เบนิฟิตต์ ไฮโปรตีน แลคโตสฟรี” ร่วมกับ Ride with me จัดขึ้นเมื่อวันก่อน
โดยเริ่มสตาร์ท ณ ตลาดเดินเล่น (กรุงเทพกรีฑา) มุ่งหน้าสู่เส้นทางปั่นที่ร่มรื่น สวยงาม ด้วยระยะทางไป-กลับ 80 กิโลเมตร พร้อมแวะพักกลางทางที่ “บารอกัต ลั้ลลาแลนด์ คาแฟ่ แอนด์ ฟาร์ม” จุดพักผ่อนและจุดเช็กอินที่มีชื่อเสียงในเขตหนองจอก ซึ่งงานนี้ เบนิฟิตต์ ไฮโปรตีน แลคโตสฟรี จัดเต็ม ทั้งอาหารว่าง ผลไม้ รถตู้เซอร์วิสปิดท้ายขบวน รถพยาบาล ดูแลขบวนตลอดเส้นทางปั่น พร้อมบริการกาแฟที่ใช้ผลิตภัณฑ์เบนิฟิตต์ ซอย บาริสต้า สูตรสำหรับชงเครื่องดื่มแพลนท์เบส ให้รสชาติอร่อยและหอมมัน เติมเต็มความสดชื่นและพลังงาน
กิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งเสริมให้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน แต่ยังเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ทางเบนิฟิตต์ ที่ได้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมแห่งการใส่ใจสุขภาพ
พบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ นมยูเอชทีโปรตีนสูง "เบนิฟิตต์ ไฮโปรตีน แลคโตสฟรี" ทั้ง 2 รสชาติ รสช็อกโกแล็ต และรสสตรอเบอร์รี ได้แล้ววันนี้ ที่ 7-Elven ทั่วประเทศ และสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ ALL Online
#RIDEWITHMEXBenefitt #BenefittHighProtein #Benefitt #เบนิฟิตต์