“อโกด้า” เผยเกาะช้างดาวรุ่ง เดสติเนชั่นอันดับหนึ่งในไทย

ผู้จัดการรายวัน360 - เกาะช้างก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางในประเทศที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสูงสุดจากนักเดินทางชาวต่างชาติ จากการจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมของอโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้อโกด้ายังเผยอีกว่า จังหวัดนนทบุรีเป็นจุดหมายปลายทางภายในประเทศที่มาแรงที่สุด ขณะที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจุดหมายปลายทางต่างประเทศที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่นักเดินทางชาวไทยอีกด้วย
โดยการจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมของอโกด้าได้ถูกจัดทำขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบการจองที่พักในช่วงสองปีก่อนหน้า เพื่อหาจุดหมายปลายทางที่มีความนิยมเพิ่มขึ้นสูงสุดในเอเชีย
นางสาวอรรคพร รอดคง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของอโกด้า เปิดเผยว่า “การจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมในเอเชียปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการเดินทางที่เปลี่ยนไป ทั้งการเดินทางในประเทศและการเดินทางต่างประเทศ ที่อโกด้า เราเริ่มเห็นนักเดินทางมองไปไกลเกินกว่าจุดหมายปลายทางที่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางต่างชาติที่ค้นพบเสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะช้าง นักเดินทางชาวไทยที่ให้ความสนใจกับจุดหมายปลายทางด้านวัฒนธรรมใกล้เมืองหลวงอย่างจังหวัดนนทบุรี หรือมุ่งสู่เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างกรุงปักกิ่ง”
เทรนด์การเดินทางที่เปลี่ยนไปเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านักเดินทางเริ่มค้นหาประสบการณ์การเดินทางแบบที่เข้าถึงวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ด้วยข้อเสนอที่คุ้มค่าของโรงแรม เที่ยวบิน และกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก อโกด้าช่วยให้นักเดินทางค้นพบสถานที่ใหม่ ๆ และวางแผนการเดินทางได้ง่ายและเหมาะกับสไตล์การเดินทางของตนเอง
เกาะช้างก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางที่มีการเติบโตสูงสุดในประเทศไทยสำหรับนักเดินทางต่างชาติ โดยเพิ่มจากอันดับ 17 ในปี พ.ศ. 2567 เป็นอันดับ 12 ในปี พ.ศ. 2568 เกาะช้างเดินทางง่ายเพียงไม่กี่ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ไม่จำเป็นต้องเดินทางโดยเครื่องบิน แถมยังมอบประสบการณ์ครบครันไม่ต่างจากเกาะชื่อดังทางภาคใต้ เช่น เกาะสมุย หรือภูเก็ต เกาะช้างถือเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย เต็มไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลาย ตั้งแต่ป่าฝนเขียวชอุ่ม น้ำตก และแนวปะการัง นักเดินทางสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดำน้ำตื้น เดินป่า ตั้งแคมป์ พายคายัค พักผ่อนบนชายหาดอันเงียบสงบ หรือล่องเรือเรือชมหิ่งห้อยได้อีกด้วย
นอกจากเกาะช้างแล้ว เกาะพงันและเกาะเต่าก็ได้ติดอันดับ 100 จุดหมายปลายทางยอดนิยมของเอเชียเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกาะเหล่านี้ดึงดูดนักเดินทางต่างชาติด้วยมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความครึกครื้นและความเงียบสงบ เหมาะกับนักเดินทางทุกประเภท
เมื่อมองถึงแนวโน้มการเดินทางของนักเดินทางชาวไทย จังหวัดนนทบุรีขยับขึ้นมา 10 อันดับ สำหรับจุดหมายปลายทางในประเทศ เพิ่มจากอันดับ 46 ในปี พ.ศ. 2567 เป็นอันดับที่ 36 ในปี พ.ศ. 2568 กลายมาเป็นตัวเลือกที่มาแรงสำหรับนักเดินทางชาวไทย โดยจังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของกรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีชื่อเสียงด้านมรดกทางวัฒนธรรม มีวัดที่เก่าแก่ และชุมชนมอญที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น เกาะเกร็ด ซึ่งนักเดินทางสามารถปั่นจักรยานรอบเกาะ ชมการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เดินชมตลาดสุดสัปดาห์ และลิ้มลองขนมท้องถิ่นได้ที่นี่ ด้วยวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำที่สวยงาม สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกจากกรุงเทพฯ นนทบุรีจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ผสมผสานความงดงามทางวัฒนธรรมและการพักผ่อนไว้อย่างลงตัว
นักเดินทางชาวไทยที่มองหาจุดหมายปลายทางต่างประเทศ เริ่มหันมาให้ความสนใจกรุงปักกิ่งมากยิ่งขึ้น โดยกรุงปักกิ่งได้ขยับขึ้น 8 อันดับ เพิ่มจากอันดับ 39 ในปี พ.ศ. 2567 เป็นอันดับที่ 31 ในปี พ.ศ. 2568 ในฐานะเมืองหลวงของประเทศจีน ปักกิ่งมีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์อันยาวนาน สถาปัตยกรรมยุคราชวงศ์ และเมืองที่มีชีวิตชีวา มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง เช่น พระราชวังต้องห้าม หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven) และพระราชวังฤดูร้อน ทั้งหมดสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมของจีนที่ยาวนาน นักเดินทางสามารถสำรวจพระราชวังอันยิ่งใหญ่ เดินชมสวนประวัติศาสตร์ และเรียนรู้วัฒนธรรมจีนดั้งเดิมได้ที่เมืองนี้ นอกจากนี้ นักเดินทางยังสามารถสัมผัสบรรยากาศตลาดริมถนนที่คึกคัก ลิ้มลองอาหารปักกิ่งแท้ ๆ เช่น เป็ดปักกิ่ง และเดินชมกำแพงเมืองจีนอันโด่งดังที่อยู่ไม่ไกลเมืองอีกด้วย
โดยอันดับจุดหมายปลายทางมาแรงในเอเชียปีนี้ นำโดย ซาปา (เวียดนาม) ครองอันดับหนึ่งในฐานะดาวรุ่งแห่งเอเชีย ตามมาด้วย โอคายาม่า (ญี่ปุ่น), บันดุง (อินโดนีเซีย), มัตสึยามะ (ญี่ปุ่น) และ ทาคามัตสึ (ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็น 5 อันดับแรกของจุดหมายปลายทางที่ความสนใจจากนักเดินทางต่างชาติ
นักเดินทางที่กำลังวางแผนการเดินทางสำหรับปีพ.ศ. 2569 สามารถสำรวจข้อเสนอสุดคุ้มของอโกด้า ซึ่งมีข้อเสนอที่พักมากกว่า 6 ล้านแห่ง เส้นทางบินกว่า 130,000 เส้นทาง และกิจกรรมมากกว่า 300,000 กิจกรรม พร้อมให้เลือกจองอย่างสะดวกสบาย