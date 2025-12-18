แจกพิกัดท้าความหนาวกับ “5 ที่เที่ยวสัมผัสหิมะยอดนิยมในจีน” ที่ต้องไปเยือนสักครั้ง

ใกล้ปลายปีแบบนี้ สัญญาณแห่งความสุขก็เริ่มโชยมาพร้อมกับลมหนาว แต่ถ้าใครอยากสัมผัสความหนาวแบบติดลบควบคู่ไปกับการเล่น “หิมะ” แต่ไม่อยากเดินทางไกลมาก “เมืองจีน” ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่ใช่น้อย
“สาธารณรัฐประชาชนจีน“ หรือ ”เมืองจีน” ถือเป็นประเทศใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองไทยมาก จึงมักอยู่ในลิสต์รายชื่อที่คนรักหิมะมักเลือกไปเที่ยวในช่วงปลายปีเช่นนี้ ครั้งนี้จึงขอมัดรวม “5 ที่เที่ยวสัมผัสหิมะยอดนิยม” ที่อยากให้ทุกคนได้ไปลองเยือนสักครั้งกัน
1. เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง
หากพูดถึงดินแดนแห่งหิมะในจีน ชื่อของ “เมืองฮาร์บิน” ต้องอยู่ในลิตส์แรกๆ แน่นอน ในช่วงฤดูหนาว “เมืองฮาร์บิน” จะมีการสร้างสรรค์ประติมากรรมและสิ่งปลูกสร้างจากน้ำแข็งมากมายท่ามกลางหิมะตกขาวโพลน ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวแวะเวียนมาสัมผัสชื่นชมเป็นจำนวนมาก และฮาร์บินถือเป็นแหล่งกำเนิดศิลปะการแกะสลักน้ำแข็งและหิมะของจีน โดยประติมากรรมน้ำแข็ง สิ่งปลูกสร้างน้ำแข็ง และโคมไฟน้ำแข็ง ล้วนสร้างบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับเมือง
ซึ่งทุกปีที่ฮาร์บินจะมีเทศกาล “สวนสนุกโลกน้ำแข็ง-หิมะฮาร์บิน” ซึ่งเป็นสวนสนุกธีมน้ำแข็งและหิมะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 และได้เปิดต้อนรับประชาชนเป็นวันแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่ผ่านมา
โดยสวนสนุกแห่งนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 1.2 ล้านตารางเมตร ใช้น้ำแข็งและหิมะ 4 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อสร้างสรรค์อาณาจักรแห่งความสนุกสนานตามธีม “น้ำแข็งและหิมะ โลกแห่งเทพนิยาย” ประจำปีนี้
2. นครปักกิ่ง
ส่วนใครที่อยากมาสัมผัสหิมะและเก็บภาพของแลนด์มาร์กเมืองจีนไปพร้อมๆ กัน ขอแนะนำให้มาที่ “ปักกิ่ง” เมืองหลวงของประเทศจีน ที่มี “พระราชวังต้องห้าม” เป็นแลนด์มาร์กสำคัญใจกลางกรุงปักกิ่ง
โดยหากมาในช่วงปลายปี-ต้นปีที่หิมะตกเช่นนี้ จะได้เห็นภาพความสวยงามของหมู่สถาปัตยกรรมจีนโบราณที่มีหิมะขาวตกลงมาปกคลุม จนทำให้หลายคนเลือกสวมชุดจีนโบราณแบบจัดเต็มเพื่อมาเก็บภาพที่ระลึกกันเลยทีเดียว
อีกหนึ่งจุดไฮไลต์ชมหิมะในปักกิ่งควบคู่กับแลนด์มาร์กระดับโลกอย่าง “กำแพงเมืองจีน” ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้ โดยในยามที่หิมะตกมาปกคลุมทิวทัศน์แนวกำแพงเมืองจีนที่ทอดยาวตามสันเขา จนกลายเป็นฉากงดงามราวภาพวาดที่สุดประทับใจ
3. ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน
แต่ถ้าใครอยากสัมผัสหิมะท่ามกลางขุนเขาสูง ต้องมาที่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” หรือ “อวี้หลงเซี่ยซาน” ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลี่เจียง เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าลี่ มณฑลยูนนาน
ไฮไลต์ของการมาเยือนภูเขาหิมะมังกรหยกก็คือการนั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,506 ม. ซึ่งด้านบนนั้นจะมีภาพความสวยงามของขุนเขาอันกว้างใหญ่ที่แสนจะอลังการ งดงามด้วยหิมะสีขาวที่ปกคลุมไปทั่วทั้งขุนเขารอทุกคนอยู่
บนยอดเขาหิมะนี้เราสามารถเดินชมความสวยงามของภูเขาหิมะมังกรหยกได้ตามใจ แต่ต้องเดินไปตามสะพานไม้ที่จัดทำไว้ให้ จะมีบางจุดที่สามารถลงไปเดินและสัมผัสหิมะขาวๆ กันได้อย่างใกล้ชิด หรือจะเล่นสไลเดอร์หิมะอย่างสนุกสนานก็ได้ (ถ้าเป็นช่วงต้นปีที่หิมะตกสามารถเล่นสกีหิมะกันได้เลย)
4. อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว มณฑลเสฉวน
อีกหนึ่งชมวิวหิมะที่สวยงามราวภาพวาดต้องยกให้ที่ “จิ่วจ้ายโกว” หรือ “อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว” สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันโด่งดังในมณฑลเสฉวนของประเทศจีน
ในยามฤดูหนาวหลังหิมะโปรยปรายต้นไม้ที่นี่จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ตัดกับสีฟ้าใสของน้ำในทะเลสาบ ช่วยขับเน้นให้ทิวทัศน์ยิ่งสวยงามสะกดสายตา จนผู้ที่พบเห็นต้องตะลึงงันกับความสวยงามตรงหน้าแน่นอน
5. ภูเขาสี่ดรุณี มณฑลเสฉวน
ปิดถ่ายเอาใจคนชอบถ่ายรูปป่าและภูเขา ต้องปักหมุด “ภูเขาสี่ดรุณี” ไว้ในลิสต์ชมหิมะครั้งนี้ในทันที เพราะที่นี่เป็นเทือกเขาหิมะสวยงามที่ขึ้นชื่อเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร”
ภูเขาแห่งนี้มี 4 ยอดเขาหลักปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี ให้ความรู้สึกเหมือนได้ชมเทือกเขาแอลป์ในยุโรป เพราะจะได้เห็นภูเขาหิมะตั้งตะหง่าน แถมมีหิมะปกคลุมป่าสนและลำธาร เรียกว่าเป็นวิวธรรมชาติสุดอลังการเลยทีเดียว
และนี่คือ “5 ที่เที่ยวสัมผัสหิมะยอดนิยมในจีน” ที่ได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ไปตามรอยกัน ซึ่งปัจจุบันนี้การเดินทางมาเที่ยวเมืองจีนสะดวกสบาย สามารถมาเที่ยวได้ด้วยตัวเองและมีบริษัททัวร์ที่ไว้ใจได้ให้เลือกบริการมากมาย (งบเฉลี่ย 5-7 วัน ประมาณ 25,000-40,000 /คน ขึ้นกับช่วงระยะเวลาและวันที่เดินทาง) รวมถึงมีค่าครองชีพและค่าเงินไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศท่องเที่ยวชมหิมะที่อื่นๆ ดังนั้นหากใครอยากมาสัมผัสหิมะ “เมืองจีน” จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
