เทรนด์เที่ยวภูเขาฮิต ดันการค้นหาที่พักในเชียงใหม่พุ่งกว่า 250 %

อโกด้า เผยเทรนด์ท่องเที่ยวภูเขามาแรง รับฤดูเดินป่าเมืองไทย พร้อมดันการค้นหาที่พักในเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึง 254% รองลงมาคือ ตาก (+230%) เลย (+190%) และกาญจนบุรี (+95%)
“อโกด้า” แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เผยข้อมูลการค้นหาที่พัก
ในช่วงเดือนตุลาคม พบว่าจุดหมายปลายทางสำหรับการเดินป่าได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น สำหรับการเข้าพักระหว่างเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2568 ถึงเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2569 เมื่อเทียบกับช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ส่งผลให้การค้นหาที่พักในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึง 254% รองลงมาคือ จังหวัดตาก (+230%), จังหวัดเลย (+190%) และจังหวัดกาญจนบุรี (+95%)
เทรนด์ดังกล่าวได้สอดคล้องกับรายงานการท่องเที่ยว Travel Outlook Report ที่จัดทำขึ้นโดยอโกด้า ซึ่งระบุว่าชาวเอเชียมากกว่าหนึ่งในสาม (35%) วางแผนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากกว่าการเดินทางไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากเพียง 15% ในปีที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันจุดหมายปลายทางที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเริ่มได้รับความสนใจจากนักเดินทางชาวไทยมากขึ้น โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเดินทางเลือกไปจุดหมายปลายทางเหล่านี้ ได้แก่ ตัวเลือกที่พักและค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้ รวมถึงประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นางสาวอรรคพร รอดคง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของอโกด้า เปิดเผยว่า “ฤดูเดินป่าของประเทศไทยถือเป็นโอกาสพิเศษในการกลับไปใกล้ชิดธรรมชาติ อโกด้ามุ่งมั่นที่จะทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ช่วยให้นักเดินทางค้นพบประสบการณ์ที่น่าจดจำ พร้อมทั้งวางแผนการเดินทางได้สะดวกและตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางท้าทายที่ทดสอบขีดจำกัดของนักเดินป่า หรือเส้นทางสำหรับครอบครัวแบบสบาย ๆ เราต้องการให้ทุกการเดินทางเพื่อสำรวจธรรมชาติเต็มไปด้วยความทรงจำที่มีคุณค่า”
นอกจากนี้อโกด้ายังได้แนะนำแหล่งท่องเที่ยวภูเขาที่น่าสนใจ ใน 4 จังหวัดที่มีคนค้นหาที่พักกันเป็นจำนวนจมาก ดังนี้
• กิ่วแม่ปาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเส้นทางธรรมชาติยอดนิยมในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นักเดินป่าจะได้เดินบนเส้นทางยาวประมาณ 3.2 กิโลเมตร ผ่านป่าที่มีต้นไม้ปกคลุมด้วยมอส ทุ่งหญ้าริมสันเขา และวิวก้อนเมฆสวยงามบนฟ้าสดใส ก่อนจะถึงจุดชมวิวที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงาม เนื่องจากไม่อนุญาตให้เดินคนเดียว นักท่องเที่ยวจึงจะต้องจ้างไกด์ท้องถิ่น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย หลายคนยกให้กิ่วแม่ปานเป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและครอบครัว ด้วยระดับความยากที่พอดี และวิวทิวทัศน์สวยงามตลอดเส้นทาง
• ดอยทูเล จังหวัดตาก มีเส้นทางการเดินป่าที่ยากแต่คุ้มค่าสำหรับนักเดินทางที่ต้องการประสบการณ์ท้าทายและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง ยอดดอยสูงประมาณ 1,350 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีทั้งป่าทึบและสันเขาที่ปกคลุมด้วยหมอก พร้อมวิวทิวทัศน์อันงดงามตลอดทาง โดยเส้นทางหลักชื่อว่า เส้นทางทูเล มีความชันและท้าทายมากกว่า ส่วนเส้นทางม่อนคลุยจะง่ายกว่าเล็กน้อยเหมาะสำหรับนักเดินป่าที่มีประสบการณ์ไม่มาก
• ภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นจุดหมายปลายทางที่ใคร ๆ ก็คิดว่าจะต้องไปสักครั้งในชีวิต โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ภูเขายอดตัด เส้นทางนี้มีความยากมากกว่าที่หลายคนคาดคิดเนื่องจากมีความชันและเป็นหินทราย ทำให้การขึ้นเขาต้องใช้กำลังมาก โดยมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 1,316 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้มองเห็นวิวป่ากว้างสุดลูกหูลูกตา หน้าผาที่สวยงาม ยามเช้าจะมีหมอก และสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้อีกด้วย ถึงแม้เส้นทางจะมีความท้าทาย นักเดินป่าหลายคนยืนยันว่าการเดินทางนี้คุ้มค่าแก่ความพยายามในทุกก้าว
• เขาช้างเผือก จังหวัดกาญจนบุรี มีความสูง 1,249 เมตร ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ มีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงในการขึ้นไปสู่ยอดเขา ซึ่งนักเดินป่าจะได้ชมวิวรอบด้าน 360 องศาของสันเขา ส่วนจุดที่โด่งดังและตื่นเต้นที่สุดของเส้นทางคือ สันคมมีด ซึ่งเป็นช่วงสันเขาที่แคบมาก นักเดินป่าต้องก้าวเท้าอย่างระมัดระวังและควรปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด แต่จะได้ขึ้นไปพบกับวิวที่สวยงามและคุ้มค่าอย่างแน่นอน