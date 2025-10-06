จุฬาฯ จัดประชุมนานาชาติ “Design with Climate” จุดประกายแนวทางออกแบบรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงาน Bangkok Climate Action Week 2025

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดประชุมนานาชาติ “Design with Climate: Nature-Based Solutions Symposium” จุดประกายแนวทางการออกแบบเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้งาน Bangkok Climate Action Week 2025
วันนี้ (6 ต.ค.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านความยั่งยืนและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการจัดประชุมนานาชาติ “Design with Climate: Nature-Based Solutions Symposium” ระหว่างวันที่ 27–28 กันยายน 2568 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์ของ Bangkok Climate Action Week 2025 (BKKCAW2025) เวทีระดับภูมิภาคแห่งแรกในเอเชียที่มุ่งสร้างความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อมและการรับมือวิกฤตภูมิอากาศอย่างยั่งยืน
การประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีเชื่อมโยงนักวิชาการ นักวิจัย สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักวางแผนและออกแบบเมือง ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมภายใต้แนวทาง Nature-Based Solutions (NbS) หรือ "การแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน" ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น Sponge City, Biophilic Design, Climate Adaptation, Corporate Sustainability, Nature Therapy และ Climate Finance โดยเน้นแนวคิด "การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ" เพื่อสร้างเมืองที่มีสุขภาวะและยืดหยุ่น สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยว่า “ความยั่งยืนคือหัวใจของพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และโครงการ Chula Zero Waste เป็นตัวอย่างห้องเรียนมีชีวิตที่สะท้อนพลังของการออกแบบและนวัตกรรมในการสร้างความยืดหยุ่นของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อยอดการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมของนิสิต เพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการลงมือทำ นำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนของโลก"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "การวางแผนเมืองที่แท้จริงต้องตอบโจทย์สังคม การออกแบบที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยง แต่ยังฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภูมิใจที่ได้ร่วมพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเกาะความร้อนในเมือง (Urban Heat Island) และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเมืองยั่งยืนทั่วประเทศ"
นอกจากนี้ การประชุมยังจัดขึ้นควบคู่กับ The 7th International Conference on Rebuilding Place (ICRP2025) ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง โดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรในภูมิภาค ได้แก่ Syiah Kuala University, Institut Teknologi Sumatera, Universiti Sains Malaysia, Universitas Indonesia และ Institut Teknologi Bandung สะท้อนบทบาทของจุฬาฯ ในฐานะศูนย์กลางความรู้ระดับโลกด้านการออกแบบเมืองเพื่อความยั่งยืน
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายพิเศษ (Keynote Lecture) เวทีเสวนา (Panel Discussion) การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเยาวชน (Youth Capacity Workshop) และนิทรรศการผลงานนิสิต ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และร่วมสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม
การจัดงานครั้งนี้ดำเนินการโดย ศูนย์ออกแบบเพื่อสังคม (CUD4S Enterprise) ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และความร่วมมือจากพันธมิตรหลัก ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาฯ, ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), Chula Zero Waste, สำนักจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU), GSG Impact, Mission Earth, Landprocess, Siam Kubota และ MuvMi ภายใต้กรอบงาน Bangkok Climate Action Week 2025 จัดโดย Just Transitions Incubator (JUTI)
งาน Symposium ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีวิชาการ แต่ยังเป็น "การเรียกร้องให้ลงมือทำจริง" โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนรุ่นใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดเป็นโครงการที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมอย่างแท้จริง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันพันธกิจในการขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างอนาคตที่เท่าเทียมและยั่งยืนสำหรับทุกคน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ออกแบบเพื่อสังคม (CUD4S) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล: contact@cud4s.com
Line Official: @cud4s
เว็บไซต์: https://design-with-climate.chula.ac.th / www.bangkokclimateactionweek.org