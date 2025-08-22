xs
xsm
sm
md
lg

จุฬาฯ ร่วมมือ Urban Renaissance Agency ญี่ปุ่น วางรากฐานการพัฒนา ‘เมืองยืดหยุ่น’ เพื่อสร้างเมืองที่พร้อมรับมือวิกฤตภูมิอากาศ รองรับสังคมสูงวัย และเติบโตอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางปัญหามลพิษ ภัยพิบัติ น้ำท่วม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสังคมสูงวัย ส่งผลให้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกับองค์การพัฒนาและฟื้นฟูเมือง (Urban Renaissance Agency: UR) ประเทศญี่ปุ่น จัดงาน “Urban Resilience Forum 2025” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ณ TRUE ICON HALL ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย การออกแบบ และการสร้างกลไกใหม่ ๆ ให้เมืองไทยสามารถเติบโตได้ท่ามกลางความท้าทายในอนาคต
การพัฒนาเมือง: ความท้าทายสำคัญของไทยที่ต้องเร่งหาคำตอบ

การพัฒนาเมืองถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งหาคำตอบ ท่ามกลางโจทย์ซับซ้อนระดับโครงสร้าง ทั้งความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่การขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทางส่งผลให้เกิดปัญหาสะสม ทั้งการจราจร มลพิษ และความเสี่ยงน้ำท่วม

สถานการณ์ดังกล่าวผลักดันให้ประเทศไทยต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนา ‘เมืองยืดหยุ่น (Resilient City)’ ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่เพียงอยู่รอดจากวิกฤต แต่ยังปรับตัวและใช้ความเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการพัฒนาได้ แต่ด้วยความซับซ้อนของกระบวนการ กรณีศึกษาจากญี่ปุ่นจึงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญขององค์กรกลางภาครัฐอย่าง ‘องค์การพัฒนาและฟื้นฟูเมือง (Urban Renaissance Agency; UR)’ ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างนโยบายมหภาคกับการลงมือปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนให้เมืองต่างๆ ในญี่ปุ่นเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
นายอิชิดะ มาซารุ ผู้ว่าการ UR กล่าวถึงประสบการณ์ของ UR และความร่วมมือกับจุฬาฯ ว่า “UR มีประสบการณ์การพัฒนาเมืองในประเทศญี่ปุ่นมามากกว่า 500 โครงการ พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนมากกว่า 1.5 ล้านหน่วย รวมถึงการพัฒนา TOD (Transit Oriented Development) และการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติอย่างกว้างขวาง และนี่คือครั้งแรกที่เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างจุฬาฯ เรามุ่งหวังที่จะนำความรู้และบทเรียนจากญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เพื่อช่วยสร้างเมืองที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับอนาคต”

ศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวถึงความสำคัญในการร่วมระหว่างจุฬาฯ กับ UR ในพิธีเปิดว่า “เมืองยืดหยุ่นไม่ได้หมายถึงแค่การอยู่รอดจากภัยพิบัติ แต่คือเมืองที่ทำให้ประชาชนอยู่ได้ดี มีคุณภาพชีวิต และแข่งขันได้ในระดับโลก ความร่วมมือครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่น”

บทเรียนจากญี่ปุ่นสู่กรุงเทพฯ
รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงานชี้ว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ที่แรงสั่นสะเทือนถึงกรุงเทพฯ เป็น “สัญญาณเตือน” ว่าเมืองหลวงต้องยกระดับการเตรียมพร้อม“ความยืดหยุ่นของเมืองไม่ใช่แค่การฟื้นตัวหลังวิกฤติ แต่คือความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงระยะยาว ทั้งโลกร้อน การขาดแคลนที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยา และสังคมสูงวัย การร่วมมือกับญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ยาวนานจะช่วยให้กรุงเทพฯ เดินหน้าได้อย่างมั่นคง”
ด้าน โมริ ทาดาฮิโกะ รองผู้อำนวยการ UR กล่าวเสริมว่า “จุดแข็งของ UR คือ การทำให้โครงการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นได้จริง ผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ทั้งนโยบายของรัฐ ความต้องการของภาคเอกชน และการสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ เราพัฒนาทั้งกระบวนทางกฎหมาย การออกแบบพื้นที่ โมเดลการลงทุน และการประสานความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย เราเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยต่อยอดความร่วมมือกับประเทศไทยในการสร้างเมืองที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน”
การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล TOD และ Digital Twin: เครื่องมือยกระดับเมืองในประเทศไทย

ผศ. ดร. ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย รองผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการออกแบบเพื่อสังคม (Social Design Lab) และผู้ช่วยคณบดีคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ อธิบายถึงความร่วมมือระหว่างขั้นแรกระหว่าง จุฬาฯ และ UR ว่า “เราได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการศึกษากลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อจำนวนที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาในพื้นที่ใจกลางเมืองต่างในแต่ละภูมิภาคของไทยทั้งในด้านการออกแบบ โมเดลการลงทุน และกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อร่วมกับภาคีในการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต”

ผศ. สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ กล่าวย้ำว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลเผชิญปัญหาการขยายตัวของเมืองที่รุกพื้นที่เกษตรกรรม เสี่ยงน้ำท่วม และสร้างภาระการเดินทาง จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาย่านรอบระบบขนส่งมวลชน ตามแนวคิด Transit-Oriented Development หรือ TOD เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัย แหล่งงาน และบริการสาธารณะได้สะดวก “เราจะร่วมกับ UR ใช้เทคโนโลยี Digital Twin ในระบบ PLATEAU ภายใต้ความร่วมมือทางนวัตกรรมจากกระทรวง MLIT มาประยุกต์กับการพัฒนาพื้นที่ ‘สามย่าน–สวนหลวง–บรรทัดทอง’ ให้เป็นต้นแบบของพื้นที่เมืองยั่งยืนตามหลักการ TOD บนฐานข้อมูลดิจิทัล เพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะบูรณาการความรู้จากทั้งสองประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับทุกกลุ่ม รวมถึงย่านที่รองรับผู้สูงอายุ และการฟื้นฟูเมืองที่รักษาความหลากหลายทางสังคม”

ความร่วมมือเพื่ออนาคต
ภาพอนาคตของเมืองไทยที่ชัดเจนขึ้นจากการประชุมในครั้งนี้ คือฉันทามติร่วมกันจากทุกภาคส่วน ที่เห็นพ้องต้องกันว่า ‘ความยืดหยุ่นของเมือง’ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือที่ไร้พรมแดนเท่านั้น การจับมือระหว่างจุฬาฯ และ UR (ญี่ปุ่น) จึงเป็นมากกว่าเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือสร้างต้นแบบเมืองที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นแม่แบบในการพัฒนาเมืองอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป ด้วยความคาดหวังสูงสุดที่จะเห็นเมืองไทยเป็นเมืองที่พร้อมรับมือทุกความท้าทาย เป็นเมืองที่ปลอดภัย สวยงาม และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม









จุฬาฯ ร่วมมือ Urban Renaissance Agency ญี่ปุ่น วางรากฐานการพัฒนา ‘เมืองยืดหยุ่น’ เพื่อสร้างเมืองที่พร้อมรับมือวิกฤตภูมิอากาศ รองรับสังคมสูงวัย และเติบโตอย่างยั่งยืน
จุฬาฯ ร่วมมือ Urban Renaissance Agency ญี่ปุ่น วางรากฐานการพัฒนา ‘เมืองยืดหยุ่น’ เพื่อสร้างเมืองที่พร้อมรับมือวิกฤตภูมิอากาศ รองรับสังคมสูงวัย และเติบโตอย่างยั่งยืน
จุฬาฯ ร่วมมือ Urban Renaissance Agency ญี่ปุ่น วางรากฐานการพัฒนา ‘เมืองยืดหยุ่น’ เพื่อสร้างเมืองที่พร้อมรับมือวิกฤตภูมิอากาศ รองรับสังคมสูงวัย และเติบโตอย่างยั่งยืน
จุฬาฯ ร่วมมือ Urban Renaissance Agency ญี่ปุ่น วางรากฐานการพัฒนา ‘เมืองยืดหยุ่น’ เพื่อสร้างเมืองที่พร้อมรับมือวิกฤตภูมิอากาศ รองรับสังคมสูงวัย และเติบโตอย่างยั่งยืน
จุฬาฯ ร่วมมือ Urban Renaissance Agency ญี่ปุ่น วางรากฐานการพัฒนา ‘เมืองยืดหยุ่น’ เพื่อสร้างเมืองที่พร้อมรับมือวิกฤตภูมิอากาศ รองรับสังคมสูงวัย และเติบโตอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น